Гороскоп на 18 октября для всех знаков зодиака

Астрологический прогноз на 18 октября для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня / Фото: Коллаж: Сегодня

Астрологи дали прогноз на 18 октября 2021 года. В этот день полезно постараться отстраниться от чужих проблем и заняться вопросами, которые касаются непосредственно вас.

Гороскоп на 18 октября для Овна

Овен (21 марта – 20 апреля) / Фото: Сегодня

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Может, пора перестать думать о прошлом, забыть все, что было, и начать с чистого листа? На смену придут свежие и яркие впечатления. Прислушайтесь к голосу своей интуиции и определите, насколько вы правы.

Гороскоп на 18 октября для Тельца

Телец (21 апреля – 21 мая) / Фото: Сегодня

Отвлечься вам сегодня вряд ли удастся. Слишком большая ответственность будет возложена на вас сегодня, так что придется заняться работой. Встреча со старыми знакомыми принесет много полезной и приятной информации.

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Гороскоп на 18 октября для Близнецов

Близнецы (22 мая – 21 июня) / Фото: Сегодня

Сегодня на первый план выйдут важные решения, деловые переговоры, финансовые вопросы, а вот личные дела отложите на потом. Не стоит сдерживать своих желаний, только не выходите за рамки закона.

Гороскоп на 18 октября для Рака

Рак (22 июня – 22 июля) / Фото: Сегодня

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Если вы хотите оказаться в центре событий, то для этого даже не придется прилагать особых усилий. Свободное время посвятите общению с детьми – это принесет обоюдную пользу, вы будете такими же непосредственными.

Гороскоп на 18 октября для Льва

Лев (23 июля – 21 августа) / Фото: Сегодня

Сегодня вы будете на редкость удачливы в любви – все в ваших руках. А вот финансы потребуют дополнительного внимания и сил. Чтобы не залезать в долги в самый непредвиденный момент – постарайтесь сэкономить на чем-то.

Гороскоп на 18 октября для Девы

Дева (22 августа – 23 сентября) / Фото: Сегодня

Проявите осторожность в той сфере, в которой вас будет что-то смущать. Возможно, вас действительно ждет неприятность. Зато вас поддержит семья. Не обижайте близких, чтобы потом не пришлось долго извиняться.

Гороскоп на 18 октября для Весов

Весы (24 сентября – 23 октября) / Фото: Сегодня

Желательно найти что-то позитивное в обстоятельствах или людях, чтобы легче пережить навалившиеся проблемы. Но если на них взглянуть с другой стороны – все не так уж и страшно, вы справитесь.

Гороскоп на 18 октября для Скорпиона

Скорпион (24 октября – 23 ноября) / Фото: Сегодня

Сегодня полагайтесь не только на интуицию, но еще и на научные факты. Но не забивайте голову ничем лишним – это вам не поможет. Научитесь приспосабливаться к обстоятельствам – это вам пригодится в ближайшее время.

Гороскоп на 18 октября для Стрельца

Стрелец (24 ноября – 22 декабря) / Фото: Сегодня

Окружающие сегодня подскажут вам очень интересную мысль, останется лишь правильно ее распознать и воплотить в жизнь. Пришло время вспомнить о деле, которое вы по какой-то причине забросили.

Гороскоп на 18 октября для Козерога

Козерог (23 декабря – 20 января) / Фото: Сегодня

Сегодня все ваши мысли и планы будут спутаны. Лучшее, что вы можете сделать – это спокойно и уверенно начать все сначала. Постарайтесь оказаться в нужное время в нужном месте, и тогда день не пройдет зря.

Гороскоп на 18 октября для Водолея

Водолей (21 января – 19 февраля) / Фото: Сегодня

Вас будут беспокоить не сами проблемы, а тот факт, что к ним не проявляется должное внимание. Успокойтесь, это вовсе не означает, что к вам плохо относятся. Постарайтесь поискать ответ на интересующий вас вопрос.

Гороскоп на 18 октября для Рыб

Рыбы (20 февраля – 20 марта) / Фото: Сегодня

Сегодня вы можете безо всяких прогнозов предсказать ближайшее будущее, причем не только себе, но и другим людям. А вот высказывать жалость к себе нецелесообразно – у других людей проблем побольше.

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