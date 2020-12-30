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Что подарить мужчине на Новый год: три варианта на любой кошелек

Сегодня, 16:27

Своими идеями поделилась певица Марта Адамчук

В торговых центрах очереди, украинцы активно готовят презенты для родных. Что дарить брату или любимому мужчине, когда до Нового года остаются считанные дни – далее в материале.

Сюжет Дарьи Панченко и Максима Кондратенко
Видео: Сегодня

Корреспондент "Сегодня" Дарья Панченко с певицей Мартой Адамчук искала варианты на разный кошелек. Звезда признается, что выбирать подарок для любимого – очень ответственный момент. Она назвала три варианта подарка для мужчины: книга, техника и парфюм.

Марта выбрала для своего мужа кулинарную книгу с рецептами полезных блюд.

Подарки для мужчин на Новый год
Подарки для мужчин на Новый год
Фото: Pexels

Следующий магазин – с техникой. Для мужчины можно подобрать триммер для бритья – стоимость на них стартует от тысячи гривен. Или же электрощетку! Тоже на всякий кошелек – до 9 тысяч гривен.

Также на подарок мужчине можно выбрать духи. За них просят от 200 до 5 тысяч гривен. Главное – знать хоть немножко предпочтения мужчины.

Читайте также, какие есть идеи для новогоднего подарка: 5 лучших бьюти-боксов с косметикой.

Все подробности в спецтеме Новый год 2021: чек-лист

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Новый год подарки
Источник: Сегодня
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