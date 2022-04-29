Елена Зеленская объяснила, что делает каждый день, когда у нее выходные и как изменился ее муж

Елена Зеленская активно ведет свои соцсети, чтобы рассказать о полезных инициативах и возможностях для украинцев, как, например, поступить в университеты Польши или других стран. Также первая леди Украины общается с международными СМИ, чтобы как можно больше людей в мире знали, что на самом деле происходит в Украине.
На днях Зеленская дала интервью польской газете Rzeczpospolita. Елена откровенно рассказала о своих планах на день, отношениях с детьми и мужем и своей работе.
Какой план на день первой леди Украины
Конечно, война полностью изменила все, в том числе и нашу жизнь. С 24 февраля Елена Зеленская не виделась с мужем, у нее есть возможность только просматривать обращения и видеозаписи президента Украины по телевизору.
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Дети со мной, но, конечно, наш распорядок дня существенно изменился. Мы не строим никаких планов на выходные или свободное время. На работе нет выходных и на войне нет выходных. Часто вы даже не знаете, какой сегодня день недели. Есть только то, что сегодня нужно сделать. Дети, например, должны учиться, дистанционно, конечно, – прокомментировала Зеленская.
Она все еще работает в своем офисе. Общается и ведет с первыми леди, правительствами отдельных стран, активистами и волонтерами организационные вопросы по эвакуации больных и детей-сирот за границу.
Так, благодаря Елене у онкобольных детей из Украины есть возможность проходить лечение в странах ЕС. также под ее патронажем была запущена инициатива по выпуску украинских книг для маленьких украинцев за границей. Министерство культуры и национального наследия Республики Польша уже выделило средства на издание 80 000 украинских книг для украинских детей, которые эвакуировались в страну. Они будут напечатаны и вместе с 40 000 других изданий, собранных в рамках проекта "Книги без границ" и будут распространяться Польским институтом книги.
Это то, чем я живу сейчас. Кроме того, я работаю в информационной сфере. Я пытаюсь донести до других истину о войне в Украине через обращения и интервью. Я также начала помогать семейным детским домам в Украине, в районах, освобожденных украинской армией, — им нужно все, от продуктов до различной техники.
На вопрос журналистов, кто из европейских лидеров позвонил ей первой Елена ответила:
В первый день войны я получила несколько сообщений не столько от коллег-женщин, сколько от близких друзей: от Амелии, жены Шарля Мишеля, президента Европейского совета; от Дианы Науседене – первой леди Литвы; от Андры Левите – первой леди Латвии. Это были первые слова поддержки и солидарности.
Как война изменила Владимира Зеленского
Конечно, журналистов Rzeczpospolita, как и многих других, интересовал вопрос о том, как изменился президент Украины Владимир Зеленский за время войны.
Елены ответила, что часто слышит этот вопрос и удивлена ему. Так как война не изменила ее мужа. По словам Зеленской, он всегда был таким – человеком, на которого можно положиться, который никогда не подведет, который будет держаться до конца.
Просто теперь весь мир увидел то, что раньше, возможно, было не всем понятно, – отметила Елена.
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