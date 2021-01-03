Гороскоп на неделю 3-9 января: все знаки зодиака

Новогодний астрологический прогноз на 3-9 января для всех знаков зодиака

Начало следующей трудовой недели для многих знаков будет проходить тяжело и сумбурно – оно и понятно после праздников. Но те, кто включится в рабочий ритм, смогут на удивление продуктивно потрудиться.

Гороскоп на неделю Фото: Unsplash

А вот очередные выходные принесут возбужденность и приподнятость настроения, хотя у некоторых знаков зодиака нервы будут пошаливать, что проявится в раздражительности к себе и окружающим.

Гороскоп на неделю 3-9 января для Овна

Овен (21 марта – 20 апреля) Фото: Сегодня

Как и большинству других знаков, Овнам на следующей неделе после праздников будет совсем непросто вернуться в рабочий режим. Но потерпите, эта рабочая неделя будет очень короткой, и вы снова предадитесь праздному настроению. Вам лучше приберечь свою фантазию на свободное время. Чтобы избежать неприятностей на работе, действуйте строго по плану.

Гороскоп на неделю 3-9 января для Тельца

Телец (21 апреля – 21 мая) Фото: Сегодня

Тельцам на следующей неделе хорошо провести побольше времени в кругу близких людей и родни, тем более что выходных дней для этого будет предостаточно. Обязательно проведайте старших родственников – такой визит будет полезен и вам, и им. На работе наблюдается штиль. Обновление внешности и гардероба сейчас будет очень уместно.

Гороскоп на неделю 3-9 января для Близнецов

Близнецы (22 мая – 21 июня) Фото: Сегодня

На следующей неделе Близнецам не стоит быть слишком самоуверенными. В понедельник старайтесь адекватно оценивать свои возможности, иначе вам не избежать проблем в личной жизни и на работе. В середине недели вы можете рассчитывать на прибавку к жалованию, но говорить об этом следует деликатно. А вот праздничные выходные пройдут замечательно.

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Гороскоп на неделю 3-9 января для Рака

Рак (22 июня – 22 июля) Фото: Сегодня

Раков на следующей неделе ожидает серьезная работа, результаты которой потребуются уже после праздников. И это несмотря на то, что рабочих дней будет совсем немного. Можете рассчитывать на поддержку друзей – они не оставят вас в трудный момент. Свободное время на выходных посвятите общению с родственниками – вы получите интересную информацию.

Гороскоп на неделю 3-9 января для Льва

Лев (23 июля – 21 августа) Фото: Сегодня

Львам на следующей неделе предстоит серьезная работа по укрощению своего нрава и эмоций. Уже с самого начала семидневки, если вы хотите достичь весомых результатов в бизнесе и благополучия семейной жизни, избегайте конфликтов. В четверг внимательно отнеситесь к новой информации. А вот на праздники вам лучше остаться дома и не посещать людные места.

Гороскоп на неделю 3-9 января для Девы

Дева (22 августа – 23 сентября) Фото: Сегодня

Рутина ожидает Дев на предстоящей неделе. Все задания и поручения, которые вам предстоит выполнить, на первый взгляд, лишены особого смысла. Но вам не удастся увильнуть от работы. В середине недели любимый человек доставит хлопот или просто покапризничает – из-за этого вам придется изменить свои планы, чтобы сохранить гармонию в отношениях.

Гороскоп на неделю 3-9 января для Весов

Весы (24 сентября – 23 октября) Фото: Сегодня

Для Весов следующая неделя складывается вполне благополучно. В среду любое общение – будь то с коллегами, партнерами или членами семьи – принесет хорошие плоды. А вот на праздники наступает наилучшее время для разговора по душам и выяснения отношений с любимым человеком. Если вы запланировали путешествие или поездку – все пройдет удачно.

Гороскоп на неделю 3-9 января для Скорпиона

Скорпион (24 октября – 23 ноября) Фото: Сегодня

Для Скорпионов следующая неделя, а точнее рабочие дни – не лучшее время. Вы будете ощущать неуверенность практически во всех сферах. Во вторник обратитесь за поддержкой к друзьям и влиятельным особам – вам не откажут. Общаясь с коллегами, будьте более открыты, чтобы ваши слова не были трактованы двояко. Выходные посвятите семье – и вы почувствуете облегчение.

Гороскоп на неделю 3-9 января для Стрельца

Стрелец (24 ноября – 22 декабря) Фото: Сегодня

Представителям знака Стрельцов будет сложно даже ненадолго окунуться в рабочую атмосферу, тем более, что праздничный настрой не собирается выветриваться из вашей головы. Наберитесь терпения и просто переждите промежуток с понедельника по среду. Зато вскоре вы поймете, что ваше занятие может принести достойные плоды и приятные дивиденды.

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Гороскоп на неделю 3-9 января для Козерога

Козерог (23 декабря – 20 января) Фото: Сегодня

Для Козерогов наступает благоприятный период в решении финансовых вопросов, особенно в среду. Уже сейчас вы сумеете создать себе базу, которая впоследствии станет вашей надежной финансовой платформой. Серьезные покупки и приобретения будут удачными. А вот личная жизнь оставляет желать лучшего – причины недоразумений скрыты именно в вас.

Гороскоп на неделю 3-9 января для Водолея

Водолей (21 января – 19 февраля) Фото: Сегодня

Водолеям желательно заранее составить план действий на рабочие дни следующей недели. Иначе они пролетят очень быстро, и вы ничего не успеете сделать. Не следует надеяться на себя и импровизировать. От того, насколько качественно вы поработаете, зависит ваше настроение на праздники. В пятницу вы получите заманчивое предложение, от которого не стоит отказываться.

Гороскоп на неделю 3-9 января для Рыб

Рыбы (20 февраля – 20 марта) Фото: Сегодня

Рыб на следующей неделе подстерегает множество неожиданностей. Старайтесь проявлять терпение и ничему не удивляться – такая тактика будет для вас оптимальной. Не принимайте близко к сердцу критику в свой адрес – это может оказаться банальной провокацией, не стоящей вашего внимания. В выходные дни вам захочется спокойствия и уединения.

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