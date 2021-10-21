Гороскоп на 22 октября для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз на 22 октября 2021 года. Наступает день внутренней свободы и раскрепощения, когда можно веселиться и наслаждаться жизнью, не думая о последствиях.
Гороскоп на 22 октября для Овна
День подходит для избавления от хлама. У вас есть шанс подарить вторую жизнь ненужной одежде или вещам. Следите за ценными вещами, если хотите избежать потерь. Также не подвергайте риску свою пищеварительную систему.
Гороскоп на 22 октября для Тельца
В этот день ваши устоявшиеся стереотипы рискуют разрушиться под действием аргументов влиятельной особы. Решение вашей проблемы лежит прямо у вас перед глазами – просто посмотрите под ноги и рассмотрите его.
Гороскоп на 22 октября для Близнецов
Вы вызываете доверие у окружающих, вас могут посвятить в чужую тайну и при этом попросить совета и помощи. В этот день вам будет полезно почаще переключаться с работы на отдых, чтобы избежать переутомления.
Гороскоп на 22 октября для Рака
Вам придется подкорректировать свои планы на день, потому что в них вмешаются родственники с неотложными вопросами. Вы получите заманчивое предложение – не торопитесь от него отказываться, прежде чем не взвесите все за и против.
Гороскоп на 22 октября для Льва
Включайте свое умение убеждать – это привлечет к вам единомышленников и поможет повысить авторитет в глазах окружающих. Вам предстоят серьезные столкновения с оппонентами, так что ищите достойные аргументы в свою пользу.
Гороскоп на 22 октября для Девы
Размолвка с партнером может испортить вам настроение. Однако не стоит придавать значение критике в свой адрес. Ваше умение красиво говорить и убеждать в своей правоте привлечет в ваш бизнес новых выгодных партнеров.
Гороскоп на 22 октября для Весов
Звезды советуют не принимать однозначных решений и не сжигать мосты, потому что через время ваше мнение изменится. Также в этот день не стоит слишком откровенничать с людьми, потому что в вашем окружении появился завистник.
Гороскоп на 22 октября для Скорпиона
Если вам нужна поддержка, ищите ее в кругу семьи. Родные поддержат ваши творческие и рационализаторские идеи. Старайтесь не общаться с конфликтными людьми, потому что вы все равно ничего не докажете, а лишь потратите время.
Гороскоп на 22 октября для Стрельца
Не стоит выдавать желаемое за действительное. Жизнь подкорректирует ваше видение ситуации, и вам придется согласиться. Ваши финансовые проблемы благополучно решатся благодаря поддержке ваших единомышленников.
Гороскоп на 22 октября для Козерога
В этот день вам пойдет на пользу занятие творчеством. Вас похвалят, и настроение заметно улучшится. У вас на удивление развита интуиция, а потому вам совершенно не нужны посторонние советы и помощь.
Гороскоп на 22 октября для Водолея
Приобщайте к своим планам коллег – вместе вы за час справитесь с тем, что в одиночку будете делать весь день. Чтобы решить свои насущные вопросы, вам сначала предстоит помочь разобраться с проблемами близким вам людям.
Гороскоп на 22 октября для Рыб
В возникшей проблеме ищите компромисс. Это – лучший выход для обеих конфликтующих сторон. В этот день вам следует все делать быстро и точно. От этого напрямую зависит ваша удача и возможность получить прибыль.
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