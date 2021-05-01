Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Гороскоп на сегодня 1 мая для всех знаков зодиака: Овны, остановитесь и выдохните!

Сегодня, 07:05

Астрологический прогноз на 1 мая для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз на субботу, 1 мая 2021 года. Сегодняшний день предназначен для веселья, счастья и радости. В ваших руках сделать его ярче, веселее и успешнее. Радуйте своих близких и себя просто так чем-то приятным, и этот день станет лучше!

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 1 мая 2021 года, для Овна

У вас сегодня появится шанс остановиться, сесть и переосмыслить свою жизнь. Можете легко планировать важные дела, проекты и заниматься благотворительностью. А новые знакомства могут стать знаковыми.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 1 мая 2021 года, для Тельца

Сегодня вы будете чувствовать себя таким опустошенным и уставшим, что будете просто валиться с ног с самого утра. Не перегружайте себя и не пытайтесь все успеть сделать – сначала полноценный отдых и только потом – дела.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 1 мая 2021 года, для Близнецов

Идеальное время для любых проявлений своего характера и укрепления авторитета. Легко сможете реализовать творческие порывы, если не пролежите весь день на диване. Поднимайте свою попу и вперед к завоеванию мира!

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 1 мая 2021 года, для Рака

Вы можете себя сегодня плохо чувствовать, поэтому старайтесь больше времени проводить за отдыхом и занятиями, которые приносят вам удовольствие. Недомолвки с любимым человеком могут привести к скандалу – будьте бдительны.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 1 мая 2021 года, для Льва

Неуверенность в себе и своих силах могут привести к недомолвках с окружающими. Старайтесь контролировать свои слова и действия, чтобы не наделать глупостей. Встречи с друзьями или свидание с любимым человеком станет идеальным завершением дня.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 1 мая 2021 года, для Девы

Вам нужно срочно избавляться от всего ненужного, старого и того, что вас раздражает. Освобождайте свое пространство, мысли и душу от негатива. Звезды рекомендуют вам расслабиться.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 1 мая 2021 года, для Весов

Ваша раздраженность будет слишком проявляться в вашем поведении, а соответственно и отношения с окружающими будут напряженными. Не лезьте на рожон и если есть возможность – постарайтесь провести день в уединении.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 1 мая 2021 года, для Скорпион

Если сможете найти в себе силы – займитесь спортом, это станет для вас и зарядом бодрости и возможностью отвлечься от любых проблем. Личная жизнь потребует от вас осторожности и внимания.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 1 мая 2021 года, для Стрельца

Сегодня ваша интуиция возьмет отпуск, поэтому старайтесь прислушиваться к своему разуму. Не поддавайтесь негативным мыслям и чувствам. Оптимизм сегодня – ваш верный спутник.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 1 мая 2021 года, для Козерога

Странный вас ждет сегодня день, когда все, что вы запланировали будет осуществляться, но как-то по своему. А это не может не злить. Постарайтесь все же больше думать о позитивном и не поддаваться паническим настроениям.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 1 мая 2021 года, для Водолея

Сегодня вашей энергии хватит на все и на всех, но все же найдите возможность заняться своими личными делами. Ваши отношения потребуют усилий – не пускайте их на самотек. Возрастают способности к творчеству и сексуальная энергия.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 1 мая 2021 года, для Рыб

Сегодня стоит заняться только самыми важными делами, а дурные мысли гнать прочь. Отдыхайте, наслаждайтесь жизнью и делайте то, что вам нравится – вы достойны лучшего, поэтому это и получите!

Звездный гороскоп на 2021 год для каждого знака зодиака – смотрите видео:

Видео: Сегодня

Тем временем мы выяснили, какие самые верные мужья по знаку зодиака.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Гороскоп на неделю 25 апреля - 1 мая: все знаки зодиака Лунный календарь на май 2021 года: самые благоприятные и опасные дни
гороскоп астрология знаки зодиака гороскоп на сегодня
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

10 необычных видов диких кошек, о которых вы не знали
10 необычных видов диких кошек, о которых вы не знали
Разин показал редкие архивные фото Андрея Данилко до болезни
Разин показал редкие архивные фото Андрея Данилко до болезни
Пять самых обидчивых знаков Зодиака
Пять самых обидчивых знаков Зодиака
Завсегдатаи спиртных заведений: самые пьющие знаки зодиака
Завсегдатаи спиртных заведений: самые пьющие знаки зодиака

Популярные статьи

Сегодня, 07:00Фаново

Поздравления с 1 Мая: забавные стихи и проза, лучшие открытки

Вчера, 20:46Фаново

Вальпургиева ночь: что ни в коем случае нельзя делать

Вчера, 20:05Фаново

Поздравления с наступающими майскими праздниками в прозе, картинки и открытки

Вчера, 19:06Звездно

Полякова вступилась за Лорак и заявила, что Константин Меладзе тоже предлагал ей интим

Вчера, 10:30Вкусно

Лаваш с сыром на костре – 5 вариантов для пикника

Вчера, 05:04Events

Страстная пятница: открытки, стихи и пожелания

29 апреляФаново

Страстная пятница-2021: что нельзя делать в этот день

29 апреляЗвездно

Елена Кравец сделала каре и помолодела на 10 лет: Психанула, как говорится (фото)

29 апреляФаново

Страстная пятница-2021: главные приметы дня

29 апреляЗвездно

Ирина Билык разводится с супругом

29 апреляПсихо

Гороскоп на сегодня 29 апреля для всех знаков зодиака: Близнецы, вам подфартит!

28 апреляЗвездно

Видео дочки Пугачевой умилило поклонников: Какая же она обаятельная

28 апреляФаново

Поздравления в стихах и картинках с Чистым четвергом

28 апреляВкусно

Как приготовить бограч на костре – рецепт закарпатского блюда

28 апреляPR

Базовые критерии выбора ноутбука: как не переплатить

28 апреляФаново

Чистый четверг-2021: что нельзя делать в праздник

Новости партнеров

Жарим карасей без костей: чудо-рецепт из Якутии
Жарим карасей без костей: чудо-рецепт из Якутии
Новое семейное фото Винника вызвало споры в Сети
Новое семейное фото Винника вызвало споры в Сети
Названа любимая «еда» коронавируса
Названа любимая «еда» коронавируса
Фото сoвeтcких и нынeшних звёзд в oдинaкoвoм вoзpacтe
Фото сoвeтcких и нынeшних звёзд в oдинaкoвoм вoзpacтe
Алентову не узнать: в погоне за молодостью актриса потеряла лицо
Алентову не узнать: в погоне за молодостью актриса потеряла лицо
Наталія Сумська відповіла, чому не спілкується з сестрою Ольгою
Наталія Сумська відповіла, чому не спілкується з сестрою Ольгою
«Постковидный синдром»: бомба с замедленным механизмом
«Постковидный синдром»: бомба с замедленным механизмом
Сколько нужно есть рыбы, чтобы продлить себе жизнь
Сколько нужно есть рыбы, чтобы продлить себе жизнь

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять