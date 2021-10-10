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Гороскоп на сегодня 10 октября для всех знаков зодиака: Рыбы, вы склонны к авантюрам

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
10 октября, 06:50
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Астрологический прогноз на 10 октября для всех знаков зодиака
Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня / Фото: Unsplash

Астрологи дали прогноз на сегодня, 10 октября 2021 года. Вас поджидает интересный день творчества и реализации задуманного. Главное – не лишайте фантазию полета и не подрезайте ей крылья.

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Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня, 10 октября 2021 года, для Овна

Вам предстоят дела, в которых можно будет проявить себя как-то по-новому. Каждая минута неповторима. Помните об этом и не тратьте их понапрасну, особенно сегодня, когда весь день вас ожидают счастливые случаи.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня, 10 октября 2021 года, для Тельца

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Немного риска и удачи – и вы достигнете своей цели. Иначе придется утешиться тем, что вы приобрели полезный жизненный опыт. Вы будете видеть и слышать только то, что вам хотелось бы – так что не питайте иллюзий.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня, 10 октября 2021 года, для Близнецов

Не прячьтесь от нерешенных вопросов, они от этого никуда не исчезнут, скорее наоборот – будут нарастать как снежный ком. Возможно, вы движетесь в неверном направлении, так что пересмотрите свою стратегию.

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Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня, 10 октября 2021 года, для Рака

Вы слишком много требуете от всех, и окружающие от вас устали. Не стоит так расходовать себя, удовольствие от жизни вполне можно растянуть. А вот личные дела придется отложить, вы все равно не решите их в свою пользу.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня, 10 октября 2021 года, для Льва

Не стоит делить палитру событий на черное и белое. Возможно, сегодня все будет не так просто, как хотелось бы, но и плохим этот день назвать нельзя. Ваша задача – разглядеть, в чем же именно вам сегодня повезло.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня, 10 октября 2021 года, для Девы

Следуйте голосу своей интуиции, даже если разум будет диктовать, что вы движетесь не в том направлении. Удивляйте семью и друзей. Если вы воспользуетесь эффектом внезапности, то сможете добиться большего.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня, 10 октября 2021 года, для Весов

В этот день хорошо заняться построением планов на будущее. Чем тщательнее вы все спланируете сейчас, тем проще вам будет впоследствии. А для лучшего отдыха и релакса постарайтесь провести время на природе.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня, 10 октября 2021 года, для Скорпиона

Сегодня произойдет что-то непредвиденное, но в хорошем смысле этого слова. И вы будете только рады перемене обстановки. Без посторонних советов этот день может стать слишком дорогостоящим исключительно по вашей вине.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня, 10 октября 2021 года, для Стрельца

Вы рискуете пропустить какое-то важное событие в жизни своей семьи. Постарайтесь не омрачать радость близких собственным разочарованием – вам придется смириться, что у всех свои ценности и приоритеты в жизни.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня, 10 октября 2021 года, для Козерога

День обещает быть напряженным. То, что вы сегодня услышите – постарайтесь сразу же забыть. Иначе вы рискуете испортить жизнь кому-то из близких и себе в том числе. Учитесь прощать и подавайте пример окружающим.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня, 10 октября 2021 года, для Водолея

Прежде чем решить на что-то потратиться, загляните в кошелек, и он подскажет вам ответ на все волнующие вас вопросы. Действуйте по обстоятельствам. Не расстраивайтесь, если не сможете достичь желаемого.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня, 10 октября 2021 года, для Рыб

Можете не обращать внимания на формальности. День будет полон неожиданностей, в основном – приятных. Сегодня вы можете себе позволить без опасения менять все, что заблагорассудится. Только личную жизнь не трогайте.

Ранее мы рассказывали, что подарить женщине по ее знаку зодиака.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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