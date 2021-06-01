Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

10 важных дел, которые стоит обязательно сделать в июне

Сегодня, 14:16

Чтобы первый месяц лета прошел насыщенно, запишите в свой список 10 важных занятий

Что стоит обязательно сделать в июне
Что стоит обязательно сделать в июне

Куда стоит обязательно сходить и что стоит обязательно попробовать в июне? Мы собрали список приятных дел, с которыми первый летний месяц будет ярким и полным эмоций.

1. Выйти на утреннюю пробежку

Бегать полезно не только тем, кто имеет лишний вес
Бегать полезно не только тем, кто имеет лишний вес
Фото: pixabay.com

Летом занятия спортом — особенное наслаждение. Не отказывайте себе в нем и начните бегать. Идеальное время для этого — рассветное, когда еще не так жарко. А если до сих пор определяетесь с локацией, выбирайте наиболее живописную — у воды или ботанического сада.

2. Устроить пикник в кругу друзей

Гороскоп на неделю
Гороскоп на неделю
Фото: Unsplash

Лето — то самое время, когда стоит собирать друзей на пикник. Выбирайте для этого ближайший парк или устраивайте прямо на балконе. Получится одинаково атмосферно!

3. Позавтракать на одной из красивейших столичных террас

Позавтракайте на одной из красивейших столичных террас
Позавтракайте на одной из красивейших столичных террас
Фото: Reuters

Столица радует множеством живописных террас. Выбирайте место по душе — в уютном дворике, на крыше бизнес-центра, возле Днепра или в цветущем саду.

4. Отправиться в путешествие по Украине

Отправьтесь в путешествие по Украине
Отправьтесь в путешествие по Украине
Фото: facebook.com/qliebin.photo

Карантин заставил нас по-другому взглянуть на невероятную красоту родной страны. Летний отпуск — еще один повод узнать ее лучше. И совсем не важно, что именно вы выберете — поход в Карпаты с палатками, поездку в один из крупнейших дендропарков или релакс у моря в Одессе.

5. Купить у бабушки букет пионов

Купите себе пионов
Купите себе пионов
Фото: stocksnap.io

Порадовать красотой себя, украсить живыми цветами дом и осчастливить бабушек в переходе или возле метро — у покупки пионов множество профитов. Главное: успеть, пока они еще цветут!

6. Оторваться на концерте или вечеринке под открытым небом

Оторвитесь на концерте
Оторвитесь на концерте
Фото: instagram.com/waynecoyne5

Здесь и фантазийно-артовые WHITE NIGHTS. TULUM, которые стали большим полноценным фестивалем, и чувственное выступление Нино Катамадзе у воды в Osocor Residence, и первый сольник автора мегахита "Любимка" NILETTO. Ваша задача — выбрать. Или же пойти на все сразу!

7. Вволю наесться клубники

Кому нельзя есть первую клубнику
Кому нельзя есть первую клубнику
Фото: ru.freepik.com

Клубника — любимая летняя ягода, которой всегда мало. Советуем делать полезные перекусы или же просто ею ужинать. Кстати, про другие сезонные ягоды, фрукты и овощи тоже забывать не стоит.

8. Поплавать по Днепру

Поплавайте по Днепру
Поплавайте по Днепру
Фото: Pixabay

Лодка, яхта, катамаран, байдарка — выбирайте любое средство передвижения по воде и отправляйтесь в путь! Это отличный способ отдохнуть, привести мысли в порядок и насладиться видами Киева с необычного ракурса.

9. Составить летний плейлист

Какая музыка помогает справиться с тревожностью
Какая музыка помогает справиться с тревожностью
Фото: Unsplash

Начало июня — самое время определиться с саундтреком будущего лета. Не забудьте включить в него драйвовые песни для занятий спортом, расслабляющие треки для пикника с близкими и суперхиты артистов, на чьи концерты вы собираетесь.

10. Выделить время на новые книги

Счастливое число дня 15 января
Счастливое число дня 15 января
Фото: stocksnap.io

Если сериалы полностью вытеснили чтиво из вашей жизни, пора менять правила. Купите в июне несколько книжных новинок с летним настроением и не забывайте брать их с собой на пляж или пикник.

Тем временем мы выяснили, куда лететь в июне: ТОП-3 страны по цене от 13 тыс. грн за двоих.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Сфера развлечений на голодном пайке: какие "плюшки" предлагают артисты и ведущие На Atlas Weekend-2021 выступят Ляпис-98 и The Hardkiss: кто еще будет разрывать сцену фестиваля Как скрасить локдаунские будни: 7 смелых решений не дать себе скучать
развлечения лето июнь
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Под какими знаками зодиака рождаются женщины с ужасным характером
Под какими знаками зодиака рождаются женщины с ужасным характером
Дочь Сумской шокировала признанием об издевательствах в школе
Дочь Сумской шокировала признанием об издевательствах в школе
Женя из «Сватов» выросла: как теперь выглядит актриса
Женя из «Сватов» выросла: как теперь выглядит актриса
Три знака Зодиака, которые не терпят критики и шуток над собой
Три знака Зодиака, которые не терпят критики и шуток над собой

Популярные статьи

Сегодня, 11:31Психо

Пять правильных привычек для улучшения работы мозга

Сегодня, 11:07Вкусно

Что приготовить на ужин из фарша – 5 рецептов из разных стран

Сегодня, 10:10Фаново

День защиты детей: красивые поздравления и стихи

Сегодня, 06:50Психо

Гороскоп на сегодня 1 июня для всех знаков зодиака: Стрельцы, терпения вам!

Сегодня, 06:00Звездно

Тарзан поразил Сеть необычным подарком для Наташи Королевой: Какая красота

Вчера, 18:17Психо

Что не нужно женщине обсуждать с мужчиной: три запретные темы

Вчера, 15:46Events

Ретроградные планеты-2021: точные даты и как они повлияют на нашу жизнь

Вчера, 11:31Вкусно

Как вернуть свежесть лавашу и 10 рецептов с ним

Вчера, 11:02Звездно

Олег Филимонов о внезапной смерти 15-летнего внука: Мы предполагаем, что оторвался тромб

Вчера, 10:53Звездно

Наташа Королева в боди устроила откровенные танцы под украинскую песню

Вчера, 10:23Вкусно

Что приготовить из куриного филе на ужин – 5 оригинальных рецептов

Вчера, 00:03Звездно

Олег Филимонов потерял внука (обновлено)

30 маяЗвездно

Выбрал одну, а пишет другой: Холостяка Тимати раскритиковали за его посты об Алисе Грабовой

30 маяЗдорово

Аллергия на солнце и пыльцу: как распознать и справиться

29 маяЗвездно

Холостяк Тимати в финале шоу выбрал Катю Сафарову

29 маяЗвездно

Мишина и Эллерт опровергли слухи о расставании, но признались, что ссорятся и мало видятся

Новости партнеров

Андре Тан показал универсальное летнее платье
Андре Тан показал универсальное летнее платье
Люси Робсон – американская гольфистка с потрясающей фигурой
Люси Робсон – американская гольфистка с потрясающей фигурой
Раскрыт главный признак перенесенного коронавируса
Раскрыт главный признак перенесенного коронавируса
Мессинг назвал 3 особенных знака зодиака
Мессинг назвал 3 особенных знака зодиака
Что известно о невестке Марченко: кто она и чем занимается?
Что известно о невестке Марченко: кто она и чем занимается?
Анастасия Лунина похвасталась новой татуировкой на бедре
Анастасия Лунина похвасталась новой татуировкой на бедре
У кого вакцины против Covid-19 могут вызвать побочные эффекты
У кого вакцины против Covid-19 могут вызвать побочные эффекты
Plus-size модель Эшли Грэхем показала фигуру в белье
Plus-size модель Эшли Грэхем показала фигуру в белье

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять