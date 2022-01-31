Гороскоп на 31 января – 6 февраля 2022: три знака Зодиака, у которых не будет проблем с деньгами на этой неделе

Начинается новый лунный месяц. Самое время брать быка за рога, в том числе в финансовой сфере. Кому тут повезет больше друших? Астролог дал ответ

На этой неделе новолуние, во вторник, 1 февраля. Это время, когда хорошо решать финансовые вопросы, искать источники заработка и привлекать средства в свой бизнес. На этом поприще трем знакам повезет больше других.

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Близнецы (22 мая – 21 июня)

Появится возможность привлечь чужие деньги для развития ваших проектов, найти инвестиции в бизнес. В обмен на средства инвесторам обычно дают красивые обещания. Тут вы поосторожнее! Вероятно, деньги вам сейчас так нужны, что вы готовы пообещать что угодно. Деньги вы в любом случае получите. А обещания потом придется выполнять. И тут уже все может быть не так просто.

Стрелец (24 ноября – 22 декабря)

За дополнительные заработки надо бороться. И тут у вас пальма первенства. Вы проявите активность и даже можете опуститься до нечестной игры и интриг. И лучшие условия непременно достанутся вам. Другим знакам нечего тягаться со Стрельцами. Звезды на их стороне во всем, что касается контрактов, собеседований о трудоустройстве, переговоров с руководителями о повышении зарплаты.

Козерог (23 декабря – 20 января)

За какое бы дело, связанное с финансами, вы ни брались, удача будет на вашей стороне. Увеличить кредитный лимит? – Пожалуйста! Что-то продать или перепродать? – Нет проблем! Заключить выгодный контракт с партнерами? – Без вопросов! Что самое интересное, вы даже не будете прикладывать усилий. Кажется, деньги сами лезут к вам в руки. Неделя будет очень насыщенна в этом плане. Главное, не спешите все это тратить. Деньги сейчас лучше откладывать.

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