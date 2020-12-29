Давай, до свидания! Как правильно попрощаться с 2020 годом

Полезные лайфхаки, чтобы войти в Новый год 2021 налегке

Со старым годом важно прощаться правильно. Психологи отмечают, что было не только плохое, но и хорошее. Как правильно прощаться с 2020 годом и загадывать желания на Новый 2021 год, рассказала "Сегодня" соучредитель украинской школы медетаций Светлана Жилюк.

Сюжет Юрия Васильченко и Тараса Мышака Видео: Сегодня

Подводить итоги уходящего года, и строить планы на грядущий 2021 год для многих украинцев уже давно стало традицией: кто-то анализирует свои поражения и победы, а кто-то делиться этим еще и в соцсетях.

Как правильно прощаться с 2020 годом: убирайте хлам

Но прежде, чем начинать что-то новое, необходимо распрощаться со старым, говорят психологи. Начать следует из дома.

Как часто нужно убирать в доме Фото: Pexels

Старые вещи занимают место для чего-то нового, поэтому с ними следует распрощаться. Чтобы было проще, Светлана Жилюк предлагает следующий алгоритм действий: вы берете одну комнату в день ​​и забираете с нее всего лишь 13 лишних вещей. По словам эксперта, так будет проще прощаться с вещами. Ведь, когда хочешь выбросить весь хлам, то мозг воспринимает это как сверхзадачу, на которую нужно много времени.

Прощаемся с 2020 годом правильно и пишем письма мелким почерком

И уже после того, как дом чистый, можно приводить в порядок мысли, говорит Светлана Жилюк и предлагает написать письмо о личных поражения и победах. Еще один вариант – письменная благодарность коронавирусу. Надо простить год со всеми его проблемами.

9 ноября: какой сегодня праздник Фото: Pexels

Таким образом, говорит эксперт, вы получите осознание сколько всего есть. И ваше тело начнет работать на то, чтобы содержать в себе эти эмоции, а не оглядываться на прошлое, которое так сильно тяготит. Ведь именно это мешает человеку двигаться вперед на уровне энергии в голове, глазах и мозге.

Обида, неприятие, сожаление возвращает человека обратно.

После того, как список готов, его можно порвать, сжечь или положить в книгу, как символ забытых обид. А тогда можно загадывать желание!

Как правильно загадывать желания на Новый год 2021

Когда составляете планы на будущее, главное помнить о всех сферах вашей жизни, чтобы при строительстве карьеры вы не забыли о здоровье или семье. Для этого советуют нарисовать или вырезать из журнала круг и разбить его на сектора, в которые вписать, что именно хотите улучшить в определенной сфере.

Записывайте свои желания на бумаге Фото: Pexels

Как правильно писать желания на Новый год: лайфхак Марии Бурмаки

Певица Мария Бурмака рассказывает "Сегодня" о своих предпраздничных традициях: "У меня есть традиция: перед Новым годом я выбрасываю все лишнее, или отдаю. И еще одна традиция, которой я хочу с вами поделиться – когда я вынимаю игрушки, то всегда пишу письмо. Когда достаю игрушки, составляю на листочке, что я хочу, чтобы за этот год произошло".

Мария Бурмака Фото: instagram.com/mariaburmaka

Мария говорит, что записанные желания сбываются, и год этому не помеха!

"Я в этом году загадала, чтобы у меня появились новые друзья и я их получила", – делиться певица.

Желание нужно формулировать в настоящем времени, как будто все желаемое уже есть. И лучше всего делать это под вдохновенную музыку и в прекрасном настроении!

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