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Увлекательное путешествие в мир glo ™. В Киеве открыли новый концептуальный магазин бренда

Сегодня, 17:01

В дизайне сделали акцент на необычном сочетании цветов и фактур! Чтобы гость сосредоточился на вкусе и аромате, и максимально погрузился в процесс дегустации

Магазин glo™ в ТРЦ Ocean Plaza
Магазин glo™ в ТРЦ Ocean Plaza
Фото: Пресс-служба glo™

На правах рекламы

glo™ предназначен для совершеннолетних потребителей табака или никотина

29 мая в ТРЦ Ocean Plaza состоялось открытие одного из крупнейших магазинов бренда glo™. Там впервые в Киеве представили новый концептуальный дизайн согласно стилистике бренда. Его разрабатывали архитекторы из ZikZak. Благодаря им, посетителей ждет не классический процесс покупок, а увлекательное путешествие. Сегодня Life посетили магазин в день открытия и готовы поделиться впечатлениями!

Какой концепт дизайна в магазине glo™?

Дизайнеры и бренд стремились создать не просто магазин, а современное индивидуальное пространство, где каждый элемент дизайна будет передавать атмосферу и философию компании – так называемый мир glo™.

Магазин glo™ в ТРЦ Ocean Plaza
Магазин glo™ в ТРЦ Ocean Plaza
Фото: Пресс-служба glo™

"Вместе с украинскими дизайнерами мы разработали пространство, которое создает максимальный эффект погружения в процесс употребления, а также реализовали концепцию glo ™ в стильном, ярком и емком пространстве с учетом стилистики бренда", – рассказывает старший бренд-менеджер glo ™ Константин Белоцерковский.

ZikZak вдохновилась обновленным бренд-кодом и реализовала дизайн, концепция которого соответствует стилистике glo™ и подчеркивает его индивидуальность! Смелые и необычные миксы цветов и фактур, и в то же время сочетание геометрических форм, минимализма и футуризма завораживают. Теперь в киевском магазине glo ™ в ТРЦ Ocean Plaza посетителей ждет не классический способ приобретения продукции, а увлекательное путешествие, которое они захотят повторить!

Как происходит "путешествие" с glo ™?

Придя в магазин, гость попадает в первую зону знакомства с продукцией. Там представлен ассортимент бренда с инновационными новинками. Среди них – стильный девайс hyper + с обновленной цветовой палитрой и совершенной комбинацией текстур. И также для устройств glo™ была разработана специальная линейка neo™ стиков с разнообразным ассортиментом вкусов – от классических табачных, до необычных капсульных предложений. Но после увиденного путешествие только набирает обороты!

Магазин glo™ в ТРЦ Ocean Plaza
Магазин glo™ в ТРЦ Ocean Plaza
Фото: Пресс-служба glo™

Продукция glo™
Продукция glo™
Фото: Пресс-служба glo™

Далее посетители попадают в так называемое иммерсивное пространство – зону для дегустации продукции glo™, которая является изюминкой путешествия. Она визуально отделена от основного зала и создает уютную атмосферу за счет лайтбоксов с лед-подсветкой. Именно здесь потребитель может спокойно пообщаться с консультантом, ознакомиться с продуктами glo™ и максимально погрузиться в процесс дегустации. Руководитель дизайн-проекта ZikZak уверяет, что этот этап решает, с каким девайсом, стиками и впечатлениями от бренда пойдет гость после шопинга. Поэтому дизайнеры продумали все до мелочей.

Зона дегустации в магазине glo™
Зона дегустации в магазине glo™
Фото: Пресс-служба glo™

"Создать атмосферу для максимального погружения в мир glo™ – такая задача была перед командой для реализации дизайна в зоне дегустации продукции. Поэтому мы "растворили" пространство, как бы это странно ни звучало. И стерли границы между потолком и полом, чтобы визуально создать отдельную площадку для тестирования продуктов. Для чего? Чтобы человек почувствовал аромат и вкус стиков девайса на полную. Не отвлекался на дизайн, а наслаждался выбором", – добавил руководитель студии дизайна ZikZak Кирилл Комаров.

И завершающая точка путешествия – зона обслуживания, где можно приобрести желаемый гаджет, дополнить свой выбор стильным аксессуаром и любимыми стиками.

Также, в студии представлена продукция VELO ** для потребителей, которые выбирают альтернативный способ употребления никотина.

Кого встретили на открытии?

Футуристический магазин glo™, который открыли в ТРЦ Ocean Plaza, посетили известные блогеры: Надин Медведчук, Ольга Чубата, Андрей Гонковский и другие. Гости оценили эстетику каждого уголка. А зоне дегустаций уделили немало внимания, поэтому без фотосессий и выбора девайсов не обошлось. Рекомендуем и вам повторить их опыт.

* Табачные изделия для нагрева не является полностью безопасными и вызывают привыкание.

** 18+ Этот продукт содержит никотин и вызывает зависимость.

Только для совершеннолетних лиц, потребляющих никотин.

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