4 совета родителям, как наладить отношения с дочерью-подростком

Психолог и коуч Елена Адамова в рубрике "Жить легко с Адамовой" программы "Ранок з Україною" на канале "Украина" рассказала, что делать, если дочь-подросток постоянно хамит и спорит

Как наладить отношения с дочерью-подростком / Фото: Unsplash

Елена Адамова отмечает: любое поведение детей – отражение того, что происходит в семье, поэтому в первую очередь родителям следует обратить внимание на свое поведение.

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Психолог и коуч Елена Адамова / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

4 действенных советов, которые помогут найти общий язык с подростками

1. Убедитесь, существует ли у ребенка доверие к вам

У подростков все преувеличено, их переполняют эмоции, а значит они в протесте со всеми взрослыми. Конечно, они не справляются с этим состоянием, потому приносят свои переживания туда, где чувствуют безопасность. И если ребенок вам доверяет – поделится своими переживаниями.

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2. Показывайте свою любовь

Даже если вы считаете, что человек или ребенок в конкретный момент не заслуживает проявление чувств – скажите, как вы их любите. Это обезоружит их от злости и агрессии.

3. Дружите со своим ребенком

Общайтесь, поддерживайте, делитесь своими историями, интересуйтесь увлечениями дочери, а также ее проблемами, комплексами и боритесь с ними вместе.

4. Вырастите уровень эмпатии к ребенку

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Если ребенок пришел домой без настроения – поинтересуйтесь о его состоянии, а не нагнетайте вопросами типа: "Чего у тебя кислое лицо?" Сделайте так, чтобы дочь шла к вам делиться проблемами, а не переживала все это в себе, срывая злость на родных.

Психолог советует родителям стать другом своему ребенку:

Согласитесь – своим друзьям мы прощаем больше, чем своим домашним. Подружитесь с ребенком и общение станет более интересным и стабильным.

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