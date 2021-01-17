Гороскоп на неделю 17-23 января: все знаки зодиака

Астрологический прогноз на 17-23 января для всех знаков зодиака

Предстоящая неделя многим знакам зодиака принесет удачу в начинаниях и уверенность в правильности своего выбора. Даже трудности на вашем пути будут в радость.

Гороскоп на неделю Фото: Unsplash

К выходным ситуация практически не изменится. Вы будете ощущать внутреннее спокойствие и умиротворение. А отдых в выходные дни пойдет на пользу вам и вашим близким.

Гороскоп на неделю 17-23 января для Овна

Овен (21 марта – 20 апреля) Фото: Сегодня

На следующей неделе, буквально с самого ее старта, Овнам предстоит нелегкая работа над своей силой воли и выдержкой. Калейдоскоп происходящих с вами событий потребует серьезного нервного напряжения, что может подорвать здоровье. Но не переживайте, вы справитесь со навалившимися проблемами. Просто постарайтесь наблюдать за всем без суеты и эмоций.

Гороскоп на неделю 17-23 января для Тельца

Телец (21 апреля – 21 мая) Фото: Сегодня

Замечательная неделя ждет Тельцов. Во вторник ваши заветные желания могут осуществиться, важно только их правильно загадать. Вы будете купаться в успехах на работе. Вас окружают приятные люди, а новые знакомства запросто могут повлечь романтические отношения. Здоровье не подведет. Неприятности обходят ваш дом, так что наслаждайтесь счастливым периодом.

Гороскоп на неделю 17-23 января для Близнецов

Близнецы (22 мая – 21 июня) Фото: Сегодня

У Близнецов на работе и в семье все чудесно складывается с начала и почти до конца следующей недели. А вот ближе к выходным может произойти неприятная ситуация, которая выбьет вас из колеи. Не стоит доверять малознакомым людям и непроверенным партнерам. В ваших силах не допустить внутренний конфликт интересов, так что будьте внимательны к окружающим людям.

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Гороскоп на неделю 17-23 января для Рака

Рак (22 июня – 22 июля) Фото: Сегодня

Для Раков первая половина предстоящей недели будет наполнена работой и заботами. Вряд ли вы сможете найти хоть одну свободную минуту. Но это к лучшему – вам в голову меньше будут лезть всякие глупые мысли. Чтобы не свалиться с ног к выходным, не отказывайтесь от предложенной помощи и поддержки окружающих, тем более что она будет очень уместна.

Гороскоп на неделю 17-23 января для Льва

Лев (23 июля – 21 августа) Фото: Сегодня

Львов в целом ожидает благополучная семидневка. Во вторник вы ощутите прилив бодрости, здоровья и сил. А это, в свою очередь, поможет вам в осуществлении планов и серьезных дел. Груз ответственности за близких людей будет вам по плечу. Посвятите свободное время, к примеру, выходные дни, своим детям и любимому человеку – они нуждаются в вашем внимании.

Гороскоп на неделю 17-23 января для Девы

Дева (22 августа – 23 сентября) Фото: Сегодня

Середина следующей недели принесет Девам успех в бизнесе и в домашних делах. Ваши труды не останутся незамеченными, люди будут благодарны вам – а это не так уж и мало. Авторитет и доброе имя зарабатывается не одним днем. Постарайтесь в конце недели порадовать семью своими знаками внимания – они заслужили вашу любовь и обязательно ответят взаимностью.

Гороскоп на неделю 17-23 января для Весов

Весы (24 сентября – 23 октября) Фото: Сегодня

На следующей неделе Весам предстоит побороться с некоторыми неприятностями, которые возникнут из-за вашей невнимательности. Учитесь общаться с людьми, чтобы не пришлось расплачиваться за свои ошибки. Важно не только убеждать самим, но и прислушиваться к аргументам собеседника. Уделите внимание здоровью и старайтесь не переохлаждаться.

Гороскоп на неделю 17-23 января для Скорпиона

Скорпион (24 октября – 23 ноября) Фото: Сегодня

У Скорпионов на следующей неделе наблюдается сложная ситуация с финансами. Буквально в четверг, несмотря на наличие денег, вы даже не заметите, как быстро они исчезнут. Поэтому будьте внимательны и прагматичны – не стоит поддаваться соблазнам и делать незапланированные траты. Выходные дни обещают порадовать романтикой в отношениях.

Гороскоп на неделю 17-23 января для Стрельца

Стрелец (24 ноября – 22 декабря) Фото: Сегодня

Для Стрельцов следующая неделя складывается удачно. Люди воспринимают легко и с благодарностью ваше позитивное настроение. Никого не критикуйте, даже если знаете, что кто-то явно неправ. Тогда и в ваш адрес не полетят камни осуждения, если вы в какой-то момент оступитесь. В выходные дни постарайтесь спланировать свои дела на будущее.

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Гороскоп на неделю 17-23 января для Козерога

Козерог (23 декабря – 20 января) Фото: Сегодня

Для Козерогов на следующей неделе немаловажным будет умение держать под контролем ситуацию как на работе, так и в личных отношениях. В понедельник старайтесь, предвидеть возможные неприятности и реакцию на них вашего окружения. Отнеситесь к этому с легкостью, и тогда в жизни вам откроются новые резервы. Никогда не поздно учиться чему-то новому.

Гороскоп на неделю 17-23 января для Водолея

Водолей (21 января – 19 февраля) Фото: Сегодня

Водолеям нужно набраться терпения и мужественно преодолеть сложности первой половины недели, связанные с проблемами на работе. Не тратьте деньги по пустякам – они вам пригодятся для более важных целей. Зато вторая половина недели принесет моральное удовлетворение, финансовую стабильность, хорошие семейные взаимоотношения и улучшение самочувствия.

Гороскоп на неделю 17-23 января для Рыб

Рыбы (20 февраля – 20 марта) Фото: Сегодня

Плавно и неспешно начавшаяся неделя для Рыб к середине периода обрастет серьезными волнами и эмоциональными штормами. Зато вы сможете уверенно высказывать свою точку зрения и даже диктовать собственные условия. А окружающие будут прислушиваться к вашему мнению. К выходным вы почувствуете истощение – так что вам необходим полноценный отдых.

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