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Кто такой Леонард Бернстайн – украинец, которого играет Брэдли Купер в новом фильме Netflix

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня
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4 июня, 20:00
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Что нужно знать о знаменитом композиторе, семья которого переехала из Ровно в США
Что нужно знать о знаменитом композиторе, семья которого переехала из Ровно в США / Фото: Коллаж: Сегодня

Netflix опубликовали первые кадры из биографической драмы "Маэстро", главную роль в котором играет Брэдли Купер. Голливудская звезда воплотил на экране бродвейского композитора Леонарда Бернстайна.

На фото стриминговой платформы, сделанных во время съемок, Купер изображен вместе с актрисой Кэри Маллиган, которой досталась роль жены Бернстайна Фелиции Монтеалегре. Интересно, что на снимках видно невероятное перевоплощение Купера в композитора.

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Сценарий к картине написал также сам Брэдли. В интервью Variety он рассказал, что уговорил Стивена Спилюерга дать ему такую возможность и занимался проектом последние четыре с половиной года.

Рассказываем, что стоит знать о Леонарде Бернстайне, чья судьба так впечатлила Брэдли Купера.

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Становление великого композитора и дирижера

Луи Бернстайн родился 25 августа 1918 года в Лоуренсе, штат Массачусетс. Его семья переехала из Ровно. Бабушка настояла, чтобы мальчика назвали Луи, но родители предпочитали называть его Леонардом. В 15 лет, после смерти бабушки, он сменил имя на Леонард.

В юности Леонард увлекался музыкой, посещал с отцом концерты и собирался стать пианистом. Он изучал композицию в Гарварде. В 1939 году, до окончания вуза, Бернстайн дебютировал как дирижёр со своей собственной музыкой к The Birds. Он продолжил обучение в Кёртисовском институте музыки, а в 1940 году в летней школе при Бостонском симфоническом оркестре.

Карьера его развивалась стремительно. Он работал ассистентом дирижера, затем дирижером и в 1958 году в возрасте 40 лет стал главным дирижером Нью-Йоркского филармонического оркестра.

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Леонард Бернстайн поднимается в лифте в свою гримерку после выступления в Филармонии в Нью-Йорке, 1967 год (снимок Кен Хейман)
Леонард Бернстайн поднимается в лифте в свою гримерку после выступления в Филармонии в Нью-Йорке, 1967 год (снимок Кен Хейман) / Фото: The New York Times

Одним из главных достижений великого композитора является то, что в 1953 году он стал первым американским дирижёром в миланской "Ла Скала" и сотрудничал с Марией Каллас.

В 1971 году Бернстайн был введён в национальный Зал славы авторов песен.

Последний концерт Леонардо состоялся 19 августа 1990 года. Когда Бостонский симфонический оркестр исполнял "Четыре морские интерлюдии" Б. Бриттена и Седьмую симфонию Бетховена у дирижёра начались приступы кашля из-за вредной привычки – курения.

Умер Леонардо Бернстайн от сердечного приступа 14 октября 1990 года. Его похоронили рядом с женой на кладбище Грин-Вуд в Нью-Йорке и с партитурой Симфонии № 5 Малера у сердца.

Бернcтайн дирижирует Бостонским симфоническим оркестром, исполняющим Симфонию № 2 Малера в Леноксе, штат Массачусетс, в июле 1970 года
Бернcтайн дирижирует Бостонским симфоническим оркестром, исполняющим Симфонию № 2 Малера в Леноксе, штат Массачусетс, в июле 1970 года / Фото: The New York Times

История любви Бернстайна

Чилийская актриса Фелиция Монтеалегре была первой и единственной женой Бернстайна. Они познакомились в 1946 году в Нью-Йорке. Роман продлился несколько лет, дирижер даже сделал предложение. Однако, помолвка была расторгнута. Фелиция несколько лет встречалась с актером Ричардом Хартом, а после его смерти в 1951 году вернулась к Бернстайну и вышла за него замуж.

В браке у пары родилось трое детей — дочери Джейми, Нина и сын Александр.

Леонард, Нина, Александр, Джейми, Фелиция и собака Хани в загородном доме Бернcтайнов в Фэрфилде, штат Коннектикут, 1970 год
Леонард, Нина, Александр, Джейми, Фелиция и собака Хани в загородном доме Бернcтайнов в Фэрфилде, штат Коннектикут, 1970 год / Фото: The New York Times

Эту историю можно было бы назвать почти идеальной, если бы не одно "но" – Бернстайн был гомосексуалом. Брак с Фелицией был ему выгоден, так как в те годы общество было достаточно консервативным, и он попросту мог лишиться работы.

Подруга Леонарда Ширли Роудс Перл считала, что он "нуждался в мужчинах в сексуальном плане и в женщинах — в эмоциональном".

Известно, что Бернстайн имел многочисленные связи с молодыми мужчинами. Его друзья считали, что Фелиция знала о бесконечном количестве измен. В 1976 году супруги развелись и Бернстайн стал жить со своим партнёром, музыкальным директором Томом Контраном.

Через год Фелиция заболела. Доктора обнаружили рак. Бернастайн бросил любимого и вернулся домой, чтобы до последних дней ухаживать за Фелицией.

Фелисия и Леонард с Дональдом Л. Коксом, фельдмаршалом
Фелисия и Леонард с Дональдом Л. Коксом, фельдмаршалом "Чёрных пантер", в квартире Бернстайнов на Парк-авеню в Нью-Йорке, январь 1970 года / Фото: The New York Times

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Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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