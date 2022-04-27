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СЕГОДНЯ Lifestyle Статьи о людях

Стальная леди: Ирина Верещук впервые рассказала, когда видела семью и где ее муж и сын

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня
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27 апреля, 10:00
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В эксклюзивном интервью с ведущей программы "Ранок з Україною" на канале "Украина" Лилией Ребрик министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук откровенно рассказала о семье
Ирина Верещук - одна их тех людей, которые действительно находятся на своем месте
Ирина Верещук - одна их тех людей, которые действительно находятся на своем месте

До войны большинство из нас даже не подозревали о том, кто такая Ирина Верещук и чем она занимается. Сегодня мы смотрим ее видеообращения, наряду с главами военных администраций, о ситуациях с гуманитарными коридорами и поражаемся силе этой женщины.

Ирина служила в армии, окончила разведывательный факультет, занималась разными видами боевых искусств, даже пыталась попасть в Ирак в составе миротворческого контингента. Опорой и поддержкой Верещук во всех начинаниях является ее супруг.

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У нас вообще нет никакой конкуренции. Он действительно, как говорится, военный с головы до ног – 28 лет в офицерских сапогах и сегодня тоже защищает нашу землю. А вот сын совсем другой, он айтишник. У него нет ни капли моего лидерского характера, но он очень хороший человек, который воюет сейчас на своем фронте, – поделилась министр в программе "Ранок з Україною"

С первых дней войны Ирина вместе с командой президента ведет активную борьбу за жизни украинцев. Ей пришлось оставить семью, как и многие она не видела своих любимых мужчин с начала войны. Она объяснила – спасают разговоры по телефону и надежда каждого на скорейшую победу:

Конечно, не хватает разговоров и объятий, как всем. Но у нас нет права на лишние эмоции. Меня греет их любовь. Я знаю, что они меня любят и уважают то, что я делаю. Мне это постоянно говорит сын, видимо, видит меня по телевидению, я все это понимаю… но я ему еще когда-то в детстве сказала: "Олег, ты должен понять, что я всегда буду делать карьеру, помогать другим, ведь у меня много социальной энергии. Давай договоримся, я буду помогать всем деткам, а ты уже сам будешь справляться". Он все это понял, и сейчас у меня нет дилеммы… я еще ни разу не была дома и муж тоже. Первые дни сын вообще жил сам, а потом уехал к родственникам, – рассказала Верещук.

Смотрите видео с интервью Ирины Верещук с ведущей программы "Ранок з Україною" на канале "Украина" Лилией Ребрик:

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Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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