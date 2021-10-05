За роль – "Оскар": компания Tavria сняла короткометражку о работниках и запустила конкурс

А вы пробовали когда-нибудь напитки от Tavria? А хотели бы увидеть людей, благодаря которым продукты уникальны? Мы покажем короткометражку о ценности компании. Роли в ней сыграли сотрудники. Вы выберете своих фаворитов, наградив их "Оскаром" за лучшую роль.
Спойлер: вы станете кинокритиками с помощью онлайн-голосования. И как бонус – есть шанс выиграть призы от бренда.
Что вдохновило Tavria снять короткометражный фильм?
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Продукция от Tavria известна во всем мире с 1889-го. Бокалом с напитком компании начинают особые события не только в Украине, но и в других уголках планеты. Бренд записал короткометражку "Кино об истинных ценностях", чтобы познакомить поклонников с командой, которая отражает его ценности.
В съемках короткометражки были задействованы более 100 человек, включая команду из сферы кино и сотрудников компании. 12 из них рассказали о своих мечтах, желаниях и хобби, которые делают их счастливыми. И все это с первого дубля, где единственным сценарием были искренность и настоящие эмоции.
Кто вошел в актерский состав короткометражки?
Основная ценность бренда – люди, которые на одной волне с Tavria.
"Быть собой – это по-нашему" – так звучит кредо бренда, которое способствует развитию команды. И каждый из сотрудников дистиллерии мотивирован на новые свершения простыми вещами, которые не купишь за деньги.
Поэтому откровенно и без масок работник цеха розлива Александр рассказал, что больше всего любит в жизни. Работает мужчина в компании третий год. Главный винодел Елена поведала о своей самой заветной мечте. С брендом она на "ты", потому что за 12 лет работы успела с ним познакомиться. Руководитель ИТ-отдела Игорь удивил своим хобби. И, поверьте, 23-летний опыт работы в Tavria повлиял на его выбор. Бондарь Олег, 13 лет работает в компании, искренне признался, что музыка для него – это все. Но это еще не все истории!
"Актеры" своими рассказами еще раз показали, что кредо бренда соответствует реальности, а не является формальностью.
Трогательных историй немало, как и номинаций:
- Самая искренняя роль.
- Самая прекрасная улыбка.
- Самые добрые глаза.
- Роль, которая лучше всего показывает истинные ценности.
- Роль, которая вызывает добрую улыбку.
- Роль, которая за душу берет.
- Роль, которая поражает глубиной.
- Самая яркая роль.
- Роль, которая влюбляет с первого кадра.
- Роль, которая поднимает настроение.
- Роль, в которой узнаешь себя.
- Самый выразительный взгляд.
Но довольно спойлеров! Включайте короткометражку "Кино об истинных ценностях" от Tavria, слушайте истории других участников и выбирайте своих фаворитов в каждой номинации.
И не забывайте: вы жюри, судьба "Оскара" в ваших руках.
Как принять участие?
Выполните 3 условия и потратьте 3 минуты. Не медлите, потому что конкурс длится до 13 октября. Почему бы вам не почувствовать себя кинокритиком и, возможно, выиграть брендированные призы?
Условия участия в конкурсе:
посмотрите короткометражку на сайте Tavria до конца;
заполните регистрационную форму с личными данными;
наградите "Оскаром" за лучшую роль 12 актеров в одной из номинаций.
А как будут выбирать победителя и какие призы?
Рандомно, поэтому шансы у всех участников равные. Победитель получит подарочный набор от бренда Tavria, в котором есть:
- футболка;
- бейсболка;
- рюкзак;
- термос;
- 2 бокала.