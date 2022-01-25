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Эмоции начинают закипать – краткий гороскоп на завтра, 26 января для всех знаков Зодиака

Ольга Дударенко Ольга Дударенко Астролог
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25 января, 17:00
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Астролог подготовил предсказание на предстоящую среду: Раки, Скорпионы и Козероги на гребне удачи

У Овнов будет хорошее настроение. Но есть риск где-то нечаянно ошибиться. Смотрите по сторонам.

Тельцы получат удовольствие, общаясь с влиятельными людьми.

Близнецы, у вас будет много хлопот, но вы все успеете сделать быстро, особенно если не станете полагаться на других.

Раков завтра такой день, когда удача всецело на вашей стороне. Вас видимо будут хвалить.

Львы, удача на стороне тех, кто сидит дома или работает на дистанционке. Есть риск опозданий.

У Дев будет много встреч, разговоров и как следствие, впечатлений. Попытаетесь раскрыть глаза друзьям на реальное положение вещей.

Весы строят планы и думают, где бы заработать. Кстати, завтра представится возможность раздобыть немного денег.

Скорпионы на пике активности. У вас все получится.

Стрельцы подозрительно молчаливы – что-то напряженно обдумывают.

Козерогов ждет отличный, насыщенный день. Вокруг вас будет шумно и весело.

Водолеи решатся на ответственный поступок, который удастся, если вы все спланировали заранее.

Рыбы добьются того, чего хотели. Среда им сулит вам удачу.

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Ольга Дударенко
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