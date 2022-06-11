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Жак-Ив Кусто – 5 фактов о великом исследователе

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня
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11 июня, 11:00
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Трагедия в семье, любовницы и внебрачные дети, "Оскар" и страсть всей его жизни – мировой океан. Читайте в материале все, о чем вы не знали о жизни великого Кусто
Капитан Кусто - так его называли миллионы поклонников мире, таким мы его запомним навсегда
Капитан Кусто - так его называли миллионы поклонников мире, таким мы его запомним навсегда / Фото: Коллаж: Сегодня

Жак-Ив Кусто родился 11 июня 1910 года в небольшом городке Сент-Андре-де-Кюбзак (Бордо, Франция) в семье адвоката Даниэля и его супруги Элизабет Кусто. Родители Кусто были обеспечены, поэтому ему удалось получить хорошее образование.

Семья Кусто много путешествовала, прививая детям любовь к планете. Жак-Ив рано научился плавать и на всю жизнь полюбил море – свою единственную непокорную стихию. В 1920 году семья Кусто на 2 года переехала в США, где Жак-Ив совершил свои первые погружения.

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В Америке Жак-Ив изучал механику и дизайн, а вернувшись во Франции он построил электромобиль. Через какое-то время он увлекся киносъемкой, в 1930 году поступил в военно-морскую академию, в которой совершил кругосветное плавание на корабле "Жанна дʼАрк".

Жак-Ив Кусто
Жак-Ив Кусто / Фото: vogue.ua

Он бредил небом и записался в Академию морской авиации, но из-за аварии не смог продолжить обучение, ему требовалась реабилитация. Период восстановления он проходил как инструктор на крейсер "Сюффрен" в порту Тулон. История гласит, что в один солнечный день Жак-Ив отправился нырять с новыми очками для подводного плавания и вернулся другим человеком. Без моря он больше жить не мог.

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Акваланг

Во время Второй мировой войны Жак-Ив Кусто и морской офицер Эмиль Ганьян, работая в оккупированной немцами Франции, изобрели первый безопасный аппарат для подводного плавания, названный аквалангом.

Интересно, что сам аппарат принадлежал фирме, носившей название Aqua-Lung. В Советском Союзе оно стало общеупотребительным для обозначения аппарата.

Жак-Ив Кусто, 1973
Жак-Ив Кусто, 1973 / Фото: Getty Images

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Симона и "Калипсо"

В 1937 году Кусто женился на Симоне Мельхиор. Она стала его опорой и партнером, разделяя все тягости и беды, поддерживая все, даже самые невероятные, идеи, помогая собирать средства и искать спонсоров для исследований. Пара воспитала двоих сыновей – Жан-Мишеля и Филиппа, который трагически погиб в авиакатастрофе в возрасте 39-ти лет.

Семья Кусто
Семья Кусто / Фото: Инстаграм

В начале 1950-х с помощью Симоны Кусто удалось купить списанный минный тральщик Британских Королевских ВМС, который они назвали "Калипсо". Это судно и его команда стали неотъемлемой частью их семьи. Команда "Калипсо" трогательно называли Симону мама.

Известный стереотип о любовных похождения французов применим к Кусто. Он не был верным супругом и часто увлекался музами. Симона терпела выходки мужа, единственное правило, которым она строго требовала не пренебрегать – не приводить девушек на "Калипсо", так как судно было не просто кораблем для экспедиций, она считала его своим домом.

Жак-Ив Кусто с женой Симон
Жак-Ив Кусто с женой Симон / Фото: Инстаграм

В 1990-м году Симона умерла от рака. Через год он женился на Франсине Триплет, от которой у него уже были дети: дочь Диана (1979) и сын Пьер-Ив (1981).

Кусто ненавидел рыбалку и не любил океанариумы

Жак-Ив был исследователем океана и ярым защитником экосистем планеты. От относился к морским существам так же, как и к любым другим и считал, что человек приносит только вред Земле.

Мне кажется, радоваться какому бы то ни было убийству плохо — я против любой рыбалки.

Кусто в свое время призывал человечество бережно относится к морским обитателям, рассказывая о них в своих документальных фильмах.

Жак-Ив Кусто, 1973
Жак-Ив Кусто, 1973 / Фото: Getty Images

Ни один аквариум, ни одно искусственно созданное водохранилище не смогут воссоздать естественные условия морского обитания. И ни один дельфин, плавающий в таких водах, не будет похожим на дельфина, живущего в естественных условиях.

Слава

Признание Кусто получил после выхода книги "В мире безмолвия" в 1953 году по мотивам которой сняли фильм. В 1956 году картина получила премию "Оскар" и "Золотую пальмовую ветвь". Уже через год Жак-Ив стал директором Океанографического музея Монако.

Мой фильм "В мире безмолвия" выиграл "Оскар" и "Золотую пальмовую ветвь". В 1956 году, когда я пришел с ним в Columbia Pictures, мне сказали, что ни за что не будут заниматься прокатом документального фильма, — а в итоге они заработали на нем миллионы.

Президент США Джон Кеннеди вручает капитану Кусто Золотую медаль Национального географического общества в Белом доме, 1961
Президент США Джон Кеннеди вручает капитану Кусто Золотую медаль Национального географического общества в Белом доме, 1961 / Фото: wikimedia

Религия

Кусто не был очень религиозным человеком, но верил в Бога и считал, что учения и вера содержат ценные идеалы для защиты окружающей среды.

Умер Жак-Ив 25 июня 1997 года в возрасте 87 лет.

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Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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