"Мама, ты добила дракона?" Как офицер ВСУ ведет Instagram-дневник для своего ребенка, вдруг с ней что-то случится

Рассказываем историю мужественной женщины, которая вместе с мужем защищает Украину, чтобы мы все спали спокойно и проснувшись утром, пили свой лавандовый латте, наслаждаясь мирным небом

На что готова пойти украинка, чтобы спасти свою семью и страну / Фото: Коллаж: Сегодня

В минуты отчаяния и боли нам очень сложно найти цель в жизни. А что говорить о тех, кто сейчас на фронте защищает Украину? "Сегодня" запускает авторский фотопроект интервью Лады Тесфайе и Виктории Васильевой "Давай вслух" о женщинах войны. Это проект о несокрушимости, мужестве, патриотизме украинских женщин. Они занимаются волонтерством, воюют на фронте, развивают бизнес во время войны.

Мы стараемся задокументировать в фотографиях и в интервью истории этих женщин-героинь, период войны, их состояние и чувства в это тяжелое время, а также поддержать всех украинок, показать женскую силу и разные пути проявлений. Ибо вместе – мы сила!

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Первая героиня – офицер Вооруженных сил Украины, военный психолог Виктория Кравченко на позициях еще со времен АТО. Побратимы называют ее "Победа" или "Лиса". В армии она уже 14 лет. Приняв присягу, когда ей было 16, Виктория всеми силами пытается помочь военным справиться с психологическим бременем, адаптироваться и понять, как жить дальше. Ее муж тоже служит, но отдельно.

Офицер Вооруженных сил Украины, военная психолог Виктория Кравченко / Фото: Виктория Васильева @artemkina.v

Ведущая канала "Украина 24" Лада Тесфайе поговорила с героиней, чтобы понять, на что ей пришлось пойти, чтобы спасти Украину.

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Всех нас растрогало видео с вашим сыном Марком. Ваша встреча после трех месяцев разлуки никого не оставила равнодушным.

Да, я не видела сына три месяца. Понимая всю опасность, 19 февраля мы отвезли Марка к родителям мужа. Помню тот пасмурный день и свое встревоженное состояние. Все мы осознавали, что увидимся не скоро, потому плакали. Если бы 24 февраля Марк был рядом, я не знаю, что было бы со мной. Обычно в стрессовых ситуациях я не паникую, а наоборот, аккумулирую все свои силы. А в этот раз я не могла с собой совладать.

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Мне позвонил отец в 5:22 и сказал:

Дочь, война началась,

параллельно я слышу взрывы. У меня началась паника и истерика. Волновалась за всех сразу. Читала новости, чтобы понимать обстановку. Когда удалось овладеть своим состоянием, я стала наводить порядок в квартире, нужно было куда-то направить свою активность, выпустить через тело панику.

Поддерживали ли вы связь с Марком в течение трех месяцев?

В первые дни войны я не могла с ним говорить нормально. Как только я видела его на видео, я сразу плакала. В тот момент навалилось все одновременно. Сын далеко, отец мой в Харькове, муж тоже в горячих точках – трудно было все выдержать.

Виктория с мужем / Фото: Виктория Васильева @artemkina.v

Через неделю я адаптировалась и уже держала себя в руках. А на День матери мне прислали видео от Марка. Он с цветами поздравляет меня и говорит:

Мама, я тебя люблю.

Я увидела его глаза и приняла решение срочно ехать к нему. В тот же день написала рапорт и взяла отпуск на несколько дней.

Марк спал, когда вы приехали. Что вы почувствовали, увидев его?

Это был самый счастливый момент в моей жизни.

Его первая фраза была:

Мама, ты добила дракона?

Виктория Кравченко / Фото: Виктория Васильева @artemkina.v

Вы сразу решили объяснять все в игровой форме?

Да, мы сразу понимали, что с детьми его возраста нужно говорить на их языке, используя понятные для них игровые образы. Я не хотела, чтобы мой сын видел все ужасы реальности. Война и так для него стресс: все эти сирены, ночные сидения в бомбоубежищах, отсутствие родителей рядом. Я отдаю себе отчет, что после победы нам придется работать с детским психологом. Поэтому игровая модель при общении с детьми очень необходима. Марку всегда нравились истории о драконах, динозаврах. Так что в его представлении злой дракон запускает ракеты, а мы с ним боремся и обязательно победим.

Виктория Кравченко с супругом / Фото: Виктория Васильева @artemkina.v

Ожидали ли вы, что будет такая реакция в социальных сетях?

