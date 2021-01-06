10 вещей, которые сделают ваше Рождество уютнее

Это очень душевный праздник для всей семьи

7 января православные, греко-католики и протестанты будут отмечать Рождество. На улице сомнительная зима с туманом вместо снега и с плюсовой температурой вместо мороза, поэтому настроение может быть не очень праздничное. Это не беда, ведь мы знаем, как с помощью самых обычных и доступных вещей создать дома уют и настроиться на праздник.

Сегодня.Lifestyle подобрал 10 вещей, которые сделают ваше Рождество более уютным.

1. Соберите семью вместе

Не всегда есть время и повод собраться всей семьей. Рождество – это самый лучший повод для этого! Зовите к себе родственников или идите к ним в гости, делитесь историями из жизни, поздравляйте, дарите подарки, несите вкусняшки. Все такие казалось бы мелочи на самом деле не мелочи, а важные составляющие вашей жизни, пазлы, которые помогают воссоздать целостную картину. А самое главное – осознание того, как прекрасно, что у вас есть родные люди, которые всегда рядом.

2. Достаньте вязанные вещи

Чтобы создать в доме уют, достаньте вязанные вещи – салфетки, свитера, плед, скатерть, да что угодно. Такие вещи способны сделать комфортными и уютными любой дом и комнату. Украшайте салфетками стол, бросьте плед на кресло, укутайтесь в теплый свитер и ваше настроение моментально улучшиться!

3. Позаботьтесь о запахах и вкусах

Наполните свой дом приятными ароматами. Это может быть что-угодно: свечи с запахом хвои, кофе с корицей, глинтвейн со специями, травяные чаи и, пожалуй, самый мощный прием – испечь что-то очень вкусное и ароматное. Запах запеченной буженины, пирога, хлеба или имбирного печенья способен заполонить всю квартиру и здорово поднять настроение, ну и аппетит тоже!

4. Включите мягкий свет

Сейчас довольно пасмурные дни, когда без света даже днем невозможно обойтись. Чтобы создать более уютную обстановку в доме, постарайтесь отказаться от верхнего яркого света, заменив его на мягкий. Включайте гирлянды, ставьте свечи, включайте торшеры и светильники. С таким мягким освещением ваша квартира будет выглядеть очень уютно!

5. Зажигайте свечи

Это просто обязательный атрибут для тех, кому не хватает дома уюта. Они могут быть высокими, цветными, в красивых подсвечниках или без них, с ароматом бергамота, мандарин или без запаха. Их так сейчас много и выбор такой большой, что вы точно сможете выбрать что-то свое и украсить свечей комнату, ванну или праздничный стол.

6. Достаньте уютный плед

Когда говорят про пасмурную и холодную погоду, то сразу мечтают закутаться в плед, взять книгу в руки или включить какой-то фильм и с горячим чаем в руках дожить до тепла. Так вот, плед – это важный атрибут для уютного интерьера. Он может быть ярким или пастельных тонов, вязанным, шерстяным или плюшевым. Выбирайте свой вариант, кутайтесь в него или просто бросьте вальяжно на кресло и уют в вашей комнате вам обеспечен.

7. Нарядитесь в прикольную одежду

Чтобы вам было уютно, важно позаботиться не только о своей квартире, а и о себе! Нарядитесь в прикольные вязанные свитера, носки со снежинками (хоть там они будут) или футболку с какими-то надписями. Вам и самим будет приятно быть красивым, и гостям хорошо.

8. Посмотрите мюзикл или черно-белый фильм

"Один дома" уже все посмотрели на Новый год, теперь переходите к фильмам с рождественской тематикой. А для еще большей атмосферности, подберите черно-белый фильм или мюзикл.

9. Составьте плейлист с рождественскими песнями

Для фона всего дня и вечера подберите песни с рождественской тематикой. Составьте плейлист с музыкой, которая будет вам приятна и настроит на правильный лад.

10. Обнимайтесь

Если убрать все вышеперечисленные атрибуты и оставить только объятия – вы ничего не потеряете, а только приобретете. Они повышают уровень счастья, делают вас спокойнее и дарят чувство безопасности. Обнимайтесь целый день, каждый день и будет вам счастье!

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в январе 2021 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Рождество 2021

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