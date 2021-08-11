Тест "стильной штучки": новый lil SOLID 2.0 и его новые фишки

В июле 2021 года в Украине был презентован новый девайс для нагревания табака от IQOS – lil Solid 2.0. Производитель не называет его революционной инновацией, а представляет его как апгрейд предыдущего поколения lil SOLID. Наш корреспондент испытал на себе новый гаджет и позволил себе не согласиться с официальным позиционированием. Но обо все по порядку.

Немного предыстории. О том, что такое IQOS рассказывать, думаю, не надо. Все и так знают. Кто не знает, читайте нашу статью "10 причин: почему IQOS есть у всех твоих знакомых?". В прошлом году IQOS начал глобальное партнерство с южнокорейским техно-гигантом KT&G. Совместно они представили в Европе новый гаджет нагревания табака – lil SOLID, а этим летом апгрейднули его до нового поколения – lil SOLID 2.0.

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Говоря языком технологий, лил СОЛИД (и 1.0, и 2.0) – это система нагревания табака, работающая по тому же принципу, что и IQOS. С помощью встроенного нагревательного элемента устройство разогревает табак в среднем до 300 градусов. Под воздействием высокой температуры из табака начинает испаряться аэрозоль. В нем все то, ради чего мы курим или пользуемся электронными альтернативами: аромат табак, никотин, приятный теплый аэрозоль, ментол и фруктовые вкусы (если выбирать ароматизированные стики). Зато отсутствует то, что несет самый большой вред здоровью в курении – смолы, угарный газ и другие продукты горения. В этом главная фишка Айкоса, лила и аналогов – при 300 градусах, табак не горит. А где нет горения, там нет и канцерогенных продуктов горения.

Большой плюс айкосовских гаджетов, представленных под брендом lil, в том, что они доступнее по цене. Например, обновленный lil SOLID 2 продается за 599 грн, а цену на предыдущую версию с появлением новой снизили до 399 грн.

С вводной тех. частью закончили, теперь переходим к личным впечатлениям автора. Я протестировал апгреднутый lil SOLID 2.0, а до этого много пользовался другими гаджетами для нагрева табака, поэтому могу профессионально оценить все фишки перевыпущенной модели и рассказать, стоит ли девайс своих денег, или лучше посмотреть на альтернативы.

Начну с "внешности" и начинки лил СОЛИД 2.0

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Второй lil Solid даже визуально кардинально отличается от своей первой версии.

Прежде чем, внимательно рассмотрим гаджет и дизайнерские решения, пройдемся по главным техническим ноу-хау lil Solid 2.0:

Полной зарядки хватает на 25 стиков. Получается, что это самое мощное устройство на рынке.

Длительность сеанса продлена до пяти минут, либо до 14 затяжек, в зависимости от того, что наступит быстрее.

Зарядка теперь на более привычном Type-C.

Внутри иглы встроенная нагревательная спираль, которая обеспечивает более равномерное и быстрое разогревание стика на базе индукции.

Круть, не правда ли?

По техническим характеристикам после апгрейда lil Solid 2.0 уже практически можно ставить в один ряд с лидером и трендсеттером рынка – IQOS.

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А тут еще и обновленная стилистика. Одним словом – "красавчик"!

Хотя на официальном сайте и утверждают, что это апгрейд Лил, но визуально – это совершенно новый и стильный гаджет. Тактильно приятный, глянцевый, но при этом практически не собирающий отпечатки пальцев, корпус. Матовая боковая поверхность из металлизированного пластика. Внутренняя, скрытая под индикатором кнопка управления, совмещенная с индикатором.

Из чего состоит второй lil Solid: комлпектация и конструкция

Комплектация lil Solid 2.0:

сам LiL Solid 2.0;

адаптер 220V на USB (2A);

шнурок USB/Type-C;

щеточка для чистки.

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Девайс полностью оправдывает свое название Solid, что в переводе с английского означает: твердый, сплошной, цельный, прочный. Это монолитный, цельный гаджет, где мощный аккумулятор и нагреватель табака спрятаны в общем корпусе.

Внутри устройства скрывается батарея, рассчитанная на 25 использований на одном заряде. От нее контакты идут к нагревательному элементу в виде спицы или иглы. Внутри нагревательного элемента – индукционная катушка, генерирующая электромагнитное поле и таким образом разогревающая поверхность иглы. А та, в свою очередь, нагревает табак стике.

Девайс управляется одной-единственной кнопкой-индикатором. У индикатора приятная голубая подстветка. Думаю, гамма цветовых сигналов подобрана не случайно, а так, чтобы поддерживать хай-тек стилистику. В рабочем режиме индикатор светится голубым, и начинает мигать, когда до конца использования остается 30 секунд или 3 затяжки. Также индикатор при включении может светиться желтым или красным, предупреждая, как семафор, об уровне заряда батареи.

Колпачок держится на магнитах и снимается легким движением пальцев. В принципе, действие понадобится только, чтобы почистить девайс изнутри. Да-да, никаких защелок, пружинок, усилий и боязни его сломать. Но, несмотря на эту легкость, никакого люфта, треска, скрипа, зазоров.

Тут даже, казалось бы, обычная щеточка – совсем не обычная. Она многофункциональная, двухсторонняя. Позволяет тщательно очистить как иглу, так и всю полость, куда помещается стик.

Еще одна "примочка" от дизайнеров lil Solid 2.0 – это съемные панели и колпачки. Пока что это не очень нужно. Но, думаю, в будущем добавится ассортимент цветных сменных компонентов. И можно будет пересобрать Лил в такой комбинации, как тебе нравится. Вот это они, глянцевые съемные панели. И как вы догадались – тоже на магнитах.

Выводы после тест-драйва lil SOLID 2.0

Как опытный пользователь IQOS, хочу отметить следующие моменты: