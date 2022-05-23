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Из офиса на передовую: как менеджеры стали военными, чтобы защищать Украину

Эксклюзив
Юлия Ткачук Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня
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23 мая, 14:05
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В мирное время они работали в уютных офисах, планировали отпуск за границей с друзьями и любимыми. Теперь они защищают свою Украину на войне против российской армии, которая 24 февраля цинично вторглась на нашу землю
История украинцев, которые сменили офисные костюмы на военную форму, чтобы защищать Украину
История украинцев, которые сменили офисные костюмы на военную форму, чтобы защищать Украину / Фото: Коллаж: Сегодня

Третий месяц наши мужественные воины отстаивают Украину на передовой. Среди них есть профессиональные военные, но не только.

До 24 февраля многие украинцы и украинки никогда не одевали военную форму и не держали в руках оружие. Они занимались тем, что любят и умеют: создавали мобильные приложения, наполняли контентом сайты, организовывали работу внутри компании. Но после российского вторжения эти мужчины и женщины временно покинули свои рабочие места и пошли защищать Украину.

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В материале Life Сегодня рассказываем истории Павла, Александра и Анастасии — сотрудников крупнейшего в Украине онлайн-ритейлера Rozetka, воюющих за нашу родину. Верим, что после победы наши храбрецы вернутся к мирной жизни и любимой работе.

Павел, специалист по обучению персонала

В 2014 году я служил в Нацгвардии на востоке Украины. Воевал в танковой роте под Мариуполем. Держал с побратимами оборону в районе поселка Талаковки. Также мое подразделение вместе с легендарным батальоном "Азов" участвовало в освобождении села Широкино.

Через год я вернулся домой. На передовой многое увидел и понял. Уже тогда начал готовиться к полномасштабной войне с Россией.

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Павел, специалист по обучению персонала
Павел, специалист по обучению персонала / Фото: Сегодня

С началом вражеского вторжения хотел вывезти семью в безопасное место. Но супруга отказалась. Сказала, что доверяет мне и украинским защитникам и верит в нашу победу.

После 24 февраля я ждал звонка из военкомата, но не дождался. Как оказалось, в те дни в штаб попала российская ракета, из-за чего там начался пожар. В конце концов я пришел в военкомат сам и наткнулся на огромную очередь. Оформиться на службу в тот день так и не удалось.

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Возвращаться в армию меня никто не принуждал. Да и, судя по всему, никто от меня этого не ожидал. Но я начал думать о молодых ребятах, стоящих в этих очередях. Они хотят защищать Украину, но не имеют боевого опыта. А я же прошёл АТО, занимался туризмом. Знаю, как обращаться с оружием, и к жизни в полевых условиях мне не привыкать. Решил, что я могу быть полезным для армии.

Связался с приятелями и собратьями. Собрались вместе, пришли в ближайшую воинскую часть. Говорим:

Мы в АТО сражались, хотим вам помогать.

Нас послушали, взяли. А уже через несколько часов наша часть столкнулась в бою с россиянами. Мы дали врагам достойный отпор. И будем делать это до окончательной победы.

Александр, специалист по качеству программного обеспечения

24 февраля я, как всегда, проснулся в полшестого утра. Но это утро не походило на ни одно другое. Я вышел на балкон и услышал взрыв. Через несколько минут над домом пролетели два бомбардировщика. После этого я решил: пора брать в руки оружие и защищать свое отечество.

Дальше все развивалось быстро. Нас распределили по подразделениям и повезли на базу. Среди ночи раздали оружие. По нескольку раз пересчитывали личный состав. Потом мы уехали на позиции. В дороге распаковывали цинки с патронами, чтобы предварительно быть готовыми встретить врагов.

Александр, специалист по качеству программного обеспечения
Александр, специалист по качеству программного обеспечения / Фото: Сегодня

Самой тяжелой была первая неделя. Днем рыли позиции, ночью стояли на страже под холодным дождем и снегом. О сне я почти забыл. Над головой летали дроны — сразу и не поймешь, наши ли, или их. У многих от этого не выдерживали нервы.

Вместе с нашими ребятами участвовал в боях за Ирпень, Бучу, Гостомель. Мы вывозили на автобусах мирных жителей. Сейчас ищем в Киевской области российские мины. Таких "подарков" после себя оккупанты оставили немало.

Я убежден, что россиян нельзя пускать на нашу землю ни на сантиметр. С начала войны в моей голове звучит одна мантра: защищать, защищать и еще раз защищать. Наша Украина и украинцы того стоят.

Анастасия, контент-менеджер сайта

Более месяца перед началом войны я жила в состоянии эмоциональных качелей. В голове был только один вопрос:

Нападут или не нападут?

Пыталась отогнать панику и составить план действий на случай вторжения.

Поняла для себя три принципиальных вещи. Во-первых, что бы ни случилось, я останусь в Украине. Во-вторых, буду помогать украинской армии. И в-третьих, сделаю все, чтобы мой ребенок в это время был в безопасности.

Анастасия, контент-менеджер сайта
Анастасия, контент-менеджер сайта / Фото: Сегодня

Утром 24 февраля я очнулась от взрывов. Несмотря на моральную готовность к войне мозг отказывался верить в то, что она действительно началась. Страха не чувствовала, скорее, неопределенность. Но вместе с ней пришла решительность.

На следующий день появилась информация, что россияне наступают на Киев. Поехали с мужем в ближайший штаб территориальной обороны. Нас распределили по разным подразделениям. Меня взяли медиком.

Я получила в руки автомат, а личные вещи в сумке заняли медикаменты. Ожидала, что в ближайшие часы окажусь в окопах. Но нас увезли на учебную базу. Там я проходила тренировку и помогала обустраивать военный госпиталь.

Инструктаж проводили бойцы ВСУ. Они учили нас тактической медицине, навыкам боя в городских условиях. Очень крутые и профессиональные ребята. Благодаря таким людям мы отстояли Киев.

После месяца учебы я вернулась домой. В Киеве вспомнила о маленьких радостях жизни. Я снова могла спать в своей постели и наконец-то сняла линзы с глаз. А еще заказала новые кроссовки на Rozetka.

Сейчас работаю волонтером в столичном центре сортировки лекарств. Их отправляют в полевые больницы на передовую. Мечтаю присоединиться к полевой бригаде, где служат многие мои собратья.

Мы боремся за будущее Украины. Верю, что обязательно отстроим ее после победы. Должны защищать весь цивилизованный мир, ведь отступать нам некуда.

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Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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