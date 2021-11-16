Что делать, когда завидуешь – советует психолог

Зависть – хорошо или плохо? Психолог рассказала, как использовать чувство досады, вызванное благополучием и успехом другого, себе во благо

Зависть - чувство, которое не только разрушает, но и может способствовать развитию / Фото: freepik.com

Признаемся, как часто мы завидуем повышению партнера, красивой груди подруги или финансовой успешности коллег. Топ-психолог и коуч Елена Адамова в постоянной рубрике "Жить легко с Адамовой" ответила на часто задаваемый вопрос, в программе "Ранок з Україною".

Психолог Елена Адамова / Фото: пресс-служба

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Эксперт рассказала, стоит ли бороться с завистью и можно ли ее использовать в свою пользу.

Какой бывает зависть

По словам психолога, зависть бывает конструктивной и деструктивной. Конструктивная – очень полезная, с ее помощью человек может получить честные ответы на вопросы:

Кем я хочу стать?

Что хочу получить из того, что есть у другого?

Зачем мне блага или умения, которыми владеют другие?

Зависть – это хорошо и ресурсно, но только в том случае, если она нас не разрушает. Разрушает людей именно деструктивная зависть. Это когда возникают мысли типа: "Я не хочу, чтобы у человека было то, чего нет у меня". А конструктивная выглядит примерно так – "Интересно, каким образом человек достиг этого? Что нужно мне развивать, чтобы это получить? – комментирует Елена Адамова.

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Как получить пользу от чувства зависти

Психолог рекомендует придерживаться всего нескольких советов:

превратить объект зависти в цель. Подумайте, как вы можете получить подобное, что для этого сделать, какие навыки и умения улучшить;

вместо того, чтобы акцентировать внимание на чьей-то жизни, спросите себя – чего вам не хватает.

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Зависть – это очень крутой маркер, который нельзя игнорировать. Он подчеркивает ваши незакрытые потребности и недовольство от жизни: чего не хватает, что хотели бы улучшить, а что убрать из своей жизни. И только потом в раскрытое пространство мечт и желаний запустить блага, которые хотите иметь, – советует эксперт.

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