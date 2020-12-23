Антистрессовая терапия: как восстановить энергию перед праздниками

Психолог, нутрициолог и биоэнергетик дали полезные советы

До Нового года осталась неделя, и люди пытаются успеть закрыть все важные вопросы перед праздниками: закончить все дела на работе, купить всем подарки, украсить дом, поставить елку и продумать меню. Хлопот хватает, а времени – нет. В результате стресс, отсутствие сил, энергии и плохое настроение. Но не стоит опускать руки – мы знаем, как прийти в себя в это нелегкое время. Как восстановить энергию перед праздниками, рассказали Сегодня.Lifestyle психолог, нутрициолог и биоэнергетик.

В любой непонятной ситуации медитируй – 4 способа расслабиться от психолога

Чтобы быстро прийти в себя, избавиться от стресса и восполнить свою энергию, психолог Марина Журбенко советует пять методов релаксации, которые вы можете провести сами без посторонней помощи.

Психолог, транзактный аналитик Марина Журбенко Фото: пресс-служба

1. Медитация с дыханием

Выгоните всех из комнаты и попросите никого не шуметь хотя бы 15 минут. Глубоко вдохните через нос, опустите диафрагму. Затем мысленно выдохните на счет 2, и так далее до 10, причем с каждым выдохом внимание надо сдвигать сверху вниз, с солнечного сплетения до органов малого таза. Медитация утром и вечером поможет вам быть милым котиком в течение дня.

2. Ароматерапия

Повышает устойчивость к неблагоприятным факторам, а еще эфирные масла оказывают влияние на эмоции человека. Кроме того, это еще и модно, поэтому вариантов различных духов для дома и аромасвечей полно. Выбирайте то, что нравится вам, и расслабляйтесь.

Как наполниться энергией Фото: Pexels

3. Концентрация

Мысленно считайте от 1 до 10 и сосредоточьтесь на этом медленном счете. Если в какой-то момент мысли начнут рассеиваться и вы будете не в состоянии сосредоточиться на счете, начните считать сначала. Повторяйте счет в течение нескольких минут. А потом идите и спокойно завоевывайте мир!

4. Арт-терапия

Лечение изобразительным искусством включает разные направления: терапия танцами, кино, музыкой, рисованием, куклами. Выбирайте то, что интереснее, и будет вам счастье!

Когда хочется выпить – поешьте: нутрициолог пояснила, что есть, чтобы избавиться от стресса

В период сильного стресса организму необходима комплексная терапия: медикаментозная поддержка, много отдыха, прогулки на свежем воздухе и нормальное сбалансированное питание, поясняет нутрициолог Нина Ходаковская.

Нина Ходаковская – нутрициолог, лектор и основательница онлайн-школы здоровья Nina School Фото: пресс-служба

Что важно есть и от чего отказаться в период стресса:

Скажите алкоголю нет. Алкоголь – это не антидепрессант, он наоборот усугубляет степень стрессовой нагрузки на вас, поэтому лучше отказаться от алкоголя совсем. Не нужно заедать стресс. Важно понимать разницу между истинным голодом и аппетитом. Ведь именно аппетит толкает вас на безразмерные количества порций вкусненькой и вредной еды. В рационе должно быть достаточно белка, полезных жиров и клетчатки. Это именно те нутриенты, которые нужны организму, чтобы справляться с нагрузками и стрессами. Не пропускайте приемы пищи. Потому что пропуск еды является для организма дополнительным стрессом. Таким образом вы можете еще сильнее усугубить тот стресс, который уже есть.

Питание должно быть сбалансированным Фото: freepik.com

Антистрессовое меню:

В период стресса важно, чтобы рацион человека был наполнен белковой пищей (мясо, рыба), полезными жирами (орехи, омега-3, кокосовое масло) и клетчаткой (овощи, фрукты, зелень). Вот перечень блюд, которые эксперт рекомендует в период стресса:

Запеченная рыба и брокколи

Салат с помидорами черри, рукколой и сыром моцарелла

Суп из морепродуктов

Смузи с бананом, цельнозерновой овсянкой, миндалем, также можно добавить корицу, мяту и экстракт лаванды

Батат и тефтели из телятины

Зеленый чай с лимоном и мелиссой

Смех продлевает жизнь и избавляет от хандры: антистрессовые советы биоэнергетика

Чтобы избавиться от стресса, биоэнергетик Татьяна Бурдылюк рекомендует рисовать мандалы, проговаривать аффирмации и хохотать.

1. Аффирмации

Короткие высказывания, которые несут позитивный характер, способны быстро вас успокоить и наполнить правильной энергией. Аффирмация используется для укрепления позитивного мышления. Тут важно также подключать визуализацию – сосредоточьтесь на определенных визуальных образах и старайтесь ощутить свои эмоции, представить события, которые настигли в реальности.

Проговаривайте "Я легко и радостно воспринимаю изменения. Все изменения ведут к лучшему" и "Я работаю позитивно, мудро и интуитивно над улучшением своей жизни!" и будьте счастливы!

Разрисуйте мандалу Фото: пресс-служба

2. Разрисуйте мандалу

Магическая сила цвета – Солнечного Луча – дарит жизнь, тепло и пищу. Для самоисцеления и избавления от стресса поработайте с изображением Цветка Жизни. Его можно раскрашивать как Мандалу Света. Можно просто медитировать на него, а можно попробовать нарисовать и отслеживать свои чувства и ощущения. Это поможет вам убирать негативные мысли, и негативы, которые находятся в энергетическом поле человека.

3. Медитация с хохотом

Биоэнергетик, как и психолог, советуют избавляться от стресса с помощью медитации. Только в первом случае нужно работать с дыханием, а тут – со смехом. Все потому, что смех и радость созданы для просветления. У известного мастера Ошо есть даже медитация "Мистическая Роза", при которой нужно хохотать 1 час.

Тем временем мы выяснили, что нужно успеть до Нового года 2021 — чек-лист.

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