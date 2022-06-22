Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🇪🇺 Украина в ЕС ⚠ Россия угрожает Литве 🚨 Под обстрелами Работа во время войны Работа во время войны

Костюмы на лето

Что с Путиным

Аллергия на солнце

Самогон: польза, рецепт

Украинцы в Канаде

I love Ukraine
СЕГОДНЯ Lifestyle Статьи о психологии

Что говорить людям, которые потеряли близких – советы психолога

Мила Тодоренко Мила Тодоренко Редактор
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
22 июня, 16:32
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Психолог и коуч Елена Адамова рассказала, как правильно говорить с людьми, которые из-за войны потеряли близкого человека и как помочь им справиться со своей болью
Как помочь пережить утрату, что делать, что говорить и на что обратить внимание
Как помочь пережить утрату, что делать, что говорить и на что обратить внимание / Фото: unsplash.com

В программе "Ранок з Україною" канала "Украина" психолог Елена Адамова объяснила, как подобрать правильные слова, чтобы говорить с людьми, потерявших близких во время войны. Она отметила, что это огромное горе и трагедия, на которое каждый реагирует по-своему. Однозначного совета, как помочь нет, а лучше, если человек будет общаться с психологом.

Было бы не плохо, если бы человек, потерявший кого-то, проходил консультации психолога. Эксперты сразу же считывают психологическое состояние и могут сказать настолько у человека поврежденная психика и способен ли он самостоятельно справиться с потерей. Кому-то нужно время и люди рядом, а кому-то – срочная помощь, ведь, находясь в сильном шоковом состоянии, он может навредить сам себе, – объяснила Адамова.

Психолог также отметила, что нам стоит обратить внимание на поведение человека и его состояние. Если он демонстрирует суицидальные наклонности – нужно как можно скорее обратиться к профессиональным психологам. Если же человек идет на контакт и пытается справиться с болью – помогайте сами.

Реклама

Ни в коем случае нельзя оставлять человека наедине со своим горем. Говорить с вами или нет – они сами решат, но мы должны быть рядом и поддерживать: готовить еду, выводить на прогулки, звонить по телефону и даже молчать вместе. В такой ситуации важно, чтобы человек не чувствовал себя одиноким. Не приводите в пример других и не говорите: "Я бы на твоем месте". Важно относиться к потере именно этого человека, ведь для каждого эта боль особенная. И не поддавайтесь на агрессию – просто выслушайте и будьте готовы помочь, – советует психолог.

Напомним, что канал "Украина" продолжает транслировать общенациональный марафон "Єдині новини" и участвовать в его производстве. Любимые программы и сериалы канала "Украина" выходят в эфире телеканала "Індиго TV".

Смотрите видео с психологом в программе "Ранок з Україною" канала "Украина", которая выходит по будням в 8:30 на телеканале "Індиго TV":

Реклама

Вам стоит знать, что в Украине запустили онлайн-группы психологической помощи. Как присоединиться

Мила Тодоренко
Мила Тодоренко Редактор

Окончила Институт журналистики КНУ имени Тараса Шевченко. Пишу о красоте, моде, трендах и о всём, что вдохновляет поколение Z

Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Life
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
Опрос
Цитата дня

Наш сын хочет быть солдатом

Цитата на segodnya.ua
Елена Зеленская Первая леди Украины
Читать интервью
Instagram недели
Аккаунт про супергероев современности — ВСУ
Подписаться
Смотреть фото
Сохранить в закладки
Тренд на льняные костюмы
Обновляем летний гардероб
Дополняем босоножками

Дополняем босоножками

Стилизируем с кроссовками

Стилизируем с кроссовками

Сочетаем с сандалиями

Сочетаем с сандалиями

Купить украинское🇺🇦
Твой полезный Telegram
SaveUa

SaveUa

Связывает волонтеров с людьми, которым нужна помощь

 Убежище для украинцев

Убежище для украинцев

Для нуждающихся в убежище переселенцев

 Нам по дороге

Нам по дороге

Кто ищет автомобиль, чтобы выехать в другой город

 Жгут 2.0.

Жгут 2.0.

Как оказывать первую медицинскую помощь

 Готов ко всему

Готов ко всему

Практические советы по выживанию и обороне

 Убежища Киева

Убежища Киева

Ближайшие укрытия в режиме реального времени (столица)

 Будь в безопасности! Эвакуация

Будь в безопасности! Эвакуация

Актуальная ситуация на границах и информация для переселенцев
Чат-бот Разговорник U-гайд
Продукты исключительной полезности
Украинские суперфуды
Узнать
Как помочь животным в 30-граднусную жару
Лайфхак недели
Советы ветеринара

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Погода

Гороскоп
Life
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять