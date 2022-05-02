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СЕГОДНЯ Lifestyle Статьи о людях

Зеленская рассказала о украинской художнице-шестидесятнице из Бучи, которая умерла после месяца голода в оккупации

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня
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2 мая, 18:00
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Любовь Панченко не стало на 85-м году жизни. Она выстояла во времена советской власти и коммунистического режима, а погубила ее пропутинская политика и ее армия орков
Любовь Панченко не сломало КГБ, но убила путинская военная кампания
Любовь Панченко не сломало КГБ, но убила путинская военная кампания / Фото: Коллаж: Сегодня

Елена Зеленская опубликовала в своих соцсетях информацию о Любови Панченко из Бучи, которая пострадала от оккупации РФ.

Ее не сломало КГБ во времена коммунистического застоя. Однако сломала российская оккупация. Украинская шестидесятница, художница Любовь Панченко умерла после того, как месяц голодала в оккупированной Буче, – написала первая леди Украины.

Подобные сообщения не только тяжело читать, в них тяжело поверить – как такое могло случится в 21 веке? Лауреат премии Василия Стуса, талантливая художница умерла от истощения в самом сердце Европы.

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Любовь Панченко, 1965 г.
Любовь Панченко, 1965 г.

Она успела передать свое творческое наследие в Музее шестидесятничества — филиале Музея истории города Киева.

Российская власть веками стремились истребить цвет украинской интеллигенции. Лингвоцит нашего языка, "расстрелянное возрождение", методическое цензурирование всего украинского. Теперь, когда российские спецслужбы не могут заставить наших художников умолкнуть, они используют ракеты. Но не понимают, что могут разрушать наши музеи и театры, но украинскую культуру уничтожить невозможно, – прокомментировала Зеленская.

Детство и юность

Любовь Панченко родилась в селе Яблонька, возле реки Буча. Она с детства проявляла интерес к рисованию, после окончания школы несмотря на протесты родителей поступила в Киевское училище прикладного искусства на отделение вышивки.

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14-летняя Любовь Панченко
14-летняя Любовь Панченко / Фото: Украинский институт национальной памяти

За время учебы, Люба освоила технику линогравюры, создала серию иллюстраций к украинским песням и поэзии, провела много времени в экспедициях, изучая и собирая уникальные изделия народного искусства.

Посылала меня мать зеленой ржи жать, 1965 г. Бумага, линорит. 41×50,5
Посылала меня мать зеленой ржи жать, 1965 г. Бумага, линорит. 41×50,5 / Фото: Украинский институт национальной памяти

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1960-е

Творчество и работы Панченко имели огромный успех. Ее пригласили пошить одежду в традиционном народном стиле для хора "Жаворонок", она работала над афишами для литературных вечеров, рисовала портреты Шевченко, создавала эскизы украинских рушныков для музея Т.Г. Шевченко, шила и вышивала рубашки.

Сочи, август 1963 г.
Сочи, август 1963 г. / Фото: Украинский институт национальной памяти

В ее работах можно найти много рисунков акварелью и гуашью, среди которых портреты знакомых и пейзажи Киевщины, Кавказа и Карпат.

Портрет студента Пьера, 1965 г. Бумага, акварель. 42×30
Портрет студента Пьера, 1965 г. Бумага, акварель. 42×30 / Фото: Украинский институт национальной памяти

Натурщица, 1967 г. Бумага, акварель, 31×43
Натурщица, 1967 г. Бумага, акварель, 31×43 / Фото: Украинский институт национальной памяти

Любовь Панченко работала художником-модельером, где создавала традиционную одежду: свиты, юбки, пояса.

Рис. 1 – Ленты на волосы. Эскиз. 1960-е гг. Рис. 2 – Эскиз современного женского наряда с элементами национального декора, 1960-е гг.
Рис. 1 – Ленты на волосы. Эскиз. 1960-е гг. Рис. 2 – Эскиз современного женского наряда с элементами национального декора, 1960-е гг. / Фото: Украинский институт национальной памяти

1970-е

Каждый, связанный со швейным производством, знает, что после создания одежды всегда остаются сотни лоскутков. Сегодня, во времена осознанного потребления модно использовать такие остатки для создания новый коллекций. В 1970-е Люба собирала такие лоскутки и создавала из них коллажи-аппликации.

Свита и шали, 1970-е
Свита и шали, 1970-е / Фото: Украинский институт национальной памяти

То поколение украинской интеллигенции со временем назовут шестидесятники. В 1960-70-е года власть всячески пыталась подавить украинцев. Были закрыты кафедры прикладного искусства, убита художница Алла Горская, следовали политические аресты.

Талантливой художнице Любовь Панченко отказывали в выставках, ее запрещали публиковать. Советская власть делала все, чтобы о ней никто не знал.

Любовь Панченко, 2007 г.
Любовь Панченко, 2007 г. / Фото: Украинский институт национальной памяти

Персональные выставки Панченко состоялись уже после 1991 года. А в 2019 она передала свои работы в музей.

Война в Украине

В марте 2022 года снаряд разорвало просто возле ее дома в Буче. Так 84-летняя художница лишись крова, месяц жила в оккупации, голодая. Это сказалось на здоровье – она перестала ходить и нуждалась в помощи. 30 апреля Любовь Панченко скончалась от истощения.

На сайте Украинского института национальной памяти можно посмотреть единственный альбом творчества художницы. В нем, кроме невероятных картин и коллажей – эскизы одежды с национальными мотивами, где искусно отточенные детали, как пояс или вышитый рукав, говорят: я – украинка.

Вам будет интересно узнать о известных деятелях с украинскими корнями, среди которых есть и основатель Apple.

Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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