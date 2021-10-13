Life
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
❄ Будет ли тепло? ⚡ Смерть нардепа Полякова 🙏 Покров-2021 👑 Мисс Украина: фото

Ресторан в небе

Свадебные тренды

Отдых в Египте

Мисс Украина

Тесты

Самое дорогое
СЕГОДНЯ Lifestyle Статьи о психологии

Гороскоп на 14 октября для всех знаков зодиака

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
13 октября, 20:40
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Астрологический прогноз на 14 октября для всех знаков зодиака
Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня / Фото: Коллаж: Сегодня

Астрологи дали прогноз на 14 октября 2021 года. День будет непростым, когда окружающие уходят в собственные проблемы, не замечая никого рядом, и подвержены негативу более чем в другое время.

Гороскоп на 14 октября для Овна

Овен (21 марта – 20 апреля)
Овен (21 марта – 20 апреля) / Фото: Сегодня

Реклама

Ваша манера поведения и действий может впечатлить окружающих, но произведенный эффект вряд ли стоит ли тех усилий, которые вы на это потратите. Не ждите в этот день благодарности – она свалится на вас гораздо позже.

Гороскоп на 14 октября для Тельца

Телец (21 апреля – 21 мая)
Телец (21 апреля – 21 мая) / Фото: Сегодня

Важно проявлять благоразумие и избегать кардинальных перемен в жизни. У вас все будет достаточно стабильно, а лучшее, как известно – враг хорошего. Старайтесь держаться подальше от людных мест.

Реклама

Гороскоп на 14 октября для Близнецов

Близнецы (22 мая – 21 июня)
Близнецы (22 мая – 21 июня) / Фото: Сегодня

Для вас не составит труда воплотить желаемое в действительность, но только при условии, что вы будете заниматься реальной задачей, а не абстрактной. Не забывайте, кто в доме хозяин, и постарайтесь учесть просьбы близких.

Гороскоп на 14 октября для Рака

Рак (22 июня – 22 июля)
Рак (22 июня – 22 июля) / Фото: Сегодня

Реклама

Вас одолеет желание познания мира. Обычно именно в такие дни совершаются потрясающие открытия, о которых потом есть что вспомнить и рассказать своим детям. Не откладывайте ничего до лучших времен.

Гороскоп на 14 октября для Льва

Лев (23 июля – 21 августа)
Лев (23 июля – 21 августа) / Фото: Сегодня

Будьте честны с окружающими и с самим собой, особенно в этот день. Вас ожидает приятная встреча и портить ее недоверием было бы глупо. Если хотите развлечений, примите меры предосторожности.

Гороскоп на 14 октября для Девы

Дева (22 августа – 23 сентября)
Дева (22 августа – 23 сентября) / Фото: Сегодня

Все, что недавно казалось вам сложным, в этот день станет очевидным и простым. Вы будете удивлены, как вы раньше до этого не додумались. Первое впечатление может быть обманчивым. Так что включайте внимательность.

Гороскоп на 14 октября для Весов

Весы (24 сентября – 23 октября)
Весы (24 сентября – 23 октября) / Фото: Сегодня

Вы рискуете попасть под влияние религиозных людей, если только вы этого сами захотите. В этот день никто не будет ограничивать свободу ваших действий, и обстоятельства будут складываться в вашу пользу.

Гороскоп на 14 октября для Скорпиона

Скорпион (24 октября – 23 ноября)
Скорпион (24 октября – 23 ноября) / Фото: Сегодня

Вам придется принять какое-то решение, о котором впоследствии вы можете пожалеть. Как бы вы ни старались, упростить ситуацию не получится. Придется подстраиваться под обстоятельства или ждать лучших времен.

Гороскоп на 14 октября для Стрельца

Стрелец (24 ноября – 22 декабря)
Стрелец (24 ноября – 22 декабря) / Фото: Сегодня

Цель, к которой вы так стремитесь, может вас разочаровать и не будет стоить потраченных на нее усилий. Лучше не тратьте свое драгоценное время. В действиях или отношениях иногда полезно поставить паузу и подождать.

Гороскоп на 14 октября для Козерога

Козерог (23 декабря – 20 января)
Козерог (23 декабря – 20 января) / Фото: Сегодня

Не впутывайтесь в авантюры, особенно если есть возможность избежать ненужных рисков. Ждите, ваше время еще не наступило. Вы, конечно, можете начать действовать, но это будет не самым удачным решением.

Гороскоп на 14 октября для Водолея

Водолей (21 января – 19 февраля)
Водолей (21 января – 19 февраля) / Фото: Сегодня

До обеда вас будет одолевать лень, с которой бесполезно бороться. А вот позже вы активно включитесь во все жизненные процессы и успеете все запланированные дела. В борьбе за справедливость не растеряйте друзей.

Гороскоп на 14 октября для Рыб

Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Рыбы (20 февраля – 20 марта) / Фото: Сегодня

Задумайтесь, зачем вам чужие обязанности и проблемы. Вы ошибаетесь, если думаете, что вас оценят по достоинству. Посвятите день решению собственных задач, тем более что их накопилось немало.

Смотрите видеогороскоп на 2021 год:

Ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все новости Life
Показать еще
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Just do it
Полезный совет на сегодня
Уделите утром 5 минут лицу
Почему это важно?
Лайфхак дня
Как сварить кофе с кардамоном
Хакнуть
Ближайшие события

Miss Ukraine Universe-2021

15 октября

Мисс Украина

21 октября

Gotham Awards-2021

29 ноября
MUST HAVE
Beauty-новинки по уходу за волосами
Купить
Дэниел Крейг уходит в отставку
ТОП-5 подружек Джеймса Бонда
Ева Грин
Ева Грин
Ольга Куриленко
Ольга Куриленко
Леа Сейду
Леа Сейду
Моника Беллуччи
Моника Беллуччи
Ана де Армас
Ана де Армас
1/2
Опрос
Сольник звезды
Джамала
21 октября / 19:00
5 главных концертов октября
Меган Фокс и Машин Ган Келли для GQ Style
Осень в большом городе
Главные ивенты октября
Спланировать досуг
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
11 - 17 октября
Читать гороскоп
Самый дорогой спецтопик
Дороже просто не найдешь
Ночь в отеле на Мальдивах за миллион гривен
За что такие деньги?
Личный опыт
Как съездить в Будапешт недорого
Реальные цены
Life
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять