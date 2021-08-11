Изменить язык на: UA
Перейти к новостям logo
Перейти к новостям
Главная Новости Украина Власть Деньги Спорт Life Киев Игра Звезды Лайфхакер Техно Еда

Зачем витамин C летом

Мода после 50

Отношения с кофе

Морские курорты в Украине

Тесты

Самое дорогое
СЕГОДНЯ Lifestyle Partner

Тест "стильной штучки": новый lil SOLID 2.0 и его новые фишки

11 августа, 14:09
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В июле 2021 года в Украине был презентован новый девайс для нагревания табака от IQOS – lil Solid 2.0. Производитель не называет его революционной инновацией, а представляет его как апгрейд предыдущего поколения lil SOLID. Наш корреспондент испытал на себе новый гаджет и позволил себе не согласиться с официальным позиционированием. Но обо все по порядку.

Немного предыстории. О том, что такое IQOS рассказывать, думаю, не надо. Все и так знают. Кто не знает, читайте нашу статью "10 причин: почему IQOS есть у всех твоих знакомых?". В прошлом году IQOS начал глобальное партнерство с южнокорейским техно-гигантом KT&G. Совместно они представили в Европе новый гаджет нагревания табака – lil SOLID, а этим летом апгрейднули его до нового поколения – lil SOLID 2.0.

Реклама

Говоря языком технологий, лил СОЛИД (и 1.0, и 2.0) – это система нагревания табака, работающая по тому же принципу, что и IQOS. С помощью встроенного нагревательного элемента устройство разогревает табак в среднем до 300 градусов. Под воздействием высокой температуры из табака начинает испаряться аэрозоль. В нем все то, ради чего мы курим или пользуемся электронными альтернативами: аромат табак, никотин, приятный теплый аэрозоль, ментол и фруктовые вкусы (если выбирать ароматизированные стики). Зато отсутствует то, что несет самый большой вред здоровью в курении – смолы, угарный газ и другие продукты горения. В этом главная фишка Айкоса, лила и аналогов – при 300 градусах, табак не горит. А где нет горения, там нет и канцерогенных продуктов горения.

Большой плюс айкосовских гаджетов, представленных под брендом lil, в том, что они доступнее по цене. Например, обновленный lil SOLID 2 продается за 599 грн, а цену на предыдущую версию с появлением новой снизили до 399 грн.

С вводной тех. частью закончили, теперь переходим к личным впечатлениям автора. Я протестировал апгреднутый lil SOLID 2.0, а до этого много пользовался другими гаджетами для нагрева табака, поэтому могу профессионально оценить все фишки перевыпущенной модели и рассказать, стоит ли девайс своих денег, или лучше посмотреть на альтернативы.

Начну с "внешности" и начинки лил СОЛИД 2.0

Реклама

Второй lil Solid даже визуально кардинально отличается от своей первой версии.

Прежде чем, внимательно рассмотрим гаджет и дизайнерские решения, пройдемся по главным техническим ноу-хау lil Solid 2.0:

  • Полной зарядки хватает на 25 стиков. Получается, что это самое мощное устройство на рынке.
  • Длительность сеанса продлена до пяти минут, либо до 14 затяжек, в зависимости от того, что наступит быстрее.
  • Зарядка теперь на более привычном Type-C.
  • Внутри иглы встроенная нагревательная спираль, которая обеспечивает более равномерное и быстрое разогревание стика на базе индукции.

Круть, не правда ли?

По техническим характеристикам после апгрейда lil Solid 2.0 уже практически можно ставить в один ряд с лидером и трендсеттером рынка – IQOS.

Реклама

А тут еще и обновленная стилистика. Одним словом – "красавчик"!

Хотя на официальном сайте и утверждают, что это апгрейд Лил, но визуально – это совершенно новый и стильный гаджет. Тактильно приятный, глянцевый, но при этом практически не собирающий отпечатки пальцев, корпус. Матовая боковая поверхность из металлизированного пластика. Внутренняя, скрытая под индикатором кнопка управления, совмещенная с индикатором.

Из чего состоит второй lil Solid: комлпектация и конструкция

Комплектация lil Solid 2.0:

  • сам LiL Solid 2.0;
  • адаптер 220V на USB (2A);
  • шнурок USB/Type-C;
  • щеточка для чистки.
Реклама

Девайс полностью оправдывает свое название Solid, что в переводе с английского означает: твердый, сплошной, цельный, прочный. Это монолитный, цельный гаджет, где мощный аккумулятор и нагреватель табака спрятаны в общем корпусе.

Внутри устройства скрывается батарея, рассчитанная на 25 использований на одном заряде. От нее контакты идут к нагревательному элементу в виде спицы или иглы. Внутри нагревательного элемента – индукционная катушка, генерирующая электромагнитное поле и таким образом разогревающая поверхность иглы. А та, в свою очередь, нагревает табак стике.

Девайс управляется одной-единственной кнопкой-индикатором. У индикатора приятная голубая подстветка. Думаю, гамма цветовых сигналов подобрана не случайно, а так, чтобы поддерживать хай-тек стилистику. В рабочем режиме индикатор светится голубым, и начинает мигать, когда до конца использования остается 30 секунд или 3 затяжки. Также индикатор при включении может светиться желтым или красным, предупреждая, как семафор, об уровне заряда батареи.

Колпачок держится на магнитах и снимается легким движением пальцев. В принципе, действие понадобится только, чтобы почистить девайс изнутри. Да-да, никаких защелок, пружинок, усилий и боязни его сломать. Но, несмотря на эту легкость, никакого люфта, треска, скрипа, зазоров.

Тут даже, казалось бы, обычная щеточка – совсем не обычная. Она многофункциональная, двухсторонняя. Позволяет тщательно очистить как иглу, так и всю полость, куда помещается стик.

Еще одна "примочка" от дизайнеров lil Solid 2.0 – это съемные панели и колпачки. Пока что это не очень нужно. Но, думаю, в будущем добавится ассортимент цветных сменных компонентов. И можно будет пересобрать Лил в такой комбинации, как тебе нравится. Вот это они, глянцевые съемные панели. И как вы догадались – тоже на магнитах.

Выводы после тест-драйва lil SOLID 2.0

Как опытный пользователь IQOS, хочу отметить следующие моменты:

  1. По качеству исполнения, эргономичности и технологичности самого девайса, lil Solid 2.0 – это одно из лучших устройств, среди всей линейки, которое было выпущено до сего времени.
  2. 25 стиков на одном заряде – это круто. Думаю, этот девайс в будущих обновлениях можно продолжать качать в этом же направлении – увеличивать емкость батареи. Да, 25 стиков – это не предел, я считаю.
  3. Нет никаких претензий и вопросов к насыщенности вкуса аэрозоля стиков и количеству дыма. Все на высоком уровне. С каждой следующей затяжкой концентрация вкуса не ослабевает.
  4. Учитывая цену lil Solid 2.0, можно с уверенностью сказать, что данный девайс будет пользоваться большой популярностью. Очень достойный продукт за бюджетную цену. Думаю, что ценник спокойно можно было бы ставить и выше. Лил этих денег стоит и окупается сполна.

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News
Все новости Life
Показать еще
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
Гороскоп
Твой гороскоп на Сегодня
Читать гороскоп
АКТУАЛОЧКА
Собираешься на пикник?
Где лучше покупать продукты
Хочу знать
Заведи будильник
ОМКФ
дней
часов
минут
секунд
14 — 21 августа
Программа фестиваля
Just do it
Полезный совет на Сегодня
Обязательно носить солнцезащитные очки
Почему это важно?
Лайфхак дня
Собираем стильный лук на море
Хакнуть
Сольник звезды
Группа "Бумбокс"
19 августа / 19:00
5 главных концертов августа
SHOW MUST GO ON

ОМКФ

14 — 21 августа

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября

Emmy Awards

19 cентября
Грета Тунберг на обложке Vogue
Посмотреть больше фото
Спецпроект
Календарь лайфхаков на лето
Август
Лайфхаки по календарю
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
8 - 14 августа
Читать гороскоп
Самый дорогой спецтопик
Дороже просто не найдешь
Поход в бассейн за 10 тыс. гривен
За что такие деньги?
Личный опыт
Как быстро вакцинироваться от COVID-19
Узнать
Гороскоп
Твой гороскоп на август
Овен

Овен

 Овен

Телец

 Овен

Близнецы

 Овен

Рак

 Овен

Лев

 Овен

Дева

 Овен

Весы

 Овен

Скорпион

 Овен

Стрелец

 Овен

Козерог

 Овен

Водолей

 Овен

Рыбы
Последний месяц лета стартовал
10 вещей, которые нужно успеть сделать в августе
Хочу узнать!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять