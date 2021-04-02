Как привить ребенку любовь к чтению — лайфхак актрисы Ирины Хоменко

Сегодня отмечают Всемирный день детской книги

2 апреля мы празднуем Всемирный день детской книги. Тема книгоиздания в Украине — актуальная и широко обсуждаемая. В последнее время появляется все больше новых украинских издательств, спрос на книги украинских писателей растет. Как следствие — меняется культура чтения. Мы поговорили с актрисой шоу "Мамахохотала" на канале НЛО, TV Ириной Хоменко о том, как в ее семье прививается любовь к книге. Ирина вместе с мужем воспитывают двоих детей: сына-первоклассника Дамира и дочь Аврору, которая родилась в прошлом году. Что читает актриса детям и почему считает, что чтение — обязательный процесс с первых лет жизни?

Как привить детям любовь к чтению с детства? Как это происходит в вашей семье?

Рецепт прост — садитесь и читайте рядом со своим ребенком. Для меня всегда было загадкой — как это сделать? Оказалось, все очень просто. Вы выбираете книгу, которая (внимание!) интересна именно вашему ребенку, и начинаете ему ее читать. Мы с сыном начинали с "Карлсона" и "Пеппи Длинныйчулок". Я читала, а Дамир слушал. А дальше — сын самостоятельно читал украинские книжки. Он прочитал уже очень много книг: "Агата Мистери" Стива Стивенсона, "Пес по имени Мани" от Бодо Шефера, "101 далматинец", "Король Лев" и серию книг от Александра Штеффенсмайера о Лизелотте. Заметьте, он только в первом классе.

Актриса Ирина Хоменко Фото: пресс-служба НЛО TV

На ваш взгляд, современным детям стоит читать книги на том же уровне, как предыдущим поколением? Ведь сейчас появилось больше способов воспринимать информацию — есть возможность читать сокращенные версии книг или читать блоггеров или познавательные посты.

Ребенок, который самостоятельно не прочтет книгу — не сможет пережить весь спектр чувств. Это как побывать в сказочном мире Гарри Поттера, но не быть участником этих событий. Когда ты на это только смотришь — это не отображается так сильно в душе ребенка.

Касательно блоггеров — когда ты смотришь на их контент, то ты видишь их мнение. Ребенку гораздо ценнее иметь свое отношение к событию, книге, фильму. А сокращенная версия — это как облизать конфету, вместо того, чтобы съесть ее целиком. Уверена, что детям надо читать, и читать книгу в полном объеме — не сокращенную версию. Это учит анализу, вызывает эмоции и откладываются в памяти. И это сильно развивает визуальную память малыша.

Как вы выбираете книги для своих детей по возрасту и интересам? Что сейчас читает Дамир и Аврора?

Аврора сейчас изучает карточки Домана — мы так учим, как выглядят и называются предметы. А старший сын Дамир много слушает книги на английском + мы читаем "Тайный сыск царя Гороха" Андрея Белянина. Параллельно сын читает украинские сказки — это отдельно от того, что задают в школе.

Актриса Ирина Хоменко с семьей Фото: пресс-служба НЛО TV

Как в вашей семье выбирают книги для детей?

Мы с мужем часто выбираем книги из своих предпочтений. Это логично, ведь читаем мы вместе — и нам обоим должно быть интересно.

Посоветуйте, как не перегнуть палку в "навязывании" любви к чтению?

Здесь стоит начать с собственного примера. Если ваш ребенок будет видеть, что это нравится вам, что это интересно вам — проблем с чтением у ребенка не будет. Покажите, что это весело — в процессе можно смеяться, познавать новое.

Иногда мы делаем так: сын читает первую страницу, а я дочитываю дальше. Этот процесс захватывает ребенка — всегда интересно, что там дальше будет.

Есть книги, которые вы читали в детстве, и снова читаете со своими детьми?

Думаю, до моих детских книг мы еще по возрасту не дошли (улыбается). Также мне интересно читать что-то из нового, что мы подбираем ребенку. То есть, для меня это как в первый раз. Например, мне очень нравится детская писательница Катя Матюшкина. С сыном уже прочитали все ее книги про Кота да Винчи. Для меня этот автор была открытием. Герои ее книг — это коты, различные интересные мифические существа. Я бы советовала читать ее всем до 5-го класса и по 5 класс включительно — очень интересные книги.

Актриса Ирина Хоменко с сыном Фото: пресс-служба НЛО TV

Кстати, мы все читаем или на украинском языке, или на английском. Если ребенок смотрит мультики — все тоже самое.

Да и вообще, прочитайте с ребенком все наши украинские народные сказки. Это очень интересно, увлекательно и познавательно. Мы после прочтения сказки с сыном всегда говорим, выносим какую-то мораль. Ставим вопрос: "Кто, по-твоему, поступил хорошо, а кто — плохо? Чему научила тебя эта книга?" Это очень развивает аналитическое мышление.

Напоследок — какую книгу сейчас читает Ирина Хоменко?

Хотелось бы многое прочитать, но сейчас все, на что мне хватает времени — это читать книги с Дамиром и Авророй. Повторюсь, это пока так — потому что читать я люблю!

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