10 важных дел, которые стоит обязательно сделать в июне

Чтобы первый месяц лета прошел насыщенно, запишите в свой список 10 важных занятий

Что стоит обязательно сделать в июне

Куда стоит обязательно сходить и что стоит обязательно попробовать в июне? Мы собрали список приятных дел, с которыми первый летний месяц будет ярким и полным эмоций.

1. Выйти на утреннюю пробежку

Бегать полезно не только тем, кто имеет лишний вес Фото: pixabay.com

Летом занятия спортом — особенное наслаждение. Не отказывайте себе в нем и начните бегать. Идеальное время для этого — рассветное, когда еще не так жарко. А если до сих пор определяетесь с локацией, выбирайте наиболее живописную — у воды или ботанического сада.

2. Устроить пикник в кругу друзей

Гороскоп на неделю Фото: Unsplash

Лето — то самое время, когда стоит собирать друзей на пикник. Выбирайте для этого ближайший парк или устраивайте прямо на балконе. Получится одинаково атмосферно!

3. Позавтракать на одной из красивейших столичных террас

Позавтракайте на одной из красивейших столичных террас Фото: Reuters

Столица радует множеством живописных террас. Выбирайте место по душе — в уютном дворике, на крыше бизнес-центра, возле Днепра или в цветущем саду.

4. Отправиться в путешествие по Украине

Отправьтесь в путешествие по Украине Фото: facebook.com/qliebin.photo

Карантин заставил нас по-другому взглянуть на невероятную красоту родной страны. Летний отпуск — еще один повод узнать ее лучше. И совсем не важно, что именно вы выберете — поход в Карпаты с палатками, поездку в один из крупнейших дендропарков или релакс у моря в Одессе.

5. Купить у бабушки букет пионов

Купите себе пионов Фото: stocksnap.io

Порадовать красотой себя, украсить живыми цветами дом и осчастливить бабушек в переходе или возле метро — у покупки пионов множество профитов. Главное: успеть, пока они еще цветут!

6. Оторваться на концерте или вечеринке под открытым небом

Оторвитесь на концерте Фото: instagram.com/waynecoyne5

Здесь и фантазийно-артовые WHITE NIGHTS. TULUM, которые стали большим полноценным фестивалем, и чувственное выступление Нино Катамадзе у воды в Osocor Residence, и первый сольник автора мегахита "Любимка" NILETTO. Ваша задача — выбрать. Или же пойти на все сразу!

7. Вволю наесться клубники

Кому нельзя есть первую клубнику Фото: ru.freepik.com

Клубника — любимая летняя ягода, которой всегда мало. Советуем делать полезные перекусы или же просто ею ужинать. Кстати, про другие сезонные ягоды, фрукты и овощи тоже забывать не стоит.

8. Поплавать по Днепру

Поплавайте по Днепру Фото: Pixabay

Лодка, яхта, катамаран, байдарка — выбирайте любое средство передвижения по воде и отправляйтесь в путь! Это отличный способ отдохнуть, привести мысли в порядок и насладиться видами Киева с необычного ракурса.

9. Составить летний плейлист

Какая музыка помогает справиться с тревожностью Фото: Unsplash

Начало июня — самое время определиться с саундтреком будущего лета. Не забудьте включить в него драйвовые песни для занятий спортом, расслабляющие треки для пикника с близкими и суперхиты артистов, на чьи концерты вы собираетесь.

10. Выделить время на новые книги

Счастливое число дня 15 января Фото: stocksnap.io

Если сериалы полностью вытеснили чтиво из вашей жизни, пора менять правила. Купите в июне несколько книжных новинок с летним настроением и не забывайте брать их с собой на пляж или пикник.

Тем временем мы выяснили, куда лететь в июне: ТОП-3 страны по цене от 13 тыс. грн за двоих.

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