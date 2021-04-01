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Гороскоп на сегодня 1 апреля для всех знаков зодиака: Козероги, это у вас стикер на спине?

Сегодня, 05:29

Астрологический прогноз на 1 апреля для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз на четверг, 1 апреля 2021 года. День будет насыщенным и активным, поэтому сможете решить многие рабочие вопросы. Но следите за своим эмоциональным состоянием и правильно реагируйте на шуточки. Вечер проведите с семьей и детьми – они по вам скучают. Можете даже разыграть их в честь Дня смеха – они точно оценят!

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 1 апреля 2021 года, для Овна

Сегодня проснется в вас ваше упрямство и вы превратитесь в настоящего барана. Постарайтесь быть проще и чаще улыбаться, иначе вместо милого розыгрыша вам устроят настоящее испытание.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 1 апреля 2021 года, для Тельца

Кто легко порхает, как бабочка по жизни, тот не Телец. Да-да, вы сегодня такие же упертые, как Овны, а это значит, что нужно расслабиться. Сходите на массаж и выпейте кофе с друзьями, которые не Овны и не Тельцы.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 1 апреля 2021 года, для Близнецов

У вас сегодня от счастья будет двоиться в глазах. Веселый розыгрыш заставит посмеяться как следует. Ваш веселый нрав придется по душе противоположному полу – пользуйтесь этим.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 1 апреля 2021 года, для Рака

Шутки прочь от Раков, ведь они сейчас скорбят. Ку-ку, на улице весна, рядом друзья, а вы решили поунывать? Ущипните себя и взбодритесь – нужно срочно возвращаться в реальность!

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 1 апреля 2021 года, для Льва

Чтобы меньше думать про работу, ваши домочадцы устроят вам сюрприз или бойкот. В любом случае вам пора что-то менять и это не про носки сейчас, а что-то глобальнее.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 1 апреля 2021 года, для Девы

С вашей любовь к порядку у вас сегодня будет кризис, ведь все будет верх дном. И устроят вам это самые близкие, которые устали от вашей педантичности и правильности. Расшевелитесь, пока вас не расшевелили другие!

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 1 апреля 2021 года, для Весов

Чух-чух-чух – это звук разлетевшихся денег, которые вы транжирите на право и на лево. Поэтому поводу над вами сегодня будут шутить все, кому не лень. Посмеялись и хватит – беритесь за голову!

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 1 апреля 2021 года, для Скорпиона

Странные смс, разбросанные вещи, разряженный телефон – сегодня с вами будут происходить самые странные вещи, которые лучше воспринимать с улыбкой. Шутите над собой и вам будет проще жить!

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 1 апреля 2021 года, для Стрельца

Вы сегодня будете ванговать и предсказывать всем их будущее. Интересно, что свое вам угадать не получится, поэтому вы будете попадать в самые смешные и нелепые ситуации. Выпейте бокальчик красного сухого с любимой подругой и посмейтесь от души.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 1 апреля 2021 года, для Козерога

Вам сегодня будет казаться, что все над вами смеются. Во-первых, посмотрите на себя со всех сторон, может у вас и правда расстегнулась ширинка на штанах, а вы не заметили, или приклеили вам стикер какой-то на спину, а вы не чувствуете. Во-вторых, делайте так, как хочется – посылайте всех или веселитесь вместе с ними.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 1 апреля 2021 года, для Водолея

Из-за проблем на работе вы будете сегодня выглядеть, как слегка с дуба рухнувшим и именно этим привлечете к себе людей. Все от вас без ума, а вы не понимаете, что с этим делать. Да ничего, просто пользуйтесь своей популярностью.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 1 апреля 2021 года, для Рыб

Ваша плохая привычка идеализировать людей, а потом обижаться на них за то, что они не такие сыграет с вами плохую шутку. Поэтому, если вас сегодня подкололи – постарайтесь посмеяться, а не вычеркивать человека из своей жизни, удаляя его из друзей на Facebook.

Звездный гороскоп на 2021 год для каждого знака зодиака – смотрите видео:

Видео: Сегодня

Тем временем мы выяснили, как самые верные мужья по знаку зодиака.

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Источник: Сегодня
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