Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Давай, до свидания! Как правильно попрощаться с 2020 годом

Сегодня, 12:52

Полезные лайфхаки, чтобы войти в Новый год 2021 налегке

Со старым годом важно прощаться правильно. Психологи отмечают, что было не только плохое, но и хорошее. Как правильно прощаться с 2020 годом и загадывать желания на Новый 2021 год, рассказала "Сегодня" соучредитель украинской школы медетаций Светлана Жилюк.

Сюжет Юрия Васильченко и Тараса Мышака
Видео: Сегодня

Подводить итоги уходящего года, и строить планы на грядущий 2021 год для многих украинцев уже давно стало традицией: кто-то анализирует свои поражения и победы, а кто-то делиться этим еще и в соцсетях.

Как правильно прощаться с 2020 годом: убирайте хлам

Но прежде, чем начинать что-то новое, необходимо распрощаться со старым, говорят психологи. Начать следует из дома.

Как часто нужно убирать в доме
Как часто нужно убирать в доме
Фото: Pexels

Старые вещи занимают место для чего-то нового, поэтому с ними следует распрощаться. Чтобы было проще, Светлана Жилюк предлагает следующий алгоритм действий: вы берете одну комнату в день ​​и забираете с нее всего лишь 13 лишних вещей. По словам эксперта, так будет проще прощаться с вещами. Ведь, когда хочешь выбросить весь хлам, то мозг воспринимает это как сверхзадачу, на которую нужно много времени.

Прощаемся с 2020 годом правильно и пишем письма мелким почерком

И уже после того, как дом чистый, можно приводить в порядок мысли, говорит Светлана Жилюк и предлагает написать письмо о личных поражения и победах. Еще один вариант – письменная благодарность коронавирусу. Надо простить год со всеми его проблемами.

9 ноября: какой сегодня праздник
9 ноября: какой сегодня праздник
Фото: Pexels

Таким образом, говорит эксперт, вы получите осознание сколько всего есть. И ваше тело начнет работать на то, чтобы содержать в себе эти эмоции, а не оглядываться на прошлое, которое так сильно тяготит. Ведь именно это мешает человеку двигаться вперед на уровне энергии в голове, глазах и мозге.

Обида, неприятие, сожаление возвращает человека обратно.

После того, как список готов, его можно порвать, сжечь или положить в книгу, как символ забытых обид. А тогда можно загадывать желание!

Как правильно загадывать желания на Новый год 2021

Когда составляете планы на будущее, главное помнить о всех сферах вашей жизни, чтобы при строительстве карьеры вы не забыли о здоровье или семье. Для этого советуют нарисовать или вырезать из журнала круг и разбить его на сектора, в которые вписать, что именно хотите улучшить в определенной сфере.

Записывайте свои желания на бумаге
Записывайте свои желания на бумаге
Фото: Pexels

Как правильно писать желания на Новый год: лайфхак Марии Бурмаки

Певица Мария Бурмака рассказывает "Сегодня" о своих предпраздничных традициях: "У меня есть традиция: перед Новым годом я выбрасываю все лишнее, или отдаю. И еще одна традиция, которой я хочу с вами поделиться – когда я вынимаю игрушки, то всегда пишу письмо. Когда достаю игрушки, составляю на листочке, что я хочу, чтобы за этот год произошло".

Мария Бурмака
Мария Бурмака
Фото: instagram.com/mariaburmaka

Мария говорит, что записанные желания сбываются, и год этому не помеха!

"Я в этом году загадала, чтобы у меня появились новые друзья и я их получила", – делиться певица.

Желание нужно формулировать в настоящем времени, как будто все желаемое уже есть. И лучше всего делать это под вдохновенную музыку и в прекрасном настроении!

Читайте также гороскоп на 2021 год для знака Рыбы: вам придется пожертвовать карьерой ради семьи.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Самые невезучие знаки зодиака: гороскоп на 2021 год Быка Новогоднее меню 2021: ТОП-10 рецептов праздничных блюд Магнитные бури в январе 2021 года: прогноз на месяц В чем встречать Новый год 2021 по знакам зодиака
Новый год итоги психология
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Апетитно-соковита скумбрія: як смачно запекти рибу в духовці
Апетитно-соковита скумбрія: як смачно запекти рибу в духовці
Тончайшее и очень хрустящее. Как приготовить печенье хворост
Тончайшее и очень хрустящее. Как приготовить печенье хворост
«Это 40». Ким Кардашьян похвасталась фигурой в бикини
«Это 40». Ким Кардашьян похвасталась фигурой в бикини
Салаты на Новый год 2021: рецепты самых вкусных закусок
Салаты на Новый год 2021: рецепты самых вкусных закусок

Популярные статьи

Сегодня, 11:51Food

Холодные закуски на Новый год-2021: восемь праздничных рецептов

Сегодня, 05:09Психология

Гороскоп на сегодня 29 декабря: Овнам нужно быть терпимее, а Тельцам – критично взглянуть на свою жизнь

Вчера, 19:15Шоу-бизнес

"Давно мечтала об этом": Настя Каменских о подарке Потапу на Новый год

Вчера, 18:17Food

Новогоднее меню 2021: ТОП-10 рецептов праздничных блюд

Вчера, 17:44Food

Как приготовить салат "Мимоза" на Новый год

Вчера, 14:17Шоу-бизнес

"Официальное заявление": будет ли Леся Никитюк "Холостячкой-2"? (видео)

Вчера, 14:00Шоу-бизнес

Враждуют более 9 лет: почему Дженнифер Энистон избегает Меган Маркл

Вчера, 13:33Шоу-бизнес

"Я четко понимал, что она чувствует": Дикусар о романе со Славой Каминской

Вчера, 11:10Шоу-бизнес

Наследство исполнительницы "Ягода малина" оценили в 38 миллионов гривен

Вчера, 05:53Психология

Гороскоп на сегодня 28 декабря: Водолею нужно работать с информацией, а Рыбам – завершить все дела

27 декабряСтиль

Ким крушить! Кардашьян примерила зеленое платье с кубиками пресса, в котором похожа на Халка

27 декабряШоу-бизнес

"Она еще юная": София Ротару высказалась против замужества своей внучки

27 декабряEvents

В чем встречать Новый год 2021 по знакам зодиака

27 декабряПсихология

Гороскоп на новогоднюю неделю 27 декабря – 2 января: все знаки зодиака

27 декабряПсихология

Гороскоп на сегодня 27 декабря: Овны погрязнут в конфликте, а Тельцам нужно сходить в спортзал

26 декабряШоу-бизнес

Во время карантина Лобода и Меладзе развлекали публику в Киеве (видео)

Новости партнеров

Рецепт справжнього олів'є. Поради для всіх
Рецепт справжнього олів'є. Поради для всіх
Під час поєдинку у бійчині сповз топ: суддя не розгубився
Під час поєдинку у бійчині сповз топ: суддя не розгубився
Мишина призналась в любви: кто такой победитель «Холостячки»
Мишина призналась в любви: кто такой победитель «Холостячки»
Односельчани Винника приголомшили іменем його дружини
Односельчани Винника приголомшили іменем його дружини
Найсмачніший Сметанник: як приготувати торт з ніжним кремом
Найсмачніший Сметанник: як приготувати торт з ніжним кремом
Рулетики из крабовых палочек на праздничный стол
Рулетики из крабовых палочек на праздничный стол
Врач назвал самый опасный день для болеющих коронавирусом
Врач назвал самый опасный день для болеющих коронавирусом
"Холостячка": что известно о победителе шоу Александре Эллерте
"Холостячка": что известно о победителе шоу Александре Эллерте

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять