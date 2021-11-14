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Гороскоп на неделю 15-21 ноября: все знаки зодиака

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
14 ноября, 07:45
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Астрологический прогноз на 15-21 ноября для всех знаков зодиака
Гороскоп на неделю
Гороскоп на неделю / Фото: Коллаж: Сегодня

Первая половина следующей недели может быть конфликтной, импульсивной и эмоциональной, причем на пустом месте.

Но уже с середины семидневки настроение плавно поползет в сторону позитива, желания получить приятные впечатления, знакомства и безудержное общение.

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Гороскоп на неделю 15-21 ноября для Овна

Овен (21 марта – 20 апреля)
Овен (21 марта – 20 апреля) / Фото: Сегодня

У Овнов на предстоящей неделе ожидается приятная атмосфера интересных встреч, многообещающих перспектив и бесконечного общения. В этот период вы окунетесь в романтику , найдете новых знакомых или же встретите давно забытых друзей. Скучать вам точно не придется. В среду вам стоит задуматься о будущем – оно начинается уже сейчас.

Гороскоп на неделю 15-21 ноября для Тельца

Телец (21 апреля – 21 мая)
Телец (21 апреля – 21 мая) / Фото: Сегодня

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Тельцы на следующей семидневке смогут похвастаться успехом у противоположного пола . Все отношения как делового, так и личного характера – будут складываться так, как вы того захотите. При вашем желании во вторник вы сможете достичь полного взаимопонимания с близкими родственниками. А вот в конце недели придется поволноваться.

Гороскоп на неделю 15-21 ноября для Близнецов

Близнецы (22 мая – 21 июня)
Близнецы (22 мая – 21 июня) / Фото: Сегодня

В пятницу у Близнецов получится взглянуть на свои проблемы со стороны , без эмоций и посторонних мыслей. Так вы сможете увидеть пути решения сложных, на первый взгляд, вопросов. Не ленитесь, работайте над выявленной проблемой – вы останетесь довольны собой. Вот только отдохнуть на выходных не рассчитывайте.

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Гороскоп на неделю 15-21 ноября для Рака

Рак (22 июня – 22 июля)
Рак (22 июня – 22 июля) / Фото: Сегодня

Вполне благоприятная семидневка ждет Раков. От того, как вы начнете свой понедельник, зависит, как вы проживете неделю до конца. Вы получите ценную информацию, которой следует распорядиться по уму. В ваших начинаниях вас поддержат друзья и родственники, так что готовьтесь к позитивным изменениям в жизни .

Гороскоп на неделю 15-21 ноября для Льва

Лев (23 июля – 21 августа)
Лев (23 июля – 21 августа) / Фото: Сегодня

Львам на следующей неделе придется активно поработать в профессиональной сфере и в совершенно новом деле. Во вторник постарайтесь поднять свой авторитет в глазах руководства – и тогда можете рассчитывать на поощрение. Задумайтесь, все ли ваши действия так важны или можно на чем-то сэкономить силы и время.

Гороскоп на неделю 15-21 ноября для Девы

Дева (22 августа – 23 сентября)
Дева (22 августа – 23 сентября) / Фото: Сегодня

У Дев на следующей неделе начинается активный период в деловой жизни . Ваше трудолюбие, решительность и креатив помогут обрести новые деловые связи. Это, в свою очередь, позитивно скажется на вашем профессиональном росте и приведет к успеху как на работе, так и в личной жизни. Ближе к выходным обратите внимание на состояние здоровья.

Гороскоп на неделю 15-21 ноября для Весов

Весы (24 сентября – 23 октября)
Весы (24 сентября – 23 октября) / Фото: Сегодня

С начала семидневки Весы проявят активность и будут полны решимости, что поможет легко реализовать далеко идущие планы . В среду заметно возрастет работоспособность, к вам потянутся новые люди – вам будет полезно этим воспользоваться для собственной выгоды. Постарайтесь избегать любых конфликтных ситуаций.

Гороскоп на неделю 15-21 ноября для Скорпиона

Скорпион (24 октября – 23 ноября)
Скорпион (24 октября – 23 ноября) / Фото: Сегодня

На протяжении всей грядущей недели Скорпионы проявят несвойственную им миролюбивость, чем завоюют симпатию у окружающих . К вам будут прислушиваются коллеги на работе и члены семьи дома. В четверг не упустите шанс заполучить новые деловые связи и контакты. На выходных вам будет полезно хорошенько отдохнуть – можно даже отключить телефон.

Гороскоп на неделю 15-21 ноября для Стрельца

Стрелец (24 ноября – 22 декабря)
Стрелец (24 ноября – 22 декабря) / Фото: Сегодня

Если Стрельцы проявят упорство и целеустремленность , то на следующей неделе их будет ждать успех в профессиональной сфере, особенно в торговле или в сфере обслуживания. В понедельник в вас проявятся лидерские качества, благодаря которым вы сможете возглавить коллектив и сообща достичь поставленных целей.

Гороскоп на неделю 15-21 ноября для Козерога

Козерог (23 декабря – 20 января)
Козерог (23 декабря – 20 января) / Фото: Сегодня

Козерогам практически всю неделю придется воевать со своими бурлящими и непокорными чувствами. Старайтесь действовать по велению разума – тогда вы сумеете справиться с проблемами и на работе, и в личной жизни. В пятницу ваши переживания по поводу отношений с любимыми людьми и детьми совершенно беспочвенны.

Гороскоп на неделю 15-21 ноября для Водолея

Водолей (21 января – 19 февраля)
Водолей (21 января – 19 февраля) / Фото: Сегодня

У Водолеев намечается совершенно неоднозначный период . В понедельник никому не доверяйте свои наработки в сфере бизнеса. Вам полезно действовать в одиночку – это принесет финансовый успех. На выходных проявите внимательность – возможны многообещающие перспективы, если вы не проморгаете и их не перехватит кто-то другой.

Гороскоп на неделю 15-21 ноября для Рыб

Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Рыбы (20 февраля – 20 марта) / Фото: Сегодня

Следующая неделя нагрузит Рыб большим количеством работы , за которую, впрочем, вы получите неплохой гонорар. Во вторник не стоит откладывать на потом дела, которые вы в состоянии осуществить уже сейчас. Неделя пролетит быстро, и вы можете все не успеть. Вам очень пригодится поддержка друзей и родных.

Смотрите видеогороскоп на 2021 год :

Ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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