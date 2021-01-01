Гороскоп на сегодня 1 января: у Водолея отличное начало 2021 года, а Рыбам срочно нужен отдых

Астрологический прогноз на 1 января для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз на пятницу, 1 января 2021 года. День будет насыщенным и активным, поэтому сможете решить многие рабочие вопросы. Но следите за своим эмоциональным состоянием, чтобы не испортить отношения с окружающими. Вечер обязательно уделите себе и практике расслабления.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 1 января 2021 года, для Овна

Сегодняшний день станет для вас хорошим только в том случае, если вы не будете ни к кому цепляться и навязываться. Старайтесь лучше отдохнуть и спокойно прийти в себя после празднования Нового года. Впереди еще много дел – запаситесь энергией!

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 1 января 2021 года, для Тельца

Вчера, или это уже сегодня было, но погуляли вы хорошенечко! Поэтому сейчас просто противопоказано сидеть дома и томиться – активный отдых вам необходим сегодня, как воздух. Зовите друзей и идите на каток, на ярмарки, гулять в парк или просто пройтись по городу. Главное – не сидите в четырех стенах!

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 1 января 2021 года, для Близнецов

Сегодня вас будет всё и все бесить, поэтому старайтесь держать эмоции под контролем и не сильно возмущаться. Просто укройтесь одеялом и спите, или смотрите фильм, а рот заткните оливье – сразу три полезных дела сделаете: доедите новогодние запасы, вкусно поедите и рот закроете, чтобы не наговорить пакостей. А к вечеру вас обязательно попустит!

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 1 января 2021 года, для Рака

Сегодня в вашей жизни могут произойти события, которые внесут сначала сумятицу, а потом наоборот – порядок. Не пытайтесь решить всё и сразу, просто обращайте внимание на знаки и доверяйте интуиции. Вечером легкий фильм или шумная вечеринка будут очень к месту.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 1 января 2021 года, для Льва

Интересно, что первая половина дня сегодня будет связана с финансами и решением денежных вопросов. Если учесть, что все решится хорошо и вы будете только в плюсе, то это можно смело считать удачным началом года. Вечер уделите себе и своим хотелкам!

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 1 января 2021 года, для Девы

Сегодня вы легко можете вернуться к тем делам, которые не успели доделать в прошлом году, то есть вчера. Постарайтесь меньше думать о чем-то негативном и деструктивном и заполните все свои мысли позитивом и радостью. Напишите цели на год и составьте список 100 желаний. Поверьте, это не так просто!

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 1 января 2021 года, для Весов

Вы будете чувствовать себя так же, как и в прошлом году – то есть вчера! Суматоха продолжается, и вам все так же не хватает времени ни на что. Поэтому берите ситуацию под контроль, бросайте все дела и идите отдыхать, веселиться и наслаждаться жизнью. Вы же помните, что как год встретишь – так и проведешь!

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпиона Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 1 января 2021 года, для Скорпиона

Сегодня, проснувшись утром после бурной ночи, вы будете чувствовать себя разбитым не только потому, что вчера много гуляли, а потому что проблемы с деньгами никуда не делись. Постарайтесь прийти в чувство и начать в своей жизни менять что-то к лучшему. Уже сейчас!

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 1 января 2021 года, для Стрельца

Много оливье, алкоголя и веселья сегодня покажутся вам лишними. Поэтому приведите себя в порядок и начните убирать в доме, иначе настроение ухудшится еще больше. Вечером зовите в гости друзей, которых давно не видели, и проведите душевный вечер. Желательно уже без алкоголя!

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 1 января 2021 года, для Козерога

Вас ждет очень удачный и приятный год, полный сюрпризов и веселья. А еще – приятных новостей, которые начнут сыпаться на вас прямо сегодня. Все принимайте с благодарностью и наслаждайтесь жизнью, ведь все у вас получится. С Новым приятным годом в вашей жизни!

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 1 января 2021 года, для Водолея

Отличное начало года – голова не болит, никаких действий, за которые стыдно, не произошли, можно спокойно и уверенно двигаться в новом направлении. Цените то, что у вас есть, и особенно тех, кто сейчас с вами рядом. И идите уже доедайте оливье со спокойной душой!

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 1 января 2021 года, для Рыбы

Вы сегодня почувствуете себя очень уставшими и лишенными энергии. Это и не удивительно, конец года выдался насыщенным. Только не стоит со всеми ругаться – лучше возвращайтесь в кровать и хорошенько отоспитесь. А потом можно смело идти на кухню за вкусняшками и снова отдыхать. Вам это сегодня положено!

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