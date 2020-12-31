Год Быка: как менялись события каждый 12 лет и чего ждать в 2021 году

Астролог и нумеролог сделали свои прогнозы на следующий год

Под эгидой Быка. Символы года повторяются каждые 12 лет, и каждый раз мир принимает новые правила игры. Астрологи говорят, что могут даже повторяться события, которые произошли более десятилетия назад. Каким же будет грядущий 2021 год и какие интересные изменения приносил Бык предыдущие разы – далее в сюжете.

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Что принес год Быка в предыдущие годы

Космический прорыв, эпидемия свиного гриппа и начало антиалкогольной кампании – это лишь часть событий, которые запомнились в предыдущие годы Быка. Символу 2021 года присущи стальная сила воли и железные нервы.

Последний раз Белый металлический Бык доказывал свою мощь ровно 60 лет назад. Именно тогда, в 1961 году, произошла настоящая космическая сенсация – первый успешный полет в космос пилотируемого корабля с Юрием Гагариным.

Юрий Гагарин Фото: Газета.Ru

В 1997 году, тоже в год Быка, побывал в космосе первый и единственный украинец Леонид Каденюк. Полет длился более 15 суток и успешно завершился 6 декабря. А 12 лет назад запустили космический зонд НАСА для исследования Луны.

Прогноз астролога на 2021 год

Астролог Игорь Колесник не исключает, что будущий год тоже может подарить человечеству множество возможностей и открытий.

"Сам по себе знак иньского металла очень похож на ракету, на шприц. Это говорит опять же о том, что у нас будут значимые достижения, действия в освоении космоса и уже не околоземного, а белее дальнего. Это и Луна и, возможно, Марс", – говорит астролог.

Не исключает астролог и массовой вакцинации от вирусов. Впрочем быстро снять маски не получится, ведь Бык уже не первый раз "поднимает на рога" вопрос здоровья. Последний раз, в 2009 году Украину накрыл "свиной грипп".

Что про 2021 год говорит нумеролог

Таким, как 2020 год будущий точно не будет, уверяет нумеролог Любовь Павленко. По ее словам, цифра 2021 года 5, поэтому стоит ожидать кардинальных изменений.

"Мы исходим из года четверки, энергия меняется на пятерку: 2 + 0 + 2 + 1 будет 5. И это энергия настолько не стабильна, она разрывает шаблоны сего квадрата четверки и она дает очень много изменений, очень много шансов. Но это очень беспокойный период", – поясняет нумеролог.

Китайский гороскоп на 2021 год Быка Фото: Depositphotos

В следующем году лучше сосредоточиться на семье и избегать конфликтов. На работе можно смело планировать новые проекты, ведь амбиции и смелость – девиз 2021 года.

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Все подробности в спецтеме Новый год 2021: чек-лист

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