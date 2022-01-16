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Гороскоп на Крещенскую неделю 17-23 января: все знаки зодиака

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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16 января, 07:45
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Астрологический прогноз на 17-23 января для всех знаков зодиака
Гороскоп на неделю
Гороскоп на неделю / Фото: Коллаж: Сегодня

Начало следующей недели обещает приподнятость настроения и боевого духа. Многим знакам зодиака будет казаться, что они способны на нечто глобальное. А ближе к концу семидневки это чувство нивелируется и растратится на какие-то незначительные мелочи.

Гороскоп на неделю 17-23 января для Овна

Овен (21 марта – 20 апреля)
Овен (21 марта – 20 апреля) / Фото: Сегодня

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Удачная неделя наступает у Овнов. Вы почувствуете, что можете добиться взаимопонимания с окружающими , особенно в четверг. Поставленные перед рабочим коллективом задачи решатся без проблем. На выходных вас ждут новые знакомства, полные романтики. Старайтесь не раскрываться полностью перед людьми, которых вы еще не успели изучить.

Гороскоп на неделю 17-23 января для Тельца

Телец (21 апреля – 21 мая)
Телец (21 апреля – 21 мая) / Фото: Сегодня

Предстоящая семидневка у Тельцов уйдет преимущественно на решение финансовых проблем, и во многом вполне удачно. Если в среду вы сумеете проконтролировать свои потребности и расходы, то ощутимая прибыль не заставит себя долго ждать. Проявите щедрость к окружающим – это не останется незамеченным, а вас, как минимум, поблагодарят.

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Гороскоп на неделю 17-23 января для Близнецов

Близнецы (22 мая – 21 июня)
Близнецы (22 мая – 21 июня) / Фото: Сегодня

У Близнецов со следующей недели начинается удачный период . Звезды не советуют откладывать приоритетные задачи и решение важных дел. В пятницу у вас будет ощутимый прилив сил, так что вы сможете работать за десятерых. Не скупитесь на советы – они смогут принести пользу окружающим. На выходных хорошенько отдохните от своей бурной деятельности.

Гороскоп на неделю 17-23 января для Рака

Рак (22 июня – 22 июля)
Рак (22 июня – 22 июля) / Фото: Сегодня

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Наступающая семидневка потребует от Раков самодисциплины и терпения . Вот когда вам придется проявить свою силу воли. Возможно, награду за ваш нелегкий труд получит более предприимчивый коллега или конкурент. Не паникуйте, а делайте выводы – где и что вы упустили. От близких не стоит ждать поддержки. Зато выходные вы проведете так, как и хотели.

Гороскоп на неделю 17-23 января для Льва

Лев (23 июля – 21 августа)
Лев (23 июля – 21 августа) / Фото: Сегодня

Львы могут рассчитывать на благоприятную неделю. У вас все складывается хорошо , и в ответственный период вы получите поддержку от близких людей. Но вы и сами готовы помочь окружающим, благодаря чему в коллективе и в семье наблюдается гармония и взаимопонимание. В понедельник будьте готовы решать все накопившиеся вопросы в качестве главного человека.

Гороскоп на неделю 17-23 января для Девы

Дева (22 августа – 23 сентября)
Дева (22 августа – 23 сентября) / Фото: Сегодня

На следующей неделе у Дев много сил и времени потратится на решение текущих вопросов . Вас вряд ли спасет ваше трудолюбие – начальство не оценит, а коллеги будут склонны критиковать вас, причем незаслуженно. Такое эмоциональное напряжение в среду может плохо отразиться на семейных отношениях, поэтому наберитесь терпения. И поберегите здоровье.

Гороскоп на неделю 17-23 января для Весов

Весы (24 сентября – 23 октября)
Весы (24 сентября – 23 октября) / Фото: Сегодня

На следующей семидневке у Весов будет наблюдаться повышенный энтузиазм , фантазия и изобретательность. За это вы будете награждены – ловите бонусы от фортуны в различных сферах жизни, от любви до рабочих вопросов. В пятницу не распыляйтесь по пустякам, а лучше направьте свою энергию на приоритетное дело. А вот в выходные смело будьте эгоистом.

Гороскоп на неделю 17-23 января для Скорпиона

Скорпион (24 октября – 23 ноября)
Скорпион (24 октября – 23 ноября) / Фото: Сегодня

У представителей знака Скорпион наступает время, когда вам важно тщательно контролировать свои эмоции и слова , чтобы избежать бесполезных разборок. Во вторник из-за своих необдуманных действий вы зайдете слишком далеко и будете не правы. Возможно, проявится осложнение старых болезней и развитие новых – не пропустите сигналы организма.

Гороскоп на неделю 17-23 января для Стрельца

Стрелец (24 ноября – 22 декабря)
Стрелец (24 ноября – 22 декабря) / Фото: Сегодня

Способность легко общаться и находить общий язык с людьми сыграет на руку Стрельцам на следующей неделе. Но вот в среду будет непростой период, в отличие от остальных будней. Не забывайте помогать и советовать тем, кто нуждается в подсказке – доброе дело вернется сторицей. Но и сами не игнорируйте чей-то полезный совет – будьте за него благодарны.

Гороскоп на неделю 17-23 января для Козерога

Козерог (23 декабря – 20 января)
Козерог (23 декабря – 20 января) / Фото: Сегодня

На предстоящей семидневке у Козерогов наблюдается общий спад активности , что может спровоцировать сложности на работе. Разногласия могут вызвать серьезные проблемы. Возможно, вы не нагулялись в праздники и вам требуется дополнительная передышка. Задумайтесь об отпуске. В четверг старайтесь меньше делиться своими планами с окружающими.

Гороскоп на неделю 17-23 января для Водолея

Водолей (21 января – 19 февраля)
Водолей (21 января – 19 февраля) / Фото: Сегодня

У Водолеев будущая неделя обещает быть достаточно успешной. В среду вам понадобится лишь минимум усилий для воплощения своих желаний в жизнь . Все остальное будет идти, как по накатанной. Вы как будто заранее знаете, в каком направлении следует двигаться, чтобы достичь нужных вам результатов. Не забывайте о близких и делайте им приятные комплименты.

Гороскоп на неделю 17-23 января для Рыб

Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Рыбы (20 февраля – 20 марта) / Фото: Сегодня

На следующей неделе у Рыб могут возникнуть хлопоты, связанные с проблемами семьи и близких. В пятницу запаситесь терпением, чтобы не срывать свое раздражение на родных и любимых людях, ведь это не добавит конструктива. Будьте последовательными и рассудительными. Из приятных новостей: у вас не будет финансовых затруднений.

Ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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