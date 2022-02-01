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Астрокалендарь на 1 февраля

Ольга Дударенко Ольга Дударенко Астролог
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1 февраля, 00:00
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Лунный день, Луна без курса, восходы Солнца, ретроградность планет

Какой сегодня день по гороскопу? Собрали важные астрологические характеристики в одном месте.

Полезно для тех, кто следит за космобиологическими ритмами и хочет жить в гармонии с космосом.

Сегодня вторник, день Марса
В 7:45 – Новолуние
1 лунный день начнется в 7:45, затем, в 8:21 начнется 2 лунный день
Луна без курса с 13:01 до полуночи
Луна в Водолее
Солнце тоже в Водолее
Восход Солнца – 8:03
Заход – 17:12

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Точное время рассчитано для Киева.
Это особенно важно для моментов восхода и захода Солнца, а также для календаря лунных дней.
Очередной лунный день начинается с восходом Луны, а этот момент можно рассчитать с учетом долготы и широты конкретного места на земле.
Поскольку Киев и Одесса – примерно на одной долготе, время начала лунных дней для этих двух городов практически совпадают.
А вот для других городов и регионов точное время может отличаться. Для таких городов, как Харьков, Львов или Ужгород разница во времени может оказаться весьма существенной – до 35 минут.
Время не зависит от региона для таких данных, как Луна без курса, переход Солнца, Луны или планет в другой знак Зодиака, фазы Луны.

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Ольга Дударенко
Ольга Дударенко Астролог Больше статей автора
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