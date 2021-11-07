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Гороскоп на неделю 8-14 ноября: все знаки зодиака

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
7 ноября, 13:06
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Астрологический прогноз на 8-14 ноября для всех знаков зодиака
Гороскоп на неделю
Гороскоп на неделю / Фото: Коллаж: Сегодня

Начало следующей недели поставит на первое место ответственность, работоспособность и дисциплину в поведении и поступках людей.

А вот ближе к выходным скучность и прагматизм сменится мечтательностью и романтичным настроем, а интуиция возрастет в разы.

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Гороскоп на неделю 8-14 ноября для Овна

Овен (21 марта – 20 апреля)
Овен (21 марта – 20 апреля) / Фото: Сегодня

На следующей семидневке от Овнов понадобится максимум спокойствия и терпимости. Не стоит очень болезненно реагировать на чужие высказывания и критику в свой адрес, особенно во вторник. Ваша открытость и незащищенность может вам навредить, и конкуренты будут готовы этим воспользоваться. Лучшая защита – это нападение.

Гороскоп на неделю 8-14 ноября для Тельца

Телец (21 апреля – 21 мая)
Телец (21 апреля – 21 мая) / Фото: Сегодня

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Грядущая неделя продемонстрирует Тельцам возможности влияния на чужие умы и манипуляции окружающими вас людьми. Но не рассчитывайте, это продлится недолго. Уже к выходным удача может отвернуться от вас. Так что в ваших интересах успеть воспользоваться ситуацией для укрепления своего статуса во многих сферах жизни.

Гороскоп на неделю 8-14 ноября для Близнецов

Близнецы (22 мая – 21 июня)
Близнецы (22 мая – 21 июня) / Фото: Сегодня

Неплохая неделя ждет Близнецов. Уже в понедельник может возникнуть впечатление, что ваши дела решаются сами по себе, даже без ваших усилий, к вам придвигаются нужные люди, вы успеваете на все важные события и способны предугадать дальнейшее развитие событий. Но вот к выходным остерегайтесь конфликтов.

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Гороскоп на неделю 8-14 ноября для Рака

Рак (22 июня – 22 июля)
Рак (22 июня – 22 июля) / Фото: Сегодня

У Раков будет напряженная семидневка в сфере работы. В среду лишь упорный труд и энтузиазм позволит вам повысить свой авторитет в коллективе и добиться финансовых поступлений. Зато благодаря вашим успехам подтянется любовь и уважение в семье. Вы почувствуете уверенность в себе и в своем будущем – а это не маловажно.

Гороскоп на неделю 8-14 ноября для Льва

Лев (23 июля – 21 августа)
Лев (23 июля – 21 августа) / Фото: Сегодня

Непростая неделя выпадет на долю Львов. Но не переживайте – все будет преодолимо, и у вас на это хватит сил. В четверг важно уловить переменчивость обстоятельств и подстроиться под сложившуюся ситуацию. Не стоит суетиться – так вы все испортите. Прежде чем сделать шаг, все обдумывайте, взвешивая плюсы и минусы.

Гороскоп на неделю 8-14 ноября для Девы

Дева (22 августа – 23 сентября)
Дева (22 августа – 23 сентября) / Фото: Сегодня

В целом, у Дев намечается вполне благоприятная семидневка. В среду ваши оригинальные мысли и решения найдут хорошее применение. Не отказывайтесь от выгодного предложения. В личных делах будет полное взаимопонимание. Однако возникнет риск попасть в сомнительную ситуацию, которая потенциально вредна для вашего здоровья.

Гороскоп на неделю 8-14 ноября для Весов

Весы (24 сентября – 23 октября)
Весы (24 сентября – 23 октября) / Фото: Сегодня

Представителей знака Весы могут ждать разногласия и непонимание в коллективе. В пятницу ваши коллеги будут настроены воинственно по отношению к вам. Так что важно продержаться этот период без жертв с обеих сторон. Зато в личной жизни дела идут хорошо, на зависть всем, и не дают повода для огорчения.

Гороскоп на неделю 8-14 ноября для Скорпиона

Скорпион (24 октября – 23 ноября)
Скорпион (24 октября – 23 ноября) / Фото: Сегодня

Скорпионам на следующей неделе важно найти время и уделить внимание своему здоровью. Береженого Бог бережет, так что одевайтесь по сезону, берегите горло и лучше не провоцируйте появление даже легкой простуды. Обогатите свой рацион витаминами, натуральными фруктами и овощами. И старайтесь не нагружать себя физической работой.

Гороскоп на неделю 8-14 ноября для Стрельца

Стрелец (24 ноября – 22 декабря)
Стрелец (24 ноября – 22 декабря) / Фото: Сегодня

Отличная неделя ждет Стрельцов. На вас нахлынут волны романтики, любви и простого беззаботного счастья. Цените своих близких, платите им взаимностью, иначе вы рискуете так же легко потерять это чувство, как и обрели. Окружающие ощутят на себе прилив энтузиазма и энергии, который вас переполняет.

Гороскоп на неделю 8-14 ноября для Козерога

Козерог (23 декабря – 20 января)
Козерог (23 декабря – 20 января) / Фото: Сегодня

Грядущая неделя наделит Козерогов благородной миссией заботливых семьянинов. Если вы прислушаетесь к желаниям своих близких, то в вашем доме будет царить покой и взаимопонимание. В понедельник вам следует обходить краеугольные камни в разговорах с начальством. А выходные пролетят очень быстро.

Гороскоп на неделю 8-14 ноября для Водолея

Водолей (21 января – 19 февраля)
Водолей (21 января – 19 февраля) / Фото: Сегодня

На следующей семидневке Водолеев наполнит чувство жизнерадостности. Вы почувствуете в себе силы вселять оптимизм, помогать и утешать окружающих. Но не будьте мелочны, иначе рискуете испортить отношениями с близкими людьми. Среда порадует вас неожиданным предложением в материальной или же духовной сфере.

Гороскоп на неделю 8-14 ноября для Рыб

Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Рыбы (20 февраля – 20 марта) / Фото: Сегодня

В Рыбах на следующей неделе откроется бурная фантазия и творческое начало. Постарайтесь в четверг применить свои таланты на работе, потому что там на одном трудолюбии далеко не уедете. Пятница – особенно загруженный день. При этом не забывайте о своих любимых, проявляйте заботу – даст новый виток в ваших отношениях.

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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