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Гороскоп на рождественскую неделю 3-9 января: все знаки зодиака

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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2 января, 07:45
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Астрологический прогноз на 3-9 января для всех знаков зодиака
Гороскоп на неделю
Гороскоп на неделю / Фото: Коллаж: Сегодня

Начало следующей недели принесет ощущение внутренней свободы, открытости и раскрепощенности, когда многие поступки и причуды совершаются легко и на одном дыхании. А вот завершится неделя повышенной эмоциональностью и готовностью совершать дерзкие и необдуманные действия.

Гороскоп на неделю 3-9 января для Овна

Овен (21 марта – 20 апреля)
Овен (21 марта – 20 апреля) / Фото: Сегодня

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Бурная и наполненная событиями неделя ждет Овнов. Вы окажетесь на высоте, к вашему мнению прислушиваются, вы в авторитете и пользуетесь популярностью у окружающих . В среду вы будете способны быстро реагировать и успеете перелопатить довольно большой объем работы. Но не забудьте уделить хоть немного времени своему имиджу и здоровью.

Гороскоп на неделю 3-9 января для Тельца

Телец (21 апреля – 21 мая)
Телец (21 апреля – 21 мая) / Фото: Сегодня

Следующая семидневка включит у Тельцов творческие способности. В вас проявится талант импровизировать , что не останется не замеченным окружающими вас людьми. В понедельник близким понадобится от вас внимание. Не скупитесь на комплименты и добрые дела – вскоре вы будете благодарны за то же самое. Выходные пройдут хорошо, но слишком быстро.

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Гороскоп на неделю 3-9 января для Близнецов

Близнецы (22 мая – 21 июня)
Близнецы (22 мая – 21 июня) / Фото: Сегодня

У Близнецов предстоящая семидневка – хороший период для планирования , новых контактов и встреч. Прислушивайтесь к своему внутреннему голосу, особенно в четверг. Вам полезно сделать накопления, потому что ваше финансовое положение в непредвиденный момент может дать сбой. В конце недели вам откроется чья-то тайна.

Гороскоп на неделю 3-9 января для Рака

Рак (22 июня – 22 июля)
Рак (22 июня – 22 июля) / Фото: Сегодня

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Середина следующей недели может финансово напрячь представителей знака Рак. Не стоит брать в долг , да и вам вряд ли вернут долги. Но зато в пятницу вы найдете вдохновение в своем хобби, которое доставит настоящее удовольствие. Новое знакомство будет не только интересным, но и обещает перерасти в серьезные чувства – не упустите этот шанс.

Гороскоп на неделю 3-9 января для Льва

Лев (23 июля – 21 августа)
Лев (23 июля – 21 августа) / Фото: Сегодня

У Львов наступающая неделя будет удачной для любых начинаний , особенно в рабочих вопросах. Старайтесь сразу же выполнять все качественно, потому что у вас попросту не будет времени возвращаться, чтобы что-либо переделывать. Возможно, временная подработка во вторник станет вашей основной работой. Так что отнеситесь серьезно к поступающим предложениям.

Гороскоп на неделю 3-9 января для Девы

Дева (22 августа – 23 сентября)
Дева (22 августа – 23 сентября) / Фото: Сегодня

Девам в начале следующей недели звезды рекомендуют умерить свои амбиции и быть поосторожнее в любых начинаниях, а также в обещаниях, данных окружающим. В среду есть риск оказаться заложником корыстных людей, которых вы недооценивали. Вас будет привлекать все красивое – так что сложно будет не поддаться на искушение .

Гороскоп на неделю 3-9 января для Весов

Весы (24 сентября – 23 октября)
Весы (24 сентября – 23 октября) / Фото: Сегодня

На следующей неделе у Весов появится возможность заниматься той работой, которая вскоре принесет хорошие плоды . В четверг выбирайте только реальные и выполнимые идеи, а не витайте в облаках, потому что у вас не будет времени что-то переделывать. На выходные спланируйте прием гостей, интересные развлечения и полноценный отдых.

Гороскоп на неделю 3-9 января для Скорпиона

Скорпион (24 октября – 23 ноября)
Скорпион (24 октября – 23 ноября) / Фото: Сегодня

Для Скорпионов есть рекомендация на следующей неделе не поддаваться на уговоры людей, которым вы не доверяете, которые ставят палки в колеса и мешают вашим планам. Ваши творческие идеи в среду способны удивить даже вас самих и заставят изменить жизнь. Главное – верить в собственные силы и ни перед чем не останавливаться. Ну, и беречь здоровье.

Гороскоп на неделю 3-9 января для Стрельца

Стрелец (24 ноября – 22 декабря)
Стрелец (24 ноября – 22 декабря) / Фото: Сегодня

На следующей семидневке Стрельцам лучше занять выжидательную позицию и не вмешиваться в развитие ситуации – вряд ли вы сможете ее изменить. Будут возникать заманчивые авантюрные мероприятия – не поддавайтесь. В пятницу вы захотите стремиться угодить одновременно многим людям – будьте готовы к тому, что вас за это могут критиковать.

Гороскоп на неделю 3-9 января для Козерога

Козерог (23 декабря – 20 января)
Козерог (23 декабря – 20 января) / Фото: Сегодня

Козероги на следующей неделе могут не бояться ответственности – вы сумеете со всем справиться и даже преуспеете в карьерном росте и переговорах, особенно во вторник. Фортуна будет на вашей стороне, так что вы успеете и поработать, и снова хорошо отдохнуть. Пользуйтесь этим. Личные отношения не стоит ставить на паузу – она рискует затянуться.

Гороскоп на неделю 3-9 января для Водолея

Водолей (21 января – 19 февраля)
Водолей (21 января – 19 февраля) / Фото: Сегодня

У Водолеев начинается интересный, насыщенный, а в некоторых случаях – даже авантюрный период поиска приключений на свою голову . Причем ваши планы и рационализаторские идеи будут успешными и востребованными – вы заметите это уже в понедельник. Такой опыт окажется полезным для вас. Но не пренебрегайте правилами безопасности.

Гороскоп на неделю 3-9 января для Рыб

Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Рыбы (20 февраля – 20 марта) / Фото: Сегодня

На следующей неделе звезды советуют представителям знака Рыбы не искушать судьбу. В среду у вас возникнет неожиданная вспышка чувств по отношению к человеку, который захочет вас использовать для корыстных целей. Так что не теряйте голову . Уже к выходным вы можете кардинально изменить свою точку зрения на многие события.

Ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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