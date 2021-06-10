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Гороскоп на сегодня 10 июня для всех знаков зодиака: Весы, ловите деньги!

Сегодня, 06:55

Астрологический прогноз на 10 июня для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Pexels

Астрологи дали прогноз на четверг, 10 июня 2021 года. Насыщенный будет день и много новых знакомств. Старайтесь успевать наслаждаться жизнью и получать от нее удовольствие. Вечер проведите с любимыми людьми.

Не забывайте также о ретроградных планетах и о том, какую опасность они несут для землян. К ретроградному Сатурну, который начал свой обратный ход 23 мая, присоединилась еще одна планета – 29 мая наступила очередная фаза ретроградного Меркурия в 2021 году. И продлится это все вплоть до октября!

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овна
Гороскоп на сегодня для Овна
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 10 июня 2021 года, для Овна

Сегодня будут удачными любые поездки, связанные с работой, а также завершение уже начатых проектов. А еще вы сегодня будете настоящими обаяшками, поэтому сможете приворожить любого, кто вам симпатичен.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельца
Гороскоп на сегодня для Тельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 10 июня 2021 года, для Тельца

Любые дела, связанные с финансами или юридические вопросы, будут сегодня на первом месте. Поэтому постарайтесь сконцентрироваться на главном, а не распылять свое внимание по сторонам. Вечер обещает быть томным.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов
Гороскоп на сегодня для Близнецов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 10 июня 2021 года, для Близнецов

Сегодня различные домашние хлопоты могут выбить вас из колеи и даже расстроить. Не принимайте все близко к сердцу, а лучше остановитесь и проанализируйте то, что вы делаете, как думаете и что мешает добиться желаемого. Выпишите на бумаге и разберитесь в себе. Сегодня для этого идеальное время!

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Рака
Гороскоп на сегодня для Рака
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 10 июня 2021 года, для Рака

Сегодняшний день идеально подойдет для тех, у кого большой список желаний и хотелок. Все потому, что ваши желания начнут быстро одно за другим исполняться. Будьте благодарны за то, что получаете от жизни и будете иметь еще больше!

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня для Льва
Гороскоп на сегодня для Льва
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 10 июня 2021 года, для Льва

Любые ваши начинания будут успешными и результативными, если вы начнете много и правильно работать. Главное в этом деле – выбрать для себе верное направление и, конечно же, не лениться. Верьте в себя!

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня для Девы
Гороскоп на сегодня для Девы
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 10 июня 2021 года, для Девы

Этот день будет таким спокойным и пассивным, что легко сможет стать вашим любимым на этой недели. Появится возможность просто подумать о жизни, прогуляться и расслабиться. А еще, найдите время для хобби – оно здорово вас вдохновит и мотивирует!

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов
Гороскоп на сегодня для Весов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 10 июня 2021 года, для Весов

Слышите, как что-то шуршит? Так это же деньги в ваших руках! Вас ждет финансовая удача, когда привалит кругленькая сумма и сможет помочь вам на какое-то время стать довольно богатеньким человеком. Постарайтесь не потратить все и сразу, а инвестировать какую-то сумму в прибыльное дело.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 10 июня 2021 года, для Скорпиона

Сегодня важно быть чрезвычайно спокойным уравновешенным и осмотрительным, если, конечно, вы не хотите попасть в неприятную ситуацию. Вторую половину дня звезды советуют посвятить своим родным и близким, если вы не хотите довести до скандала. Вы им нужны!

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельца
Гороскоп на сегодня для Стрельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 10 июня 2021 года, для Стрельца

Важно сегодня заняться своим психологическим состоянием, ведь вы загнали себя в какие-то рамки и страдаете от этого. Разобравшись в себе и своих желаниях, вы сможете найти решение любых проблем.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня для Козерога
Гороскоп на сегодня для Козерога
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 10 июня 2021 года, для Козерога

День будет настолько напряженным, что вам сильно захочется уже к обеду просто лежать на диване и смотреть в одну точку. Соберите себя в кучу и начните делать то, что у вас получается лучше всего. Не исключены проблемы в семье, поэтому не затягивайте с решением.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолея
Гороскоп на сегодня для Водолея
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 10 июня 2021 года, для Водолея

Вас ждет сегодня довольно тяжелый день, который вымотает еще с утра. Поэтому старайтесь не растрачивать свою энергию на что попало. Сконцентрируйтесь, настройтесь и соберитесь. Избегайте гаданий и увлечения оккультными науками.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб
Гороскоп на сегодня для Рыб
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 10 июня 2021 года, для Рыб

Звезды дают вам зеленый свет на заключение брака, зачатие ребенка и любого типа лечение. Интересные знакомства очень быстро станут полезными, но все же не раскрывайте перед незнакомыми людьми свою душу.

Прогноз нумеролога Айсулу Ахимовой на 10 июня – смотрите видео:

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Источник: Сегодня

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