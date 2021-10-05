Tavria предлагает стать кинокритиком и получить шанс выиграть призы от бренда

За роль - "Оскар": компания Tavria сняла короткометражку о работниках и запустила конкурс

А вы пробовали когда-нибудь напитки от Tavria? А хотели бы увидеть людей, благодаря которым продукты уникальны? Мы покажем короткометражку о ценности компании. Роли в ней сыграли сотрудники. Вы выберете своих фаворитов, наградив их "Оскаром" за лучшую роль.

Спойлер: вы станете кинокритиками с помощью онлайн-голосования. И как бонус – есть шанс выиграть призы от бренда.

Что вдохновило Tavria снять короткометражный фильм?

Продукция от Tavria известна во всем мире с 1889-го. Бокалом с напитком компании начинают особые события не только в Украине, но и в других уголках планеты. Бренд записал короткометражку "Кино об истинных ценностях", чтобы познакомить поклонников с командой, которая отражает его ценности.

В съемках короткометражки были задействованы более 100 человек, включая команду из сферы кино и сотрудников компании. 12 из них рассказали о своих мечтах, желаниях и хобби, которые делают их счастливыми. И все это с первого дубля, где единственным сценарием были искренность и настоящие эмоции.

Кто вошел в актерский состав короткометражки?

Основная ценность бренда – люди, которые на одной волне с Tavria.

"Быть собой – это по-нашему" – так звучит кредо бренда, которое способствует развитию команды. И каждый из сотрудников дистиллерии мотивирован на новые свершения простыми вещами, которые не купишь за деньги.

Поэтому откровенно и без масок работник цеха розлива Александр рассказал, что больше всего любит в жизни. Работает мужчина в компании третий год. Главный винодел Елена поведала о своей самой заветной мечте. С брендом она на "ты", потому что за 12 лет работы успела с ним познакомиться. Руководитель ИТ-отдела Игорь удивил своим хобби. И, поверьте, 23-летний опыт работы в Tavria повлиял на его выбор. Бондарь Олег, 13 лет работает в компании, искренне признался, что музыка для него – это все. Но это еще не все истории!

"Актеры" своими рассказами еще раз показали, что кредо бренда соответствует реальности, а не является формальностью.

Трогательных историй немало, как и номинаций:

Самая искренняя роль. Самая прекрасная улыбка. Самые добрые глаза. Роль, которая лучше всего показывает истинные ценности. Роль, которая вызывает добрую улыбку. Роль, которая за душу берет. Роль, которая поражает глубиной. Самая яркая роль. Роль, которая влюбляет с первого кадра. Роль, которая поднимает настроение. Роль, в которой узнаешь себя. Самый выразительный взгляд.

Но довольно спойлеров! Включайте короткометражку "Кино об истинных ценностях" от Tavria, слушайте истории других участников и выбирайте своих фаворитов в каждой номинации.

И не забывайте: вы жюри, судьба "Оскара" в ваших руках.

Как принять участие?

Выполните 3 условия и потратьте 3 минуты. Не медлите, потому что конкурс длится до 13 октября. Почему бы вам не почувствовать себя кинокритиком и, возможно, выиграть брендированные призы?

Условия участия в конкурсе:

посмотрите короткометражку на сайте Tavria до конца;

заполните регистрационную форму с личными данными;

наградите "Оскаром" за лучшую роль 12 актеров в одной из номинаций.

А как будут выбирать победителя и какие призы?

Рандомно, поэтому шансы у всех участников равные. Победитель получит подарочный набор от бренда Tavria, в котором есть: