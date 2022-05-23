Из офиса на передовую: как менеджеры стали военными, чтобы защищать Украину

В мирное время они работали в уютных офисах, планировали отпуск за границей с друзьями и любимыми. Теперь они защищают свою Украину на войне против российской армии, которая 24 февраля цинично вторглась на нашу землю

История украинцев, которые сменили офисные костюмы на военную форму, чтобы защищать Украину / Фото: Коллаж: Сегодня

Третий месяц наши мужественные воины отстаивают Украину на передовой. Среди них есть профессиональные военные, но не только.

До 24 февраля многие украинцы и украинки никогда не одевали военную форму и не держали в руках оружие. Они занимались тем, что любят и умеют: создавали мобильные приложения, наполняли контентом сайты, организовывали работу внутри компании. Но после российского вторжения эти мужчины и женщины временно покинули свои рабочие места и пошли защищать Украину.

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В материале Life Сегодня рассказываем истории Павла, Александра и Анастасии — сотрудников крупнейшего в Украине онлайн-ритейлера Rozetka, воюющих за нашу родину. Верим, что после победы наши храбрецы вернутся к мирной жизни и любимой работе.

Павел, специалист по обучению персонала

В 2014 году я служил в Нацгвардии на востоке Украины. Воевал в танковой роте под Мариуполем. Держал с побратимами оборону в районе поселка Талаковки. Также мое подразделение вместе с легендарным батальоном "Азов" участвовало в освобождении села Широкино.

Через год я вернулся домой. На передовой многое увидел и понял. Уже тогда начал готовиться к полномасштабной войне с Россией.

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Павел, специалист по обучению персонала / Фото: Сегодня

С началом вражеского вторжения хотел вывезти семью в безопасное место. Но супруга отказалась. Сказала, что доверяет мне и украинским защитникам и верит в нашу победу.

После 24 февраля я ждал звонка из военкомата, но не дождался. Как оказалось, в те дни в штаб попала российская ракета, из-за чего там начался пожар. В конце концов я пришел в военкомат сам и наткнулся на огромную очередь. Оформиться на службу в тот день так и не удалось.

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Возвращаться в армию меня никто не принуждал. Да и, судя по всему, никто от меня этого не ожидал. Но я начал думать о молодых ребятах, стоящих в этих очередях. Они хотят защищать Украину, но не имеют боевого опыта. А я же прошёл АТО, занимался туризмом. Знаю, как обращаться с оружием, и к жизни в полевых условиях мне не привыкать. Решил, что я могу быть полезным для армии.

Связался с приятелями и собратьями. Собрались вместе, пришли в ближайшую воинскую часть. Говорим:

Мы в АТО сражались, хотим вам помогать.

Нас послушали, взяли. А уже через несколько часов наша часть столкнулась в бою с россиянами. Мы дали врагам достойный отпор. И будем делать это до окончательной победы.

Александр, специалист по качеству программного обеспечения

24 февраля я, как всегда, проснулся в полшестого утра. Но это утро не походило на ни одно другое. Я вышел на балкон и услышал взрыв. Через несколько минут над домом пролетели два бомбардировщика. После этого я решил: пора брать в руки оружие и защищать свое отечество.

Дальше все развивалось быстро. Нас распределили по подразделениям и повезли на базу. Среди ночи раздали оружие. По нескольку раз пересчитывали личный состав. Потом мы уехали на позиции. В дороге распаковывали цинки с патронами, чтобы предварительно быть готовыми встретить врагов.

Александр, специалист по качеству программного обеспечения / Фото: Сегодня

Самой тяжелой была первая неделя. Днем рыли позиции, ночью стояли на страже под холодным дождем и снегом. О сне я почти забыл. Над головой летали дроны — сразу и не поймешь, наши ли, или их. У многих от этого не выдерживали нервы.

Вместе с нашими ребятами участвовал в боях за Ирпень, Бучу, Гостомель. Мы вывозили на автобусах мирных жителей. Сейчас ищем в Киевской области российские мины. Таких "подарков" после себя оккупанты оставили немало.

Я убежден, что россиян нельзя пускать на нашу землю ни на сантиметр. С начала войны в моей голове звучит одна мантра: защищать, защищать и еще раз защищать. Наша Украина и украинцы того стоят.

Анастасия, контент-менеджер сайта

Более месяца перед началом войны я жила в состоянии эмоциональных качелей. В голове был только один вопрос:

Нападут или не нападут?

Пыталась отогнать панику и составить план действий на случай вторжения.

Поняла для себя три принципиальных вещи. Во-первых, что бы ни случилось, я останусь в Украине. Во-вторых, буду помогать украинской армии. И в-третьих, сделаю все, чтобы мой ребенок в это время был в безопасности.

Анастасия, контент-менеджер сайта / Фото: Сегодня

Утром 24 февраля я очнулась от взрывов. Несмотря на моральную готовность к войне мозг отказывался верить в то, что она действительно началась. Страха не чувствовала, скорее, неопределенность. Но вместе с ней пришла решительность.

На следующий день появилась информация, что россияне наступают на Киев. Поехали с мужем в ближайший штаб территориальной обороны. Нас распределили по разным подразделениям. Меня взяли медиком.

Я получила в руки автомат, а личные вещи в сумке заняли медикаменты. Ожидала, что в ближайшие часы окажусь в окопах. Но нас увезли на учебную базу. Там я проходила тренировку и помогала обустраивать военный госпиталь.

Инструктаж проводили бойцы ВСУ. Они учили нас тактической медицине, навыкам боя в городских условиях. Очень крутые и профессиональные ребята. Благодаря таким людям мы отстояли Киев.

После месяца учебы я вернулась домой. В Киеве вспомнила о маленьких радостях жизни. Я снова могла спать в своей постели и наконец-то сняла линзы с глаз. А еще заказала новые кроссовки на Rozetka.

Сейчас работаю волонтером в столичном центре сортировки лекарств. Их отправляют в полевые больницы на передовую. Мечтаю присоединиться к полевой бригаде, где служат многие мои собратья.

Мы боремся за будущее Украины. Верю, что обязательно отстроим ее после победы. Должны защищать весь цивилизованный мир, ведь отступать нам некуда.

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