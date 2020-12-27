Чего ждать знакам зодиака в год Быка и как пережить ретроградный Меркурий: советы астролога

Новые возможности воздушных знаков и много работы для Дев и Козерогов

По китайскому календарю 12 февраля в 21:05 начнется год Белого Металлического Быка. Астрологи говорят, что Бык – решительный и трудолюбивый, стихия металла наделяет его железной волей, а белый цвет – уверенностью в себе.

Что приготовил Белый Металлический Бык для представителей разных знаков зодиака, рассказала профессиональный астролог в студии новостей "Сегодня".

Овен

Для Овнов 2021 год – это новые возможности обучения, новые друзья, новые единомышленники. Год будет одним из самых удачных и успешных.

Овны будут привлекать инвестиции, в них будут вкладывать, и какие-то проекты будут получаться. У них год возможностей, потому что 2020-й был годом застоя.

Телец

Телец в 2021 году – это год успехов в карьере. Это работа и деньги. Также Тельцы поменяют, скорее всего, свой вид заработка . Может поменяться и статус в личных отношениях. Тельцы могут стать либо свободными, либо связать себя узами брака.

Близнецы

Для Близнецов это год личностного роста и развития.

Вообще для всех знаков воздушной стихии (Водолей, Близнецы и Весы) 2021-й – их год. Потому что они в принципе связаны с информацией, с ее передачей, а 2021-й – это год развития технологий и информации.

Близнецы пойдут получать образование, могут встретить и свою вторую половинку. Может устроиться личная жизнь за границей.

Рак

У Раков могут быть некие обязательства, связанные с финансами партнера или другими людьми. Вообще желательно не влезать ни в какие кредиты, депозиты и вообще быть осторожным с вложениями. Они в группе риска.

Если у Раков есть какой-то нелегальный доход, то лучше его легализовать.

Лев

У Львов важная сфера в 2021 году – семья, личные отношения и рождение детей, а также обретение нового хобби.

Львы в связи с тем, что, к примеру, вступят в отношения, могут уйти с работы. В общем, у них полная переориентация в жизненных целях.

Общение в течении года может быть ограничено, Львы как будто немного уйдут в себя. Но, скорее всего, это связано с тем, что для них важно партнерство, и они будут отдаваться этому больше, чем карьере.

Дева

Для Девы 2021 год – это взлет по карьерной лестнице, это работа, очень много работы. Но в то же время нужно следить за здоровьем, уметь отдыхать. Кстати, каждому на предприятии нужно иметь Водолея и Деву. Тогда и бизнес будет успешен.

Весы

Для Весов 2021 год – это новые увлечения, творчество, любовь, романы, а также знакомства за границей, международные проекты. Больше, чем у остальных знаков, перспектива путешествовать.

Скорпион

У Скорпионов 2021 год – важный период для партнерства и денег, они будут строить дом и покупать недвижимость. Им нужно вкладывать, но не копить, это год не накоплений, а именно вложений.

Скорпионам вообще нужно избавляться от денег, иначе они все равно их потеряют. Поэтому лучше вложите – это ремонт или недвижимость, но только не финансовые схемы!

Стрелец

Для Стрельцов 2021-й – год расширения возможностей, причем через партнерство. Нужно забыть о себе и в следующем году научиться доверять партнеру. Таким образом к представителям знака придут новые возможности. Очень важны полезные знакомства. Тот, кто не замужем или не женат, может встретить свою судьбу.

Козерог

Для Козерога это время действовать, потому что последние два года были не очень удачны, так что теперь надо действовать, зарабатывать. Деньги Козероги получат как результат усилий, которые они прилагали раньше.

Скорее всего, очень многие Козерогов сменили род деятельности, и в 2021 году они уже будут получать от этого выигрыш.

Водолей

Водолеи в 2021 году начнут знакомиться сами с собой. И вообще это их год – Водолеев, которые откроют себя с новой стороны.

Все надежды только на них, они могут организовать людей, сплодить единомышленников, собрать команду.

Если Водолеи состоят в отношениях, у них возможно пополнение в семье.

Рыбы

Рыбы в 2021 году будут подводить итоги, анализировать прошлые действия, ошибки и планировать будущее. Скорее всего, они захотят искать смысл жизни, будут желать уединения и духовного развития. Возможно, даже захотят уехать далеко-далеко.

Чего ожидать от ретроградного Меркурия

Астролог рассказала о ретроградном Меркурии и затмении, которые ожидаются в конце мая – июне, и дала несколько советов на этот период.

Не стоит планировать никаких важных событий начиная с середины мая до середины июня, потому что планы могут сорваться.

"Я думаю, что просто весна начнется, и людям дадут возможность куда-то полететь. Они подумают, что все, но не все. Последними будут еще трудности с оформлением документов, заграницей, всеми этими проверками – они все равно еще будут сохраняться до августа. Поэтому планировать долгосрочные проекты я тоже не советую никому, потому что срываться планы будут постоянно", – прогнозирует астролог.

В то же время в конце лета – в начале осени, когда пандемия коронавируса уже будет подходить к концу, "начнутся другие проблемы".

В общем, год не самый лучший, но и не самый сложный, он обещает принести гораздо больше положительных эмоций, чем нынешний.

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