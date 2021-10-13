Гороскоп на 14 октября для всех знаков зодиака

Астрологический прогноз на 14 октября для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня / Фото: Коллаж: Сегодня

Астрологи дали прогноз на 14 октября 2021 года. День будет непростым, когда окружающие уходят в собственные проблемы, не замечая никого рядом, и подвержены негативу более чем в другое время.

Гороскоп на 14 октября для Овна

Овен (21 марта – 20 апреля) / Фото: Сегодня

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Ваша манера поведения и действий может впечатлить окружающих, но произведенный эффект вряд ли стоит ли тех усилий, которые вы на это потратите. Не ждите в этот день благодарности – она свалится на вас гораздо позже.

Гороскоп на 14 октября для Тельца

Телец (21 апреля – 21 мая) / Фото: Сегодня

Важно проявлять благоразумие и избегать кардинальных перемен в жизни. У вас все будет достаточно стабильно, а лучшее, как известно – враг хорошего. Старайтесь держаться подальше от людных мест.

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Гороскоп на 14 октября для Близнецов

Близнецы (22 мая – 21 июня) / Фото: Сегодня

Для вас не составит труда воплотить желаемое в действительность, но только при условии, что вы будете заниматься реальной задачей, а не абстрактной. Не забывайте, кто в доме хозяин, и постарайтесь учесть просьбы близких.

Гороскоп на 14 октября для Рака

Рак (22 июня – 22 июля) / Фото: Сегодня

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Вас одолеет желание познания мира. Обычно именно в такие дни совершаются потрясающие открытия, о которых потом есть что вспомнить и рассказать своим детям. Не откладывайте ничего до лучших времен.

Гороскоп на 14 октября для Льва

Лев (23 июля – 21 августа) / Фото: Сегодня

Будьте честны с окружающими и с самим собой, особенно в этот день. Вас ожидает приятная встреча и портить ее недоверием было бы глупо. Если хотите развлечений, примите меры предосторожности.

Гороскоп на 14 октября для Девы

Дева (22 августа – 23 сентября) / Фото: Сегодня

Все, что недавно казалось вам сложным, в этот день станет очевидным и простым. Вы будете удивлены, как вы раньше до этого не додумались. Первое впечатление может быть обманчивым. Так что включайте внимательность.

Гороскоп на 14 октября для Весов

Весы (24 сентября – 23 октября) / Фото: Сегодня

Вы рискуете попасть под влияние религиозных людей, если только вы этого сами захотите. В этот день никто не будет ограничивать свободу ваших действий, и обстоятельства будут складываться в вашу пользу.

Гороскоп на 14 октября для Скорпиона

Скорпион (24 октября – 23 ноября) / Фото: Сегодня

Вам придется принять какое-то решение, о котором впоследствии вы можете пожалеть. Как бы вы ни старались, упростить ситуацию не получится. Придется подстраиваться под обстоятельства или ждать лучших времен.

Гороскоп на 14 октября для Стрельца

Стрелец (24 ноября – 22 декабря) / Фото: Сегодня

Цель, к которой вы так стремитесь, может вас разочаровать и не будет стоить потраченных на нее усилий. Лучше не тратьте свое драгоценное время. В действиях или отношениях иногда полезно поставить паузу и подождать.

Гороскоп на 14 октября для Козерога

Козерог (23 декабря – 20 января) / Фото: Сегодня

Не впутывайтесь в авантюры, особенно если есть возможность избежать ненужных рисков. Ждите, ваше время еще не наступило. Вы, конечно, можете начать действовать, но это будет не самым удачным решением.

Гороскоп на 14 октября для Водолея

Водолей (21 января – 19 февраля) / Фото: Сегодня

До обеда вас будет одолевать лень, с которой бесполезно бороться. А вот позже вы активно включитесь во все жизненные процессы и успеете все запланированные дела. В борьбе за справедливость не растеряйте друзей.

Гороскоп на 14 октября для Рыб

Рыбы (20 февраля – 20 марта) / Фото: Сегодня

Задумайтесь, зачем вам чужие обязанности и проблемы. Вы ошибаетесь, если думаете, что вас оценят по достоинству. Посвятите день решению собственных задач, тем более что их накопилось немало.

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