Эксперты развеяли популярный миф о символе 2021 года

Ветеринары рассказали, действительно ли быки такие упрямые и своенравнные

Грядущий 2021 по восточному календарю будет годом Быка. Чего от него ожидать – свои прогнозы делают не только астрологи, но и ветеринары. Говорят, что быков ошибочно считают упрямыми и своенравными. Какие же они на самом деле – далее в сюжете.

Индийские коровы зебу объединяются вокруг свежего сена и жмурятся от бури. Их изображения – на гербах трех африканских стран. В индуизме и буддизме животных считают священными, они – символ плодородия и изобилия. А их характер – образец уравновешенности.

Сюжет Анны Бровко, Игоря Лукашова Видео: Сегодня

"Сами по себе быки и физически тяжелы, потому что крупные особы достигают тонны, и их размеры видны всем: что они крупные, с большими рогами, устрашающего внешнего вида. Но по характеру они совершенно разные. И есть очень добрые, спокойные", – рассказывает Денис Власов заведующий сектором копытных Харьковского экопарка.

А это уже Денис Власов рассказывает о домашних яках. Эти великаны – доброжелательные и общительные. Иногда бывают упрямы – когда ссорятся самки. Такой же характер и у кудрявых шотландских коров.

"Абсолютно спокойные животные, которые очень любят людей и спокойно к ним относятся, если к ним тоже хорошо относиться. Если же плохо относиться – в ответ получишь то же самое", – говорит Андрей Москов главный ветеринар Харьковского экопарка.

Зоологи говорят, зря слово "бык" люди употребляют как ругательство. Их устрашающий вид, острые рога – это скорее для защиты, а не для нападения.

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Все подробности в спецтеме Новый год 2021: чек-лист

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