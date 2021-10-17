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Гороскоп на неделю 18-24 октября: все знаки зодиака

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
17 октября, 14:57
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Астрологический прогноз на 18-24 октября для всех знаков зодиака
Гороскоп на неделю
Гороскоп на неделю / Фото: Коллаж: Сегодня

Следующая неделя для многих людей начнется импульсивно и ярко. Сложно будет без эмоций решать какие-то дела, а вспыльчивость часто будет помехой диалогу.

Позже активная деятельность приобретет окраску легкости и оптимизма, и к выходным восстановится позитивный настрой.

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Гороскоп на неделю 18-24 октября для Овна

Овен (21 марта – 20 апреля)
Овен (21 марта – 20 апреля) / Фото: Сегодня

У Овнов следующая неделя знаменует ответственный и даже судьбоносный период. В среду от вас потребуется принятие важного решения , от которого во многом будет зависеть будущее вас самих или близких вам людей. Не упустите свой шанс на успех. Интуиция подскажет вам верный путь.

Гороскоп на неделю 18-24 октября для Тельца

Телец (21 апреля – 21 мая)
Телец (21 апреля – 21 мая) / Фото: Сегодня

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В целом у Тельцов на следующей неделе не будет крупных неприятностей. Вот только постарайтесь не допускать ошибок в работе, чтобы они не стали фатальными. В выходные возможно недомогание, и вам потребуется поддержка близких. Важно не обижать их и не провоцировать на разбирательства и ссоры.

Гороскоп на неделю 18-24 октября для Близнецов

Близнецы (22 мая – 21 июня)
Близнецы (22 мая – 21 июня) / Фото: Сегодня

Близнецы на следующей неделе почувствуют уверенность в собственных силах. Произойдет переоценка ценностей, которая удивит как вас самих, так и окружающих. Вы легко и спокойно сможете реагировать на ту информацию, которая до недавнего времени выводила вас из себя и портила отношения с другими.

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Гороскоп на неделю 18-24 октября для Рака

Рак (22 июня – 22 июля)
Рак (22 июня – 22 июля) / Фото: Сегодня

У Раков с начала семидневки проявится спокойствие и умиротворение , которые не покинут вас до самого конца выходных. Ваша доброжелательность скажется на взаимоотношениях с окружающими людьми. Вы способны полюбить весь мир, и мир в ответ полюбит вас. А в семье наступит долгожданная гармония.

Гороскоп на неделю 18-24 октября для Льва

Лев (23 июля – 21 августа)
Лев (23 июля – 21 августа) / Фото: Сегодня

Львы на следующей неделе будут на удивление излишне чувствительны и ранимы . В понедельник вы можете сгоряча натворить много глупостей, особенно в личной сфере. Будьте осторожны, иначе впоследствии можете сильно пожалеть. К выходным вы вновь обрастете привычной броней, и вас сложно будет вывести из равновесия.

Гороскоп на неделю 18-24 октября для Девы

Дева (22 августа – 23 сентября)
Дева (22 августа – 23 сентября) / Фото: Сегодня

У Дев на предстоящей неделе возникнут трудности во взаимоотношениях с партнерами. В среду возникнет то ли соблазн, то ли необходимость хитрить и изворачиваться. Однако не стоит идти на явный обман, потому что вас могут неправильно понять, а это навредит вашим планам и репутации. К выходным ситуация изменится в лучшую сторону.

Гороскоп на неделю 18-24 октября для Весов

Весы (24 сентября – 23 октября)
Весы (24 сентября – 23 октября) / Фото: Сегодня

Весам на следующей семидневке придется проверить свое здоровье на крепость и выносливость. При необходимости уделите ему больше внимания и займитесь профилактикой . В четверг вам придется отстаивать свои интересы и мнение перед окружающими. Не бойтесь говорить людям правду, даже если она им не понравится.

Гороскоп на неделю 18-24 октября для Скорпиона

Скорпион (24 октября – 23 ноября)
Скорпион (24 октября – 23 ноября) / Фото: Сегодня

Приятные моменты или даже перемены в личной жизни поджидают представителей знака Скорпион. Ваши взаимоотношения наконец-то начинают налаживаться. В делах будет важна постепенность . Не стремитесь форсировать все и сразу. Уют и спокойствие в доме, бурление чувств, романтические встречи – просто наслаждайтесь.

Гороскоп на неделю 18-24 октября для Стрельца

Стрелец (24 ноября – 22 декабря)
Стрелец (24 ноября – 22 декабря) / Фото: Сегодня

В начале недели возможна какая-то нестыковка на работе. Несмотря на это, у Стрельцов будет позитивная во всех отношениях семидневка, а неприятности решатся сами собой. В середине рабочей недели у вас проснется тяга к творчеству , и вы посмотрите на вещи по-новому. На выходных ожидается радостная для вас встреча.

Гороскоп на неделю 18-24 октября для Козерога

Козерог (23 декабря – 20 января)
Козерог (23 декабря – 20 января) / Фото: Сегодня

У Козерогов наступает время откровений и разговоров по душам . Возьмите мягкий плед, кружку горячего глинтвейна – и приятный образ осени можно считать завершенным. В трудные моменты и в периоды радости не забывайте, что у вас есть друзья – неприятности покажутся не такими уж и страшными, а хорошие моменты усилятся в разы.

Гороскоп на неделю 18-24 октября для Водолея

Водолей (21 января – 19 февраля)
Водолей (21 января – 19 февраля) / Фото: Сегодня

У Водолеев наступит философский и спокойный период, когда потянет на размышления о жизни и высоких материях. Всю неделю вы будете совершенно нетребовательны и к себе, и к окружающим. Воспользуйтесь возможностью расслабиться и насладиться жизнью. А работа и так никуда не денется, вы все успеете в срок.

Гороскоп на неделю 18-24 октября для Рыб

Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Рыбы (20 февраля – 20 марта) / Фото: Сегодня

Уже в первой половине наступающей недели Рыбы будут пожинать плоды своей длительной и кропотливой работы, которую недавно завершили. Что посеяли – то и пожинайте . Даже не слишком благоприятные ситуации вы способны изменить в свою пользу. Но будьте готовы к тому, что в конце недели ваша активность снизится.

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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