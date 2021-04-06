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5 ежедневных привычек, которые мешают продуктивности

Сегодня, 16:08

Мы разобрались, помогает ли пресловутая мультизадачность добиваться успеха

Быть всегда продуктивным – крайне сложная задача. Человеческий мозг не настроен круглосуточно генерировать и воплощать все диктуемое нам трендами. Часто мы ловим себя на мысли, что живем как белка в колесе, ничего не успеваем, но наш реальный КПД не соответствует желаемому, а мотивация постепенно угасает. Мы пообщались с психологом Мариной Журбенко и выяснили, какие 5 привычек мешают продуктивности.

Психолог, транзактный аналитик Марина Журбенко
Психолог, транзактный аналитик Марина Журбенко
Фото: пресс-служба

1. Постоянно куда то бежать: нет движения – нет результата

Вы не можете остановиться и подумать, потому что думаете, что это помешает вам достичь лучших результатов. Прежде, чем что-то делать, составьте план действий. Запланируйте 10 минут в начале или конце дня, чтоб посмотреть свой ежедневный план.

2. Работать без перерывов и отдыха

Во время работы крайне необходимо делать перерывы и покидать рабочее место хотя бы на 10 минут, выходить из кабинета, двигаться и т.д. А вечером обязательно переключайтесь с рабочих вопросов на личные, чтобы отдохнуть.

3. Делать все и сразу: мультитаскинг ваше все

Многозадачность привыкла собирать все трофеи и похвалы. Молодые мамочки приходят в восторг, когда им говорят "и как ты все это успеваешь?", а для предпринимателей это оценка их успеха. Однако именно она способна максимально рассредоточить нас и, в итоге, мы не сделаем ни одного дела качественно. Выключайте телефон, всплывающие окна электронной почты, sms и прочие отвлекающие вас приложения.

4. Выполнять все задачи идеально: перфекционизм в действии

Как правило, перфекционизм родом из детства, когда учителя и родители обесценивали наши четверки и говорили "мог бы и лучше, если бы постарался усерднее". Освободитесь от мании совершенства. Разрешите себе не выполнять работу идеально на все 10 баллов.

5. Зависеть от гаджетов и не выпускать телефон из рук

ТВ-зависимость, скроллинг, спам в электронном ящике, телефоне, соцсетях. Здесь и так все очевидно, но стоит напомнить: ограничивайте время для этих кровожадных поглотителей вашего времени и внимания. Ставьте таймеры приложений, учитесь не забивать голову ненужной информацией.

Совет: найдите своих воров продуктивности и избавьтесь от них. А еще, не видитесь на многочисленные призывы в соцсетях использовать, как можно больше техник тайм-менеджмента, копировать привычки успешных людей и жить строго по режиму. В результате вы получите миллион дел, которые давят дедлайнами и кричат о своей срочности. А вы получаете стресс и плохой результат. Освободитесь от желания постоянно чем-то себя занимать и будет вам счастье!

Тем временем мы выяснили, какие 7 фраз нельзя говорить своему руководителю, а где — лучше промолчать.

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Источник: Сегодня
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