Гороскоп на неделю 13-19 сентября: все знаки зодиака

Астрологический прогноз на 13-19 сентября для всех знаков зодиака

Гороскоп на неделю / Фото: Коллаж: Сегодня

В начале недели взвинченность и эмоциональность у людей отодвинутся на второй план, уступая место чувству долга и ответственности.

Зато ближе к выходным многих накроет мечтательность и склонность к сентиментальности. Появится желание делать романтические подарки, а еще захочется чаще заглядывать в гороскоп.

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Гороскоп на неделю 13-19 сентября для Овна

Овен (21 марта – 20 апреля) / Фото: Сегодня

Предстоящая неделя у Овнов будет посвящена облагораживанию и украшению мира – как окружающего, так и внутреннего. Вам захочется обновить гардероб, изменить прическу и заняться творчеством. В пятницу впечатления будут незабываемыми, и они перейдут в шикарные выходные, чтобы закрепить достигнутое.

Гороскоп на неделю 13-19 сентября для Тельца

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Телец (21 апреля – 21 мая) / Фото: Сегодня

На следующей неделе для Тельцов большое значение будут иметь друзья. Вам будет не только интересно общение с ними, но также крайне полезны их советы и важно совместное времяпровождение. Во вторник возможен конфликт на работе, в котором вы же и будете виноваты. Возможно разочарование в личной жизни.

Гороскоп на неделю 13-19 сентября для Близнецов

Близнецы (22 мая – 21 июня) / Фото: Сегодня

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Несмотря на всю активность Близнецов, их может подстерегать невезение в финансовых вопросах. Во вторник будьте аккуратнее деньгами, особенно с чужими. В общении будет полезно проявить деликатность, иначе окружающие предъявят вам претензии. Будьте осторожны с техникой и электроприборами.

Гороскоп на неделю 13-19 сентября для Рака

Рак (22 июня – 22 июля) / Фото: Сегодня

Практически всю неделю Ракам придется заниматься решением вопросов работы и бизнеса. Зато финансовые неприятности вам не грозят. В понедельник важные для вас дела будут происходить территориально где-то далеко – за границей или же в виртуальном мире. В семейной жизни на выходных возможно разочарование.

Гороскоп на неделю 13-19 сентября для Льва

Лев (23 июля – 21 августа) / Фото: Сегодня

Львам предстоящая семидневка обещает предоставить заманчивые перспективы во многих сферах жизни. Но не будьте слишком доверчивы: за чужими обещаниями может скрываться пустая трата времени. Это может спровоцировать обиду. В пятницу проявите осторожность в диете и не ешьте все подряд.

Гороскоп на неделю 13-19 сентября для Девы

Дева (22 августа – 23 сентября) / Фото: Сегодня

Несмотря на занятость, звезды советуют Девам на следующей неделе найти время для своего здоровья и отдыха. В среду для многих представителей бизнеса важными будут партнерские отношения, а также новые деловые знакомства. Если вам нужно сделать выбор – лучше делать это сообща, а не в одиночку.

Гороскоп на неделю 13-19 сентября для Весов

Весы (24 сентября – 23 октября) / Фото: Сегодня

У Весов намечается непростая и противоречивая неделя. Во вторник вы попадете в центр внимания, хотя сами будете создавать ситуации и влиять на возможные перемены в жизни. Опасайтесь критики из-за высказывания своего мнения и нестандартных мыслей. Не всем это может понравиться в вашем окружении.

Гороскоп на неделю 13-19 сентября для Скорпиона

Скорпион (24 октября – 23 ноября) / Фото: Сегодня

Скорпионы до самых выходных погрязнут в рабочей рутине и бытовых вопросах. Бизнес, дом, семья отнимут немало сил. Но при этом вы не будете чувствовать себя уставшими. Напротив, такая бурная деятельность доставит вам удовольствие. А в пятницу придет предложение об отдыхе, откуда вы и не ждали.

Гороскоп на неделю 13-19 сентября для Стрельца

Стрелец (24 ноября – 22 декабря) / Фото: Сегодня

Стрельцам следующая семидневка приготовила много разговоров и встреч на различные темы как делового, так и личного характера. У вас будет отлично получаться управлять интересами окружающих и повышать свой авторитет. Зато выходные на контрасте пройдут спокойно в тихих домашних заботах.

Гороскоп на неделю 13-19 сентября для Козерога

Козерог (23 декабря – 20 января) / Фото: Сегодня

На следующей неделе звезды предупреждают Козерогов, что им важно проявить осторожность и сдержанность при общении с руководством и старшими людьми. Бурно отстаивая свою позицию, в понедельник, вы рискуете навредить поссориться с окружающими. Лучше припасите свою самоуверенность на выходные.

Гороскоп на неделю 13-19 сентября для Водолея

Водолей (21 января – 19 февраля) / Фото: Сегодня

Начало семидневки Водолеям важно посвятить решению вопросов делового партнерства. От вашей убедительности и стремления к сотрудничеству будет зависеть дальнейшая совместная работа. Впоследствии вы получите неплохие дивиденды. В среду обратите внимание на здоровье и займитесь профилактикой.

Гороскоп на неделю 13-19 сентября для Рыб

Рыбы (20 февраля – 20 марта) / Фото: Сегодня

Несмотря на занятость, Рыбам будет полезно проявить больше внимания своему общему самочувствию. Следите за своим режимом, диетой и постарайтесь находить время для полноценного отдыха. В субботу полезно организовать романтическое общение, поездку и совместный отдых с любимым человеком.

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