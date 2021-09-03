Тот самый красный маникюр: новая девушка Тимати была замечена в киевском салоне LEO Beauty Club

Загадочную красавицу-блондинку опознали по яркому красному маникюру

/ Фото: hochu.ua

С недавних пор один из самых популярных звездных холостяков СНГ Тимати (Тимур Юнусов) постоянно появляется в компании красавиц по всему миру. Этот август не стал исключением: Тимати вовсю отдыхает на греческом острове Миконос, да еще и не один! Компанию ему составляет загадочная красавица-блондинка, личность которой тут же начали проверять с целью "деанона", пишет "Хочу".

Фанатам Тимати не понадобилось много времени для этого: новая пассия рэпера – модель из Киева, известная в инстаграме под ником sashadony. Ее удалось опознать по яркому красному маникюру.

/ Фото: hochu.ua

На одном из фото 38-летнего Тимура обнимала женская рука с ярко-красным лаком – точно таким же, как на фотографиях Саши Дони. К тому же, на ее инста-профиле также выходят фото из Миконоса. Не такая уж простая головоломка.

Источники в Киеве сообщили, что эффектная красавица с ростом 1.80, длинными ногами и гимнастической растяжкой – частая гостья известного салона красоты LEO Beauty Club. Ее не раз видели посещающей салон на улице Липковского.

На запрос о комментарии LEO Beauty Club ответил, что салон не разглашает информацию о своих клиентах. Другого ответа и не ожидалось, но сеть все помнит! Сама же Саша Дони в своем инстаграме называет свои ногти "маникюром дня в интернете".