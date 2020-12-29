Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Эксперты развеяли популярный миф о символе 2021 года

Сегодня, 17:06

Ветеринары рассказали, действительно ли быки такие упрямые и своенравнные

Грядущий 2021 по восточному календарю будет годом Быка. Чего от него ожидать – свои прогнозы делают не только астрологи, но и ветеринары. Говорят, что быков ошибочно считают упрямыми и своенравными. Какие же они на самом деле – далее в сюжете.

Индийские коровы зебу объединяются вокруг свежего сена и жмурятся от бури. Их изображения – на гербах трех африканских стран. В индуизме и буддизме животных считают священными, они – символ плодородия и изобилия. А их характер – образец уравновешенности.

Сюжет Анны Бровко, Игоря Лукашова
Видео: Сегодня

"Сами по себе быки и физически тяжелы, потому что крупные особы достигают тонны, и их размеры видны всем: что они крупные, с большими рогами, устрашающего внешнего вида. Но по характеру они совершенно разные. И есть очень добрые, спокойные", – рассказывает Денис Власов заведующий сектором копытных Харьковского экопарка.

А это уже Денис Власов рассказывает о домашних яках. Эти великаны – доброжелательные и общительные. Иногда бывают упрямы – когда ссорятся самки. Такой же характер и у кудрявых шотландских коров.

"Абсолютно спокойные животные, которые очень любят людей и спокойно к ним относятся, если к ним тоже хорошо относиться. Если же плохо относиться – в ответ получишь то же самое", – говорит Андрей Москов главный ветеринар Харьковского экопарка.

Зоологи говорят, зря слово "бык" люди употребляют как ругательство. Их устрашающий вид, острые рога – это скорее для защиты, а не для нападения.

Ранее мы публиковали гороскоп от участника шоу "Маска" – Буйвола.

Все подробности в спецтеме Новый год 2021: чек-лист

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Поздравления с наступающим Новым годом-2021 в прозе, стихах, смс, картинках Скучно не будет: прогнозы на 2021 год от астролога, нумеролога и таролога Новогоднее алкомуви: для каждого кино есть свое вино
год быка Новый год 2021
Реклама

Новости партнеров

Ошатний салат "Мімоза": як приготувати страву на святковий стіл
Ошатний салат "Мімоза": як приготувати страву на святковий стіл
Салат "Снежная королева": украшение новогоднего стола
Салат "Снежная королева": украшение новогоднего стола
Девушка игрока «Шахтера» похвасталась пышными формами. Фото
Девушка игрока «Шахтера» похвасталась пышными формами. Фото
Топалов пожаловался на интимную жизнь с Региной Тодоренко
Топалов пожаловался на интимную жизнь с Региной Тодоренко

Популярные статьи

Сегодня, 14:34Fun

Поздравления с наступающим Новым годом-2021 в прозе, стихах, смс, картинках

Сегодня, 13:45Афиша

Доктор Ватсон, Дамблдор и американский дезертир : ТОП-5 незабываемых перевоплощений Джуда Лоу

Сегодня, 11:51Food

Холодные закуски на Новый год-2021: восемь праздничных рецептов

Сегодня, 05:09Психология

Гороскоп на сегодня 29 декабря: Овнам нужно быть терпимее, а Тельцам – критично взглянуть на свою жизнь

Вчера, 19:15Шоу-бизнес

"Давно мечтала об этом": Настя Каменских о подарке Потапу на Новый год

Вчера, 18:17Food

Новогоднее меню 2021: ТОП-10 рецептов праздничных блюд

Вчера, 17:44Food

Как приготовить салат "Мимоза" на Новый год

Вчера, 14:17Шоу-бизнес

"Официальное заявление": будет ли Леся Никитюк "Холостячкой-2"? (видео)

Вчера, 14:00Шоу-бизнес

Враждуют более 9 лет: почему Дженнифер Энистон избегает Меган Маркл

Вчера, 13:33Шоу-бизнес

"Я четко понимал, что она чувствует": Дикусар о романе со Славой Каминской

Вчера, 11:10Шоу-бизнес

Наследство исполнительницы "Ягода малина" оценили в 38 миллионов гривен

Вчера, 05:53Психология

Гороскоп на сегодня 28 декабря: Водолею нужно работать с информацией, а Рыбам – завершить все дела

27 декабряСтиль

Ким крушить! Кардашьян примерила зеленое платье с кубиками пресса, в котором похожа на Халка

27 декабряEvents

В чем встречать Новый год 2021 по знакам зодиака

27 декабряПсихология

Гороскоп на новогоднюю неделю 27 декабря – 2 января: все знаки зодиака

27 декабряПсихология

Гороскоп на сегодня 27 декабря: Овны погрязнут в конфликте, а Тельцам нужно сходить в спортзал

Новости партнеров

Пресные лепешки на сковороде быстро и просто
Пресные лепешки на сковороде быстро и просто
Паштет а-ля фуа-гра: рецепт из доступных продуктов
Паштет а-ля фуа-гра: рецепт из доступных продуктов
Як приготувати домашній майонез: 4 найкращі рецепти
Як приготувати домашній майонез: 4 найкращі рецепти
Ванда Нара – невероятна! Только посмотрите на нее
Ванда Нара – невероятна! Только посмотрите на нее
Фігуриста Глое Кардашян у мікробікіні похизувалася формами
Фігуриста Глое Кардашян у мікробікіні похизувалася формами
«Силиконовая» красотка из UFC представила откровенный календарь
«Силиконовая» красотка из UFC представила откровенный календарь
Ніжний паштет з курячої печінки: як приготувати смачну закуску
Ніжний паштет з курячої печінки: як приготувати смачну закуску
Костюшкина застукали в нежных объятиях "Дикого ангела"
Костюшкина застукали в нежных объятиях "Дикого ангела"

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять