Что нужно сделать в день зимнего солнцестояния, чтобы стать богатым и счастливым

В древности день зимнего солнцестояния был точкой отсчета новой жизни

Еще со времен первобытных людей это астрологическое явление имело огромное символическое значение. Эзотерики предупреждают, что энергия дня зимнего солнцестояния сильно влияет на людей. Но также этот день может стать началом счастливого и успешного года. В программе "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" ведущие Мария Мельник и Анатолий Анатолич узнали, как запрограммировать себя в день зимнего солнцестояния на счастье и достаток в следующем году.

Что означает термин "солнцестояние"

В древности день зимнего солнцестояния был точкой отсчета новой жизни. Это особый мистический праздник, в который можно стать энергетически сильнее и исполнить свои желания. В период солнцестояния небесное светило почти не меняет положения, визуально оно будто бы зависает на одном месте – отсюда и название "солнцестояние".

День зимнего солнцестояния: обряды, ритуалы, приметы Фото: Pexels

Традиции в день зимнего солнцестояния

С этим днем ​​и до сих пор связано много мистических традиций: сегодня тысячи представителей различных религий приезжают в Стоунхендж в Великобритании, чтобы отпраздновать первый восход солнца после зимнего солнцестояния.

"В период зимнего солнцестояния проводится очень много обрядов для того, чтобы завершить какие-то свои дела. Можно проводить обряды на прибыль, на деньги", – комментирует мольфарка Елена Стеценко.

За неделю до дня солнцестояния на Землю сходят сильные потоки энергии, которые способствуют чудесам.

"В этот день нужно в 4 часа утра набрать воды, поставить ее на солнце до 12 часов дня, а затем бросить в нее деньги. И ждать заход солнца. А потом проговорить: "Как солнышко растет, как энергию нам дает, как день увеличивается, так достаток и прибыль у меня в кошельке увеличивается, деньги растут, деньги звенят, мне богатство дают", – поделилась мольфарка.

А деньги надо потратить на добрые дела! Планы, составленные в этот день и на весь год, имеют особую силу – ведь вы наполняете их силой растущего Солнца.

"Очень хорошо в этот день прощать родственникам, помириться, то есть обнулить прошлое и попрощаться со всеми неприятностями", – отметил этнограф Вадим Назаренко.

Народные предсказания на зимнее солнцестояние – смотрите видео:

Кроме того, астропсихолог пояснила, какое влияние окажет на людей парад планет 21 декабря.

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