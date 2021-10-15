Гороскоп на 16 октября для всех знаков зодиака

Астрологический прогноз на 16 октября для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня / Фото: Коллаж: Сегодня

Астрологи дали прогноз на 16 октября 2021 года. Вы сами удивитесь, насколько активным и энергетически сильным покажется этот день. Только постарайтесь негативные эмоции держать под контролем.

Гороскоп на 16 октября для Овна

Овен (21 марта – 20 апреля) / Фото: Сегодня

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Усложнить любую ситуацию для вас не составит труда, причем вы даже не знаете, для чего это нужно. Помните о том, что все гениальное просто. Не сидите взаперти. Откройтесь для новых возможностей.

Гороскоп на 16 октября для Тельца

Телец (21 апреля – 21 мая) / Фото: Сегодня

Вас ожидает какая-то поездка или просто смена декораций. Подготовьтесь к этому хотя бы морально и продумайте детали. Ваше воображение сможет найти правильный выход из непростой ситуации.

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Гороскоп на 16 октября для Близнецов

Близнецы (22 мая – 21 июня) / Фото: Сегодня

Окружающие не виноваты, что у вас плохое настроение, так что умерьте свои эмоции. Сейчас наговорите людям неприятные слова, за которые потом придется извиняться. А в остальном вам будет сопутствовать удача.

Гороскоп на 16 октября для Рака

Рак (22 июня – 22 июля) / Фото: Сегодня

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Чего-то в вашей жизни будет много, даже с избытком. А вот чего именно – неизвестно. Людей, с которыми вам некомфортно, постарайтесь отодвинуть на максимальную дистанцию. уделите время отдыху.

Гороскоп на 16 октября для Льва

Лев (23 июля – 21 августа) / Фото: Сегодня

Постарайтесь не пренебрегать правилами. Они хоть и мешают жить, но в этот день послужат вам защитой. Вам будет полезно заняться умственным трудом – вы получите что-то стоящее, причем достаточно легко.

Гороскоп на 16 октября для Девы

Дева (22 августа – 23 сентября) / Фото: Сегодня

Этот день способен удивлять. Будьте открыты для общения, и вы увидите, насколько разнообразен этот мир и сколько в нем интересного. Вы многого сможете добиться, если научитесь читать между строк.

Гороскоп на 16 октября для Весов

Весы (24 сентября – 23 октября) / Фото: Сегодня

Ваши далеко идущие планы окажутся ценными. Но чтобы они реализовались, вам придется потрудиться. Начните прямо сейчас. Проявите осторожность: не зная меры в забавах, вы рискуете навредить здоровью.

Гороскоп на 16 октября для Скорпиона

Скорпион (24 октября – 23 ноября) / Фото: Сегодня

Постарайтесь не поддаваться своим чувствам. Они могут раскрасить ваше существование, но в то же время пошатнут здоровье. Зато работать в этот день вам не придется: родные и близкие люди все сделают за вас.

Гороскоп на 16 октября для Стрельца

Стрелец (24 ноября – 22 декабря) / Фото: Сегодня

Можете считать, что день прошел не зря. Не забывайте, что каждый человек имеет право на ошибку, и сейчас настала ваша очередь поучать и раздавать советы менее опытным людям из вашего окружения.

Гороскоп на 16 октября для Козерога

Козерог (23 декабря – 20 января) / Фото: Сегодня

Действуйте так, как считаете нужным. Будет полезно полагаться только на себя и ни под кого не подстраиваться. Можете даже позволить себе рисковать в том случае, если риск будет действительно оправдан.

Гороскоп на 16 октября для Водолея

Водолей (21 января – 19 февраля) / Фото: Сегодня

Не занимайтесь самокопанием. В другие дни – это полезное занятие, но только не сейчас. Наоборот, будет полезно найти занятие, не требующее никаких умственных усилий. К примеру, посмотрите сериал.

Гороскоп на 16 октября для Рыб

Рыбы (20 февраля – 20 марта) / Фото: Сегодня

Вряд ли у вас получится побыть в одиночестве. Вы будете избалованы вниманием окружающих, и вам это даже надоест. Прекращайте пребывать в мечтаниях, пора начать действовать, если хотите, чтобы желания сбывались.

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