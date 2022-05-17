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Путин лечится кровью и нанял "дегустатора яда": 5 странных привычек параноика

Лилиана Григорак Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня
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17 мая, 15:23
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Ради него олени терпят пытки, чтобы Путин понежился в ванне с их кровью. О других привычках – в материале
5 странных привычек Путина
5 странных привычек Путина / Фото: Коллаж: Сегодня

"Сегодня" расскажут о 5 самых странных привычках Путина, вызывающих много вопросов. Президент РФ не только диктатор, но и параноик с психическими расстройствами, потерявший связь с реальностью и прикрывающийся 6-метровым столом, бункером и видеообращениями с фотошопом.

Параноидально относится к еде

Путин боится есть блюда от собственного шеф-повара, думая, что они могут быть отравлены. Президент РФ перестраховался и нанял персонального дегустатора пищи, который пробует ее до того, как она попадет на его тарелку. В окружении помощника Путина называют "дегустатором яда".

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В феврале 2022 года он заменил примерно 1000 человек персонала, думая, что кто-то хочет его отравить.

Словом, пока диктатор боится есть с утра, украинцы руками останавливают российские танки и разминируют территории.

У Путина есть дегустатор, которого в народе призвали "дегустатором яда"
У Путина есть дегустатор, которого в народе призвали "дегустатором яда" / Фото: Getty Images

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Купается в кровавых ваннах

Путин принимает кровавые ванны с экстрактом пантов (мягких незакостеневших рогов маралов). Хочет омолодить кожу в свои 70 лет и улучшить работу сердца. Страсть к ваннам возникла у президента РФ благодаря Сергею Шойгу, который убедил его якобы в чудодейственности крови. Вспоминает ли Путин во время купания об оленях, терпящие пытки ради продолжения его молодости?! Животных связывают на станке и отрезают рога, чтобы получить экстракт. Болевые ощущения животных зоозащитники сравнивают с вырыванием ногтей у человека.

Боится своего окружения

В Сети тысячи мемов о 6-метровом столе Путина с элементами сусального золота, за которым он разговаривает с лидерами стран мира. Сделал его итальянский предприниматель Ренато Полонья 25 лет назад. В 2022 году изделие стоило бы примерно 100 тыс. евро. Стол можно описать словами "дорого-богато". Но главное его преимущество для кремлевского лидера не в элитном виде, а в возможности увеличить расстояние с коллегами на переговорах. Путин не только есть боится, но и общаться за столом в Кремле!

В Сети тысячи мемов о 6-метровом столе Путина
В Сети тысячи мемов о 6-метровом столе Путина

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Не использует смартфон

Путин потерял связь с реальностью – у него нет персонального смартфона. Это аргумент, почему он не записывает ежедневные обращения, как Владимир Зеленский, а публикует "законсервированные" видео с фотошопом. Путин получает ежедневно информацию другими способами. Интересно, телеграммой или почтовым голубем?

Путин публикует "законсервированные" видео с фотошопом
Путин публикует "законсервированные" видео с фотошопом / Фото: скриншот

Помешанный на собственном здоровье

Путина в поездках сопровождают 10 врачей, ведь диктатор помешан на своем здоровье. В расследовании журналистов медиа Проект, отметили, что обычно с диктатором ездит онколог Евгений Селиванов. Его называют "врачом, который может первым обнаружить проблемы со щитовидной железой, в том числе онкологические".

Ходят слухи, что Путин доверяет исключительно мужчинам. Среди его персонала не увидите женщин.

Узнайте также, как живут дети Путина, сменившие "легендарную" фамилию, и сколько их.

Лилиана Григорак
Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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