Чем занять детей дома в последние выходные локдауна. 10 советов психолога и мамы троих детей

Еще немного и родители смогут выдохнуть с облегчением

Зимний локдаун с различными ограничениями, который загнал всех по домам, выматывает родителей и детей, которые вынуждены сидеть в четырех стенах. Локдаун закончится через несколько дней, но Украина с 25 января вернется к адаптативному карантину, а родители тем временем уже выдохлись от дистанционного обучения и придумывания, чем занять свое чадо дома и при этом не сойти сума.

Мы пообщались с блогером и мамой троих детей Яной Осиповой и детским психологом Юлией Чемер и выяснили, чем можно занять детей дома. Причем эти занятия подойдут не только в карантин, сильный мороз, а и в любое другое время, когда вы находитесь дома с детьми.

6 советов, как провести время дома с детьми возрастом от 3 до 12 лет

Психолог и преподаватель английского языка Юлия Чемер Фото: facebook-страница Юлии Чемер

Прогулки в парках, возле озера, если погода позволяет. Если мороз вам не страшен и вы любите снег, тогда отправляйтесь покорять горки. Положительных эмоций и румяных щек вам не избежать. Настольные игры. Их сейчас такое количество, что интересно будет всем. Совместное творчество. Рисование на воде (Эбру), лепка из любой глины, рисование картин подручными материалами. Самообразование. Наконец есть время читать! Можно читать детям, с детьми или просто показать детям, что вы тоже читаете. Родители закроют гештальт по новым книгам, а дети увидят еще одну сторону личности мамы и папы. Помните личный пример – самый важный! Снимите фильм. Он может быть о вашей семье или о ком-нибудь одном. Придумайте сценарий вместе и организуйте съемки. Подтянуть все хвосты. В обыденной жизни нам постоянно не хватает времени на что-либо для себя, детей или по дому. Остановитесь, подумайте и сделайте это. Например, перебрать и отсортировать все детские книги вместе с ребенком или навести ревизию в гардеробе – не без участия ребенка, конечно же.

А в качестве бонуса, Юлия советует не просто заполнять время ребенка мультиками, а посмотреть с ним, например, онлайн-трансляцию из зоопарка в Берлине или с Ниагарского водопада!

4 совета от блогер Яны Осиповой, чем занять детей дома

Блогер Яна Осипова с семьей Фото: instagram/yana_osypova

Блогер и мама троих детей Яна Осипова считает карантин с различными ограничениями тем еще испытанием, но уверена, что при правильной организации досуга, всем будет комфортно и интересно при любых обстоятельствах.

Она поделилась личным опытом, чем можно занять детей дома.

1. Построить халабуду

Это самое лучшее занятие всех времен. В ход шли все подушки, пледы, стулья. Построили целый домик, притащили туда фонарики, вкусняшки.

Детям так понравилась халабуда, что, даже укладываясь спать, не позволили ее разобрать. В результате она постояла больше недели и каждый день дети вносили изменения, что-то перестраивали, придумывали.

2. Заняться творчеством

Очень важно менять сферу деятельности достаточно часто, потому что внимание детей быстро рассеивается. К примеру, утром мы клеили аппликация, днем рисовали и вечером лепили из пластилина.

А еще соленое тесто! Лепится оно мягко, как пластилин. Но огромное преимущество, что фигурка потом застывает и позже ее можно раскрасить. Мы делали и куколок, и машинок.

Блогер Яна Осипова с детьми Фото: instagram/yana_osypova

3. Приготовление еды всей семьей

Это стало настоящей палочкой-выручалочкой. Детям очень понравилось! Во-первых, это совместное занятие очень сближает семью, во-вторых, реально полезные навыки. Ту же яичницу пожарить, салат нарезать и простейший ужин готов. А сколько счастья от того, что сами, своими руками!

Еще готовили блинчики. Сашка тесто замешивал, Мила пекла и переворачивала, а Улька украшала. Все задания по возрасту и каждый при деле.

4. Спорт с детства

Очень рекомендую всем приобщать детей любого возраста к спорту. Во время долгого времяпрепровождения дома это особенно важно, потому что нужна подвижность.

Мы занимались йогой, я по онлайн-урокам с преподавателем, а дети повторяли за мной. Конечно, получается не все. Но главное не это. Гораздо важнее показать своим примером, что спорт – неотъемлемая часть жизни родителей, тогда и дети захотят им заниматься.

Блогер Яна Осипова с детьми Фото: instagram/yana_osypova

Еще на турниках устраивали соревнования. Кто дольше провисит, кто больше подтянется.

И хочу дать совет: когда соревнуются дети одной семьи, не может быть победителей и проигравших. Иначе ждите обиды, а в следующий раз проигравший просто не захочет участвовать.

Я сделала проще: распечатала грамоты, заполнила и каждый получил грамоту за свое достижение. Никто не остался без награды.

Но важно также помнить, что локдаун скоро закончиться, на улице уже существенно теплее, школьники снова вернуться в учебные заведения, а родители смогут немного выдохнуть и ни на что не отвлекаясь, вернуться к свой работе и привычной жизни.

Как развлекаются современные дети – смотрите видео:

Тем временем мы выяснили, сколько раз в день нужно обниматься, чтобы чувствовать себя хорошо.

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