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Гороскоп на неделю 30 августа – 5 сентября: все знаки зодиака

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
29 августа, 11:07
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Астрологический прогноз на 30 августа – 5 сентября для всех знаков зодиака
Гороскоп на неделю
Гороскоп на неделю / Фото: Коллаж: Сегодня

Начало недели и завершение лета будут бурными, инициативными, деятельными и активными. Появится ощущение, что вы сможете переделать кучу дел и еще останутся силы на общение с друзьями.

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Такой бодрый настрой продлится до конца недели. Людей не покинет чувство всесильности, и способности свернуть горы в хорошем смысле слова. А вокруг будут раздаваться комплименты и похвалы.

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Гороскоп на неделю 30 августа – 5 сентября для Овна

Овен (21 марта – 20 апреля)
Овен (21 марта – 20 апреля) / Фото: Сегодня

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Овны, у вас увеличится активность и сила убеждения в общении с партнерами по бизнесу и членами семьи. Личные отношения напрягут во вторник, но к концу недели благополучно наладятся. Деловые поездки будут продуктивными. В выходные постарайтесь хорошенько отдохнуть и заняться любимым делом.

Гороскоп на неделю 30 августа – 5 сентября для Тельца

Телец (21 апреля – 21 мая)
Телец (21 апреля – 21 мая) / Фото: Сегодня

На следующей неделе Тельцов может подвести рассеянность и взвинченность. В среду держите себя в руках, иначе вы рискуете заработать проблемы на работе и даже нажить врагов. А еще это плохо отразится на здоровье. В конце недели обязательно настройтесь на отдых – общение с природой пойдет вам на пользу.

Гороскоп на неделю 30 августа – 5 сентября для Близнецов

Близнецы (22 мая – 21 июня)
Близнецы (22 мая – 21 июня) / Фото: Сегодня

Близнецов ждет благоприятная семидневка в плане общения и влияния на окружающих. В четверг к вашему мнению прислушаются и сделают, как вы предсказали. Замечательное время, чтобы найти общий язык с детьми, а также другими родственниками. Благодаря любви и ощущению надобности вы будете отлично себя чувствовать.

Гороскоп на неделю 30 августа – 5 сентября для Рака

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Рак (22 июня – 22 июля)
Рак (22 июня – 22 июля) / Фото: Сегодня

На следующей неделе Ракам важно поберечь себя от передоза получаемой информации и поставленных задач. Во вторник, чтобы избежать стресса и проблем со здоровьем, постарайтесь поменьше общаться с окружающими и как можно чаще брать паузы для релакса. Уединение в эти дни пойдет вам на пользу.

Гороскоп на неделю 30 августа – 5 сентября для Льва

Лев (23 июля – 21 августа)
Лев (23 июля – 21 августа) / Фото: Сегодня

Начало недели грозит Львам неприятностями в личной сфере. Вы слишком давите на партнера, и это может привести к частым ссорам и даже разрыву. Поэтому побудьте наедине с собой, а все романтические свидания и любовные приключения лучше отложить до более благоприятного времени, например, на выходные.

Гороскоп на неделю 30 августа – 5 сентября для Девы

Дева (22 августа – 23 сентября)
Дева (22 августа – 23 сентября) / Фото: Сегодня

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Благородство Девы и желание помогать всем подряд может привести на следующей неделе к эмоциональному истощению. Желающих воспользоваться вашей добротой будет много, и вас на всех не хватит. Следует научиться более избирательно подходить к людям, которые требуют вашей помощи и участия.

Гороскоп на неделю 30 августа – 5 сентября для Весов

Весы (24 сентября – 23 октября)
Весы (24 сентября – 23 октября) / Фото: Сегодня

Легкость в общении и развитая интуиция – хорошие помощники Весов в решении многих проблем на следующей неделе. В четверг не упустите шансов новых знакомств и связей, которые вам предлагается по воле случая. Но будьте осмотрительны и не доверяйте всем подряд – вас ожидает убыток или неприятность.

Гороскоп на неделю 30 августа – 5 сентября для Скорпиона

Скорпион (24 октября – 23 ноября)
Скорпион (24 октября – 23 ноября) / Фото: Сегодня

Скорпионам звезды советуют на следующей неделе держать под контролем свою природную эмоциональность и перепады настроения. Важно находить общий язык с людьми, и тогда отдача не заставит себя долго ждать. В среду вы можете рассчитывать на помощь и поддержку окружающих, а общение с ними принесет позитив.

Гороскоп на неделю 30 августа – 5 сентября для Стрельца

Стрелец (24 ноября – 22 декабря)
Стрелец (24 ноября – 22 декабря) / Фото: Сегодня

Следующая неделя у Стрельцов складывается благоприятно во многих сферах. Ваша активность, целеустремленность и жизнерадостность пойдет вам на пользу. Выходные дни – подходящее время для домашних дел и собственного развития. А вот из-за проблем в конце недели переживать не стоит – они надуманные.

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Гороскоп на неделю 30 августа – 5 сентября для Козерога

Козерог (23 декабря – 20 января)
Козерог (23 декабря – 20 января) / Фото: Сегодня

Козерогам в понедельник не стоит заниматься выяснением отношений с окружающими, потому что это не решит проблемы, а еще больше усугубит их. Лучше с головой окунитесь в собственную работу и творческий процесс. Это окажется настолько плодотворным, что уже к концу семидневки вы достигнете заметных успехов.

Гороскоп на неделю 30 августа – 5 сентября для Водолея

Водолей (21 января – 19 февраля)
Водолей (21 января – 19 февраля) / Фото: Сегодня

Для Водолеев предстоящая неделя станет важным периодом, во время которого будут формироваться задачи и планы на целый год. В среду старайтесь оптимистично смотреть на жизнь, проявлять активность в общении с окружающими, и ваши дела во всех сферах будут решаться удачно. Поберегите здоровье.

Гороскоп на неделю 30 августа – 5 сентября для Рыб

Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Рыбы (20 февраля – 20 марта) / Фото: Сегодня

Рыбы будут легки на подъем на следующей неделе. Ваша инициативность благотворно отразится на рабочих и личных делах. В середине семидневки будьте готовы к каким-то подвохам или проверкам. Выходные хорошо провести вместе с семьей, потому что в это время вы ярко ощутите любовь и поддержку домашних.

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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