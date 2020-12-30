Что подарить мужчине на Новый год: три варианта на любой кошелек
Своими идеями поделилась певица Марта Адамчук
В торговых центрах очереди, украинцы активно готовят презенты для родных. Что дарить брату или любимому мужчине, когда до Нового года остаются считанные дни – далее в материале.
Корреспондент "Сегодня" Дарья Панченко с певицей Мартой Адамчук искала варианты на разный кошелек. Звезда признается, что выбирать подарок для любимого – очень ответственный момент. Она назвала три варианта подарка для мужчины: книга, техника и парфюм.
Марта выбрала для своего мужа кулинарную книгу с рецептами полезных блюд.
Следующий магазин – с техникой. Для мужчины можно подобрать триммер для бритья – стоимость на них стартует от тысячи гривен. Или же электрощетку! Тоже на всякий кошелек – до 9 тысяч гривен.
Также на подарок мужчине можно выбрать духи. За них просят от 200 до 5 тысяч гривен. Главное – знать хоть немножко предпочтения мужчины.
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Все подробности в спецтеме Новый год 2021: чек-лист
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