Я воспринимаю свою страницу в Instagram как свой личный дневник. Но этот дневник как раз для моего ребенка. Вдруг со мной что-нибудь случится, он сможет зайти туда и почитать мои мысли, испытать мои эмоции. Поэтому я там искренне делюсь своей жизнью. Не все это понимают, но для меня это важно.

Я выложила это видео, когда ехала в поезде обратно на работу. Загрузила его и легла спать. А утром увидела все эти сообщения, лайки, репосты. Я три дня отвечала каждому в директ, у меня пальцы устали. Но я не могла никого проигнорировать, ведь люди написали столько приятного, потратили свое время.

Виктория Кравченко / Фото: Виктория Васильева @artemkina.v

А в этот раз мы прощались с ним, он говорит:

Мама, я не хочу, чтобы ты уезжала. Можно я уеду с тобой и буду смотреть, как ты убиваешь дракона?

И я снова расплакалась.

В своих сообщениях вы пишете о чувстве вины перед сыном. Почему оно возникло?

Я понимаю, что моему ребенку не хватает меня, что я не отдаю ему сейчас свою любовь и заботу. Но я не могу иначе. Когда-то беременной, находясь в АТО на службе, мы попали под сильные обстрелы. Я тогда вдруг осознала, что во мне зарождается новая жизнь, за которую я несу ответственность. После этой ситуации меня отправили домой. А после рождения Марка я во главу угла поставила семью, возвращаться в армию не планировала. Однако я 14 лет служила в армии, столько училась психологии, работала. И теперь, когда мои знания как никогда необходимы, я должна быть там, на фронте. Именно поэтому возникло чувство вины перед сыном. Я не всегда с ним, я не даю ему столько, сколько могла бы дать как мать. Я знаю, что ребенок скучает, страдает. Это моя самая большая боль.

Хотя муж успокаивает меня и говорит, что я идеальная мать.

Виктория с мужем / Фото: Виктория Васильева @artemkina.v

Какие самые большие трансформации произошли с вами с 24 февраля?

Я стала жить одним днем. Раньше откладывала все на потом. Сейчас мы не знаем, сколько нам осталось жить. Я перестала молчать. Говорю обо всем, что думаю, что чувствую. Если люблю, то говорю об этом сразу. Берегу тех, кто рядом. Война высветила всех нас. Некоторые из тех, кого считал другом, предали или подвели. Поэтому война научила меня фильтровать людей, окружающих. Сегодня я не боюсь говорить правду, уровень моей толерантности снизился.

Виктория Кравченко / Фото: Виктория Васильева @artemkina.v

Отличаются ли ваши ощущения в городах с более или менее спокойной обстановкой от ощущений в зоне боевых действий?

Да. Здесь, в Киеве, я иногда испытываю агрессию. Я каждый день на фронте вижу смерть, тупик, боль и страдания. Военные ежедневно отмечают день рождения, находятся под обстрелами, часто без нормального обеспечения, без возможности помыться или поесть. А здесь все живут своей жизнью, будто войны и нет. Да, у нас большое количество украинцев направило все свои силы на помощь. Но есть и такие, кто не беспокоится. Пока их лично не коснулась война, они не обращают внимания ни на что. Однако я понимаю, что если люди работают, зарабатывают деньги, платят налоги – все это помогает Украине. Это важно. И нужно продолжать жить нормальной жизнью. Моя задача объяснить это не только себе, но и другим бойцам. Но и гражданские должны с пониманием относиться к тому, что не все военные могут быстро переключаться, перестраиваться. Будьте терпимыми.

Виктория с супругом / Фото: Виктория Васильева @artemkina.v

Какое руководство вы дали бы всем украинским женщинам?

Не забывать о себе, заботиться о своем психическом состоянии. Если мы будем сохранять свое внутреннее спокойствие и верить в лучшее будущее, то мы скорее добьемся победы. Берегите тех, кто рядом, кого цените. Живите сегодняшним днем, делайте то, в чем нуждаются душа и сердце.

Виктория Кравченко с супругом / Фото: Виктория Васильева @artemkina.v

Лично вам что помогает сохранять спокойствие?

Мои близкие, родители, муж, сын. Они вдохновляют меня, дают мне все ресурсы. Меня недавно спросили, откуда у меня столько сил для работы, волонтерства. Для меня источник энергии – видеть, что я нужна, что я на своем месте. Когда я вижу перемену в глазах наших ребят после общения со мной, я понимаю свое предназначение. Теперь каждый делает то, что может. Важно отдавать себе отчет в своем вкладе. Я прошу вас вашим проектом передавать людям, что нет малых или незначительных усилий. Каждый шаг важен.

Виктория Кравченко с супругом / Фото: Виктория Васильева @artemkina.v

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