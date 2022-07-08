Смотрите: Лилия Литковская вышла замуж за экссекретаря СНБО. Среди гостей – Виталий Кличко (фото)

Украинская дизайнер Лилия Литковская вышла замуж за бывшего секретаря СНБО Александра Данилюка. Свадьба состоялась в Софийском соборе 7-го июля на праздник Ивана Купала.
Война и мир. Желаю украинской земле мира, и желаю нам с мужем в этом мире творить и преумножать нашу любовь, – написала Лилия в посте под фото со свадьбы.
Среди гостей присутствовал мэр Киева Виталий Кличко, а также ресторатор и основательница проекта Классик Пикник Мария Дидковская и другие близкие друзья пары. Интересно, что Александр Данилюк был на мероприятии в колесном кресле. Дело в том, что 19 июня Александр попал в аварию на мотоцикле и сломал обе ноги.
Для столь значимого события Лилия сама пошила платье. Белое шелковое платье было расшито колосками и жемчугом. Вместо традиционного букета невесты, Литковская держала в руках колоски.
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