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Антистрессовая терапия: как восстановить энергию перед праздниками

Сегодня, 18:24

Психолог, нутрициолог и биоэнергетик дали полезные советы

До Нового года осталась неделя, и люди пытаются успеть закрыть все важные вопросы перед праздниками: закончить все дела на работе, купить всем подарки, украсить дом, поставить елку и продумать меню. Хлопот хватает, а времени – нет. В результате стресс, отсутствие сил, энергии и плохое настроение. Но не стоит опускать руки – мы знаем, как прийти в себя в это нелегкое время. Как восстановить энергию перед праздниками, рассказали Сегодня.Lifestyle психолог, нутрициолог и биоэнергетик.

В любой непонятной ситуации медитируй – 4 способа расслабиться от психолога

Чтобы быстро прийти в себя, избавиться от стресса и восполнить свою энергию, психолог Марина Журбенко советует пять методов релаксации, которые вы можете провести сами без посторонней помощи.

Психолог, транзактный аналитик Марина Журбенко
Психолог, транзактный аналитик Марина Журбенко
Фото: пресс-служба

1. Медитация с дыханием

Выгоните всех из комнаты и попросите никого не шуметь хотя бы 15 минут. Глубоко вдохните через нос, опустите диафрагму. Затем мысленно выдохните на счет 2, и так далее до 10, причем с каждым выдохом внимание надо сдвигать сверху вниз, с солнечного сплетения до органов малого таза. Медитация утром и вечером поможет вам быть милым котиком в течение дня.

2. Ароматерапия

Повышает устойчивость к неблагоприятным факторам, а еще эфирные масла оказывают влияние на эмоции человека. Кроме того, это еще и модно, поэтому вариантов различных духов для дома и аромасвечей полно. Выбирайте то, что нравится вам, и расслабляйтесь.

Как наполниться энергией
Как наполниться энергией
Фото: Pexels

3. Концентрация

Мысленно считайте от 1 до 10 и сосредоточьтесь на этом медленном счете. Если в какой-то момент мысли начнут рассеиваться и вы будете не в состоянии сосредоточиться на счете, начните считать сначала. Повторяйте счет в течение нескольких минут. А потом идите и спокойно завоевывайте мир!

4. Арт-терапия

Лечение изобразительным искусством включает разные направления: терапия танцами, кино, музыкой, рисованием, куклами. Выбирайте то, что интереснее, и будет вам счастье!

Когда хочется выпить – поешьте: нутрициолог пояснила, что есть, чтобы избавиться от стресса

В период сильного стресса организму необходима комплексная терапия: медикаментозная поддержка, много отдыха, прогулки на свежем воздухе и нормальное сбалансированное питание, поясняет нутрициолог Нина Ходаковская.

Нина Ходаковская – нутрициолог, лектор и основательница онлайн-школы здоровья Nina School
Нина Ходаковская – нутрициолог, лектор и основательница онлайн-школы здоровья Nina School
Фото: пресс-служба

Что важно есть и от чего отказаться в период стресса:

  1. Скажите алкоголю нет. Алкоголь – это не антидепрессант, он наоборот усугубляет степень стрессовой нагрузки на вас, поэтому лучше отказаться от алкоголя совсем.
  2. Не нужно заедать стресс. Важно понимать разницу между истинным голодом и аппетитом. Ведь именно аппетит толкает вас на безразмерные количества порций вкусненькой и вредной еды.
  3. В рационе должно быть достаточно белка, полезных жиров и клетчатки. Это именно те нутриенты, которые нужны организму, чтобы справляться с нагрузками и стрессами.
  4. Не пропускайте приемы пищи. Потому что пропуск еды является для организма дополнительным стрессом. Таким образом вы можете еще сильнее усугубить тот стресс, который уже есть.

Питание должно быть сбалансированным
Питание должно быть сбалансированным
Фото: freepik.com

Антистрессовое меню:

В период стресса важно, чтобы рацион человека был наполнен белковой пищей (мясо, рыба), полезными жирами (орехи, омега-3, кокосовое масло) и клетчаткой (овощи, фрукты, зелень). Вот перечень блюд, которые эксперт рекомендует в период стресса:

  • Запеченная рыба и брокколи
  • Салат с помидорами черри, рукколой и сыром моцарелла
  • Суп из морепродуктов
  • Смузи с бананом, цельнозерновой овсянкой, миндалем, также можно добавить корицу, мяту и экстракт лаванды
  • Батат и тефтели из телятины
  • Зеленый чай с лимоном и мелиссой

Смех продлевает жизнь и избавляет от хандры: антистрессовые советы биоэнергетика

Чтобы избавиться от стресса, биоэнергетик Татьяна Бурдылюк рекомендует рисовать мандалы, проговаривать аффирмации и хохотать.

1. Аффирмации

Короткие высказывания, которые несут позитивный характер, способны быстро вас успокоить и наполнить правильной энергией. Аффирмация используется для укрепления позитивного мышления. Тут важно также подключать визуализацию – сосредоточьтесь на определенных визуальных образах и старайтесь ощутить свои эмоции, представить события, которые настигли в реальности.

Проговаривайте "Я легко и радостно воспринимаю изменения. Все изменения ведут к лучшему" и "Я работаю позитивно, мудро и интуитивно над улучшением своей жизни!" и будьте счастливы!

Разрисуйте мандалу
Разрисуйте мандалу
Фото: пресс-служба

2. Разрисуйте мандалу

Магическая сила цвета – Солнечного Луча – дарит жизнь, тепло и пищу. Для самоисцеления и избавления от стресса поработайте с изображением Цветка Жизни. Его можно раскрашивать как Мандалу Света. Можно просто медитировать на него, а можно попробовать нарисовать и отслеживать свои чувства и ощущения. Это поможет вам убирать негативные мысли, и негативы, которые находятся в энергетическом поле человека.

3. Медитация с хохотом

Биоэнергетик, как и психолог, советуют избавляться от стресса с помощью медитации. Только в первом случае нужно работать с дыханием, а тут – со смехом. Все потому, что смех и радость созданы для просветления. У известного мастера Ошо есть даже медитация "Мистическая Роза", при которой нужно хохотать 1 час.

Тем временем мы выяснили, что нужно успеть до Нового года 2021 — чек-лист.

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Источник: Сегодня
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