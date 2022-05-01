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Фрейд, Уорхол, Копперфильд и другие известные деятели с украинскими корнями

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня
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1 мая, 18:39
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Множество во всем мире великих художников, писателей, изобретателей имеют украинские корни. Рассказываем о 6-ти знаменитостях, о которых вы, возможно, не знали
6 известных культурных деятелях, изобретателей и ученых с украинскими корнями, среди которых и основатель Apple
6 известных культурных деятелях, изобретателей и ученых с украинскими корнями, среди которых и основатель Apple / Фото: Коллаж: Сегодня

Украина – страна великих людей. Это не просто патриотический лозунг, который возник во время войны. За всю нашу историю, тысячи украинцев были вынуждены покидать свои дома в поисках безопасности и лучшей жизни. В эмиграции были рождены известные культурные деятели, модельеры, изобретатели и ученые. Рассказываем о таких личностях, в чьих жилах течет украинская кровь.

Зигмунд Фрейд

Его имя знаюет, пожалуй, каждый человек на планете. Фрейд родился в Австро-Венгрии, большую часть своей жизни прожил в Вене. Родители же Фрейда были родом из Украины. Его отец Якоб Фрейд родился в городе Тисменица в Ивано-Франковской области, а мать Амалия Натансон родом из города Броды во Львовской области, а выросла в Одессе.

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Зигмунд Фрейд
Зигмунд Фрейд / Фото: Getty Images

Серж Лифарь

Сергей Михайлович Лифарь – самый известный украинский артист балета в мире. Родился он в селе Пирогове Киевской области в в семье помощника лесничего Трипольско-Витянского лесничества Михаила Яковлевича Лифаря и его супруги Софии Васильевны Марченко.

Серж Лифарь
Серж Лифарь / Фото: Getty Images

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В детстве Лифарь пел в церковном хоре Софиевского собора, брал уроки игры на скрипке, посещал класс фортепиано в Киевской консерватории. Талантливый парень попал в киевскую балетную студию Брониславы Нежинской, а в 1923 году Нежинская пригласила его в Париж выступать в труппе Дягилева.

Энди Уорхол

Самый известный деятель современной культуры в мире, создатель поп-арта, также имеет украинские корни. Уорхол, настоящее имя которого Андрей Варгола, родился в США в семье эмигрантов первого поколения, Ондрея и Юлии Варгола, выходцев из лемковской деревни Микова.

Энли Уорхол
Энли Уорхол / Фото: Getty Images

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Стив Возняк

Мало кому известно, но один из соучредителей Apple – украинец. В книге Виталия Аблицова "Галактика Украина. Украинская диаспора: выдающиеся фигуры" сказано, что родные Стива являются выходцами из села Красная Диброва на Буковине.

Стив Возняк
Стив Возняк / Фото: Getty Images

Интересно, что в 2017 году, во время выступления на Olerom Forum 1 в Киеве, сам Стив Возняк заявил:

Многие у меня спрашивают: "Стов, ты поляк?" Ибо моя фамилия Возняк. Я отвечаю: Нет, я украинец.

Дэвид Копперфильд

Настоящее имя иллюзиониста – Дэвид Коткин. Самый известный в мире иллюзионист и гипнотизер, снискавший славу исполнением зрелищных фокусов и трюков родился в городке Метачен, штат Нью-Джерси, в еврейской семье. Дедушка и бабушка Дэвида по отцовской линии были еврейскими иммигрантами из Одессы.

Дэвид Копперфильд
Дэвид Копперфильд / Фото: Getty Images

Чак Паланик

Дедушка автора культового романа "Бойцовский клуб" Чака Паланика был украинцем. Он эмигрировал в США через Канаду, южные штаты в Северную Дакоту, и в конце концов осел в Нью-Йорке в 1907 году.

Чак Паланик
Чак Паланик / Фото: Getty Images

Известно ,что в Украине живет троюродный брат писателя.

Читайте о 11 известных культурных деятелях, изобретателей и ученых с украинскими корнями на сайте Vogue.ua.

Вам будет интересно узнать о художнике Павле Макове, который представлял Украину на Венецианской биеннале.

Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